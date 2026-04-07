Aaron Ramsey giải nghệ

  • Thứ ba, 7/4/2026 18:01 (GMT+7)
Chiều 7/4 (giờ Hà Nội), tiền vệ kỳ cựu Aaron Ramsey ra thông báo treo giày ở tuổi 35.

Tiền vệ người Xứ Wales trưởng thành từ Cardiff City trước khi tạo dựng tên tuổi tại Arsenal và có hơn 250 lần ra sân tại Premier League. Ramsey sau đó tiếp tục chinh chiến trong màu áo Juventus, Rangers và thời gian ngắn tại UNAM. Tháng 10/2025, anh thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với CLB Mexico và thất nghiệp cho tới khi giải nghệ.

Trên trang cá nhân, Ramsey chia sẻ việc đưa ra quyết định là không hề dễ dàng. Anh dành lời tri ân sâu sắc tới tuyển Xứ Wales: "Được khoác áo tuyển quốc gia là vinh dự lớn nhất. Tôi không thể có những khoảnh khắc tuyệt vời đó nếu thiếu các HLV, ban huấn luyện và người hâm mộ luôn sát cánh".

Anh cũng gửi lời cảm ơn tới các CLB từng gắn bó, đồng đội, gia đình và những người giúp anh sống trọn giấc mơ chơi bóng đỉnh cao. Ở tuổi 35, Ramsey khép lại hành trình gần 2 thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp với hơn 600 trận cho CLB và tuyển quốc gia.

Với Arsenal, Ramsey ra sân 369 trận, ghi 64 bàn và giành 3 danh hiệu FA Cup. Anh từng 2 lần được bầu là cầu thủ hay nhất CLB, đồng thời có mùa 2013/14 bùng nổ với phong độ ghi bàn ấn tượng. Dù sự nghiệp nhiều lần bị gián đoạn bởi chấn thương, Ramsey kịp khẳng định đẳng cấp tại Juventus với chức vô địch Serie A và danh hiệu Coppa Italy.

Ở cấp tuyển, Ramsey là trụ cột giúp thế hệ vàng Xứ Wales vào bán kết Euro 2016 và tham dự World Cup 2022. Sự nghiệp của Ramsey khép lại với nhiều vinh quang lẫn tiếc nuối, nhưng di sản anh để lại vẫn là hình mẫu về tài năng và giàu nghị lực.

Thẻ đỏ gây tranh cãi của Ramsey ở trận Newcastle gặp MU

Rạng sáng 5/3, Newcastle mất người cuối hiệp một sau quyết định gây tranh cãi của trọng tài Peter Bankes.

05:33 5/3/2026

Ramsey nối gót James, rời Mexico

Aaron Ramsey chấm dứt hợp đồng với Pumas UNAM và trở thành cầu thủ tự do, đánh dấu việc kết thúc chuyến phiêu lưu ngắn ngủi tại Mexico.

05:37 1/11/2025

Ramsey suy sụp tinh thần

Tiền vệ Aaron Ramsey đang trải qua giai đoạn khó khăn tại Mexico sau khi chú chó cưng của gia đình anh bị bắt cóc, khiến tương lai bản thân tại Pumas UNAM bị ảnh hưởng.

12:00 28/10/2025

Minh Nghi

    Cardiff City Football Club là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của xứ Wales có trụ sở tại Cardiff, Wales. Được thành lập từ năm 1899, câu lạc bộ giành được danh hiệu vô địch hạng nhất trong mùa giải năm 2013 và được thăng hạng lên giải đấu cao nhất lần đầu tiên trong 51 năm qua.

    • Thành lập: 1899
    • Biệt danh: The Bluebirds
    • Sân vận động: Cardiff City, Cardiff

