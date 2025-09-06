Ác mộng quái vật không gian

"Alien: Earth" là lần đầu tiên quái vật không gian bước lên màn ảnh nhỏ. Bộ phim sở hữu câu chuyện cuốn hút, lớp lang song vẫn có những điểm chưa trọn vẹn.

46 năm, 9 phim điện ảnh, 3 tượng vàng Oscar, 1,8 tỷ USD doanh thu toàn cầu, Alien đã khẳng định vị thế thương hiệu kinh dị/khoa học viễn tưởng qua những con số biết nói. Tiếp tục chuỗi phim, Disney lần đầu tiên đưa dàn quái vật lên màn ảnh nhỏ với series Alien: Earth (tạm dịch: Quái vật không gian: Trái Đất).

Sau hàng chục năm chu du khắp vũ trụ, cuộc chiến đẫm máu kéo tới sân nhà của loài người. Lấy bối cảnh xa xăm trong tương lai, Trái Đất không còn là hành tinh xanh thân thiện mà bị chia cắt bởi các tập đoàn công nghệ, trường phái sinh tồn.

Quái vật không gian trở nên nhỏ bé

Năm 2120, Trái Đất lần lượt bị thống trị bởi Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic và Threshold. Cả 5 tập đoàn lớn đều tham gia vào cuộc đua bất tử. Điểm khác biệt giữa họ là con đường thực hiện điều đó.

Cụ thể, cyborg - con người được máy móc hoá, synth - thực thể trí tuệ nhân tạo và hybrid - cơ thể tổng hòa giữa ý thức con người và máy móc.

Trong Alien: Earth, câu chuyện tập trung chủ yếu ở tập đoàn Prodigy và Weyland-Yutani. Trên đường trở về, USCSS Maginot, tàu du hành vũ trụ mang theo hàng loạt mẫu vật thuộc tập đoàn Weyland-Yutani xảy ra biến cố. Một con Xenomorph xuất hiện tàn sát các thành viên phi hành đoàn. Duy nhất, Morrow (Babou Ceesay), một cyborg còn sống sót, lẩn trốn khỏi con quái vật.

Tại Trái Đất, Boy Kavalier (Samuel Blenkin), vị chủ tịch trẻ tuổi, ngông cuồng của tập đoàn Prodigy chìm đắm vào việc làm chủ hybrid. Khoảnh khắc Wendy (Sydney Chandler) ra đời phần nào thay đổi cục diện cạnh tranh giữa các ông trùm công nghệ.

Xenomorph mang đến cơn ác mộng cho Trái Đất.

Bản chất là sản phẩm công nghệ cao, Wendy sở hữu khả năng siêu phàm với cơ thể bất khả chiến bại, truy cập không giới hạn trên nhiều hệ thống. Đằng sau đó, Wendy là một cô bé hồn nhiên, ôm giấc mộng về đồng cỏ xanh tươi trong thế giới hoang tàn. Để khẳng định năng lực, Boy tiếp tục cho ra đời tổ đội gồm những đứa trẻ mang hình hài người trưởng thành.

Từ lúc USCSS Maginot lao thẳng vào một tòa nhà của tập đoàn Prodigy, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Trong khi Weyland-Yutani không thể hành động trên địa bàn đối thủ, Prodigy hào hứng trước món quà trời ban. Đảm nhận vai trò đội trưởng, Wendy và nhóm hybrid tiến vào thu thập khối tài sản khổng lồ từ con tàu. Hơn hết, cô muốn đoàn tụ với Joe Hermit (Alex Lawther), người anh trai ruột mất tích trong đống đổ nát.

Quá trình trinh sát, Wendy và Joe chạm trán Xenomorph. Sau trận đấu sinh tử, Wendy chiến thắng, đồng thời mang lại khả năng kết nối với đám quái vật ngoài hành tinh. Ở một diễn biến khác, Morrow tìm cách xâm nhập, thu hồi các mẫu vật từ Prodigy. Giờ đây, quái vật không phải trung tâm bộ phim mà là hành trình trả lời những câu hỏi về đạo đức, giới hạn con người trước công nghệ tân tiến.

Kịch bản sâu sắc nhưng còn sơ hở

Sáng tạo và táo bạo, Disney khéo léo mượn nhân vật, câu chuyện trong Peter Pan để kiến tạo Alien: Earth. Dễ thấy, tổ đội hybrid quy tụ những cái tên từng xuất hiện bộ phim hoạt hình đình đám như Wendy, Slightly, Curly, Smee, Toothless hay Nibs. Điều này tạo cảm giác gần gũi cho người xem.

Xuất phát điểm là những đứa trẻ được truyền ý thức vào cơ thể trưởng thành, ngoài việc bất tử, họ sẽ mãi hồn nhiên, nghịch ngợm, tin vào những điều hão huyền từ Prodigy. Trong cuộc sống, họ chỉ biết tuân lệnh, chịu kiểm soát từ người khác. Alien: Earth phản ánh cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng hình tượng Lost Boys (tạm dịch: Những cậu bé lạc lối) trong Peter Pan.

Và Disney táo bạo khi đặt dàn nhân vật vốn trong sáng vào thế giới đẫm máu và bạo lực của Alien: Earth. Ở nhiệm vụ xâm nhập tàu vũ trụ rơi xuống, họ coi như chuyến tham quan, đùa cợt ngay cả khi bị đám sinh vật tấn công. Một khoảnh khắc lạnh lẽo, họ thể hiện ánh mắt vô hồn, thái độ bàng quan trước cái chết.

Wendy là tổng hòa giữa con người, trí tuệ nhân tạo và máy móc.

Nhân vật trung tâm của bộ phim, Wendy tái hiện hình tượng người chị, người mẹ dẫn dắt các hybrid khác. Song, Wendy trong Alien: Earth gai góc hơn khi thẳng tay kết liễu Xenomorph để bảo vệ anh trai. Nhiều khả năng những tập tới, cô bé không còn ngoan ngoãn nghe lời Boy Kavalier.

Trong khi đó, Boy Kavelier ít nhiều khắc họa sự ngạo mạn, bảo thủ lẩn khuất ở Peter Pan. Điểm khác nhau giữa họ là Peter Pan muốn lũ trẻ chơi đùa với mình mãi mãi, còn Boy Kavalier tìm kiếm người thông minh hơn mình để bầu bạn. Đó là lý do vị tỷ phú trẻ hào hứng khi thấy Wendy tiến bộ và Curly tham vọng.

Đằng sau việc giải trí bằng kinh dị và hành động, Alien: Earth đặt ra những câu hỏi đáng suy ngẫm cho nhân vật lẫn người xem. Sau khi chinh phục sự bất tử, Boy Kavalier trăn trở về ý nghĩa của cuộc sống. Với Wendy, cô đấu tranh để khẳng định bản thân không phải là sản phẩm công nghệ, phủ nhận bản chất hybrid. Morrow liên tục gieo rắc câu hỏi: "Khi nào thì một cỗ máy không phải một cỗ máy".

Chiều sâu và lớp lang, Alien: Earth vẫn có những điểm chưa đủ thuyết phục. Hào quang nhân vật chính giúp Wendy và Joe Hermit sống sót thần kỳ trước Xenomorph. Chìm đắm vào tuyến con người khiến quái vật không gian trở nên yếu đuối, mờ nhạt. Nhiều thời điểm, bộ phim nặng triết lý, mâu thuẫn thay vì lồng ghép linh hoạt hơn.