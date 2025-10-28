Tiền vệ Aaron Ramsey đang trải qua giai đoạn khó khăn tại Mexico sau khi chú chó cưng của gia đình anh bị bắt cóc, khiến tương lai bản thân tại Pumas UNAM bị ảnh hưởng.

Ramsey suy sụp tinh thần. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Mexico, vụ việc xảy ra trong một chuyến du lịch ngắn của gia đình Ramsey. Sau khi biết tin, cầu thủ 34 tuổi và người thân đã chia sẻ những dòng tâm sự đầy xúc động trên mạng xã hội, bày tỏ sự lo lắng và đau buồn. Từ đó đến nay, Ramsey chưa trở lại tập luyện hay thi đấu cho Pumas.

Theo nguồn tin từ nội bộ đội bóng, Ramsey được CLB cho phép tạm thời vắng mặt để xử lý công việc cá nhân, tuy nhiên hiện chưa có thời điểm cụ thể cho việc tái xuất. HLV Efraín Juarez của Pumas cũng cho biết đây là giai đoạn khó khăn với Ramsey, ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của tiền vệ này.

Pumas đang gặp khó khăn trong giai đoạn giữa mùa giải Apertura 2025. Sau 13 vòng đấu, đội chỉ đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng Liga MX với 15 điểm, đứng nhóm được dự vòng Play-In.

Gia nhập Pumas hồi mùa hè vừa qua theo dạng tự do, Ramsey được kỳ vọng mang lại kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng cho đội bóng Mexico. Tuy nhiên, đến nay anh mới ghi được 1 bàn thắng sau 8 lần ra sân và chưa thể đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ.

Nếu tình hình của Ramsey không sớm được giải quyết và anh tiếp tục vắng mặt, Pumas có thể buộc phải cân nhắc phương án chấm dứt sớm hợp đồng.

Yamal chọc tức dàn sao Real Madrid Đêm 26/10, Lamine Yamal được nhìn thấy lời qua tiếng lại với dàn sao Real Madrid trong thất bại 1-2 của Barcelona ở trận El Clasico.