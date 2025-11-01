Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ramsey nối gót James, rời Mexico

  • Thứ bảy, 1/11/2025 05:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Aaron Ramsey chấm dứt hợp đồng với Pumas UNAM và trở thành cầu thủ tự do, đánh dấu việc kết thúc chuyến phiêu lưu ngắn ngủi tại Mexico.

Tiền vệ người xứ Wales là một trong những cái tên nổi tiếng cập bến bóng đá Mexico mùa này.

Hôm 1/11, CLB Pumas UNAM thông báo chính thức chấm dứt hợp đồng với tiền vệ người xứ Wales. Aaron Ramsey sẽ rời đội bóng ngay lập tức, trở thành cầu thủ tự do và sẵn sàng tìm kiếm bến đỗ mới trước kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Quyết định này kết thúc hành trình ngắn ngủi và đầy khó khăn tại bóng đá Mexico, nơi Ramsey chỉ thi đấu vỏn vẹn 6 trận. Anh gia nhập Pumas UNAM hồi đầu tháng 7 với tư cách cầu thủ tự do, sau khi rời Cardiff City, đội bóng quê hương.

Ramsey ký hợp đồng một năm, có tùy chọn gia hạn đến tháng 6/2026, và được coi là bản hợp đồng bom tấn của bóng đá Mexico cho mùa Apertura 2025, bên cạnh những cái tên khác từng chơi ở châu Âu như James Rodriguez, Ángel Correa, Sergio Ramos hay Keylor Navas.

Tuy nhiên, hành trình tại Mexico nhanh chóng trở nên khó khăn với tiền vệ người xứ Wales. Ramsey gặp chấn thương cơ đùi từ trước khi ký hợp đồng với Pumas. Đội bóng của Mexico ban đầu hy vọng anh có thể nhanh chóng thích nghi và phục hồi, nhưng họ phải chờ hơn hai tháng để Ramsey ra mắt.

Cuối cùng, tiền vệ 34 tuổi chỉ ra sân sáu lần, đá chính ba trận và ghi một bàn thắng. Anh cũng gặp vấn đề thích nghi với độ cao và khói bụi tại Mexico City.

Chấn thương cơ bắp gần đây, kết hợp với lý do gia đình, khiến Ramsey thất vọng và muốn chấm dứt hợp đồng với Pumas UNAM. Ramsey là ngôi sao lớn thứ hai quyết định chia tay Liga MX sau James Rodriguez. Tiền vệ người Colombia sẽ rời Club Leon sau khi hết hạn hợp đồng vào tháng 12 tới.

Tuyển thủ Indonesia rực sáng ở Serie A

Emil Audero có ngày thi đấu đáng nhớ, góp công lớn giúp Cremonese bất ngờ hạ Genoa 2-0 trên sân khách thuộc vòng 9 Serie A hôm 30/10.

12 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Aaron Ramsey Sergio Ramos Cardiff Pumas UNAM

  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

  • Cardiff

    Cardiff

    Cardiff City Football Club là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của xứ Wales có trụ sở tại Cardiff, Wales. Được thành lập từ năm 1899, câu lạc bộ giành được danh hiệu vô địch hạng nhất trong mùa giải năm 2013 và được thăng hạng lên giải đấu cao nhất lần đầu tiên trong 51 năm qua.

    • Thành lập: 1899
    • Biệt danh: The Bluebirds
    • Sân vận động: Cardiff City, Cardiff

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý