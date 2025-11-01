Ramsey nối gót James, rời Mexico

Aaron Ramsey chấm dứt hợp đồng với Pumas UNAM và trở thành cầu thủ tự do, đánh dấu việc kết thúc chuyến phiêu lưu ngắn ngủi tại Mexico.

Tiền vệ người xứ Wales là một trong những cái tên nổi tiếng cập bến bóng đá Mexico mùa này.

Hôm 1/11, CLB Pumas UNAM thông báo chính thức chấm dứt hợp đồng với tiền vệ người xứ Wales. Aaron Ramsey sẽ rời đội bóng ngay lập tức, trở thành cầu thủ tự do và sẵn sàng tìm kiếm bến đỗ mới trước kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Quyết định này kết thúc hành trình ngắn ngủi và đầy khó khăn tại bóng đá Mexico, nơi Ramsey chỉ thi đấu vỏn vẹn 6 trận. Anh gia nhập Pumas UNAM hồi đầu tháng 7 với tư cách cầu thủ tự do, sau khi rời Cardiff City, đội bóng quê hương.

Ramsey ký hợp đồng một năm, có tùy chọn gia hạn đến tháng 6/2026, và được coi là bản hợp đồng bom tấn của bóng đá Mexico cho mùa Apertura 2025, bên cạnh những cái tên khác từng chơi ở châu Âu như James Rodriguez, Ángel Correa, Sergio Ramos hay Keylor Navas.

Tuy nhiên, hành trình tại Mexico nhanh chóng trở nên khó khăn với tiền vệ người xứ Wales. Ramsey gặp chấn thương cơ đùi từ trước khi ký hợp đồng với Pumas. Đội bóng của Mexico ban đầu hy vọng anh có thể nhanh chóng thích nghi và phục hồi, nhưng họ phải chờ hơn hai tháng để Ramsey ra mắt.

Cuối cùng, tiền vệ 34 tuổi chỉ ra sân sáu lần, đá chính ba trận và ghi một bàn thắng. Anh cũng gặp vấn đề thích nghi với độ cao và khói bụi tại Mexico City.

Chấn thương cơ bắp gần đây, kết hợp với lý do gia đình, khiến Ramsey thất vọng và muốn chấm dứt hợp đồng với Pumas UNAM. Ramsey là ngôi sao lớn thứ hai quyết định chia tay Liga MX sau James Rodriguez. Tiền vệ người Colombia sẽ rời Club Leon sau khi hết hạn hợp đồng vào tháng 12 tới.