9 trẻ em bị bỏ rơi, chưa có giấy khai sinh ở Bệnh viện Từ Dũ

Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế TP.HCM, UBND phường Bến Thành và Bệnh viện Từ Dũ cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc 9 trẻ bị bỏ rơi tại bệnh viện nhưng đến nay chưa được cấp giấy khai sinh.

Làng Hoà Bình của Bệnh viện Từ Dũ nuôi dưỡng những trẻ không may mắn. Ảnh: T.P.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1, TP.HCM, thông tin về vụ việc được ghi nhận qua các trang thông tin điện tử, báo chí. Nội dung phản ánh cho thấy 9 trẻ em bị bỏ rơi tại Bệnh viện Từ Dũ gồm 3 bé trai và 6 bé gái. Trẻ lớn nhất hơn một tuổi, trẻ nhỏ nhất gần 6 tháng tuổi.

Trong số này, các trẻ trên một tuổi được gửi tạm tại Làng Hòa Bình trong khuôn viên bệnh viện, còn những trẻ nhỏ hơn đang được chăm sóc tại Khoa Sơ sinh. Đa số các trường hợp bị bỏ rơi được cho là do hoàn cảnh gia đình khó khăn, đơn chiếc, không có điều kiện nuôi dưỡng.

Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 12/2025, cả 9 trẻ em nói trên vẫn chưa được cấp giấy khai sinh.

Theo tinh thần Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của nhóm yếu thế, vụ việc có dấu hiệu ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em. Trong đó, quyền được khai sinh là quyền cơ bản được quy định tại Điều 30 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Để phục vụ công tác xác minh, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp cung cấp thông tin cụ thể. Trong đó, Sở Y tế TP.HCM được yêu cầu cung cấp nội dung công văn đã gửi UBND phường Bến Thành về việc hướng dẫn quy trình xử lý vụ việc, cũng như quá trình tiếp nhận và xác định nguồn thông tin.

Bệnh viện Từ Dũ được đề nghị báo cáo chi tiết về 9 trường hợp trẻ em chưa được cấp giấy khai sinh, nêu rõ nguyên nhân chưa thể thực hiện đăng ký khai sinh, đồng thời cung cấp các thông tin liên quan đến người thân (nếu có), tình trạng sức khỏe và điều kiện sinh sống hiện tại của các trẻ.

Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 yêu cầu Sở Y tế TP.HCM, UBND phường Bến Thành và Bệnh viện Từ Dũ khẩn trương phối hợp, gửi đầy đủ các nội dung liên quan trong thời hạn 7 ngày.

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản gửi UBND phường Bến Thành về việc giải quyết trường hợp 9 trẻ em bị bỏ rơi tại Bệnh viện Từ Dũ, thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Đến nay, cả 9 trẻ vẫn chưa được cấp giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế. Bệnh viện Từ Dũ cho biết nhiều trẻ đã lớn, trong khi điều kiện nuôi dưỡng tại cơ sở y tế không còn phù hợp. Bên cạnh đó, trong quá trình chăm sóc, việc đưa trẻ đi tiêm chủng hoặc điều trị tại các cơ sở y tế khác gặp nhiều vướng mắc do chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết.

Theo phương án xử lý, sau khi UBND phường Bến Thành hoàn tất hồ sơ theo quy định, các trẻ sẽ được bàn giao cho các trung tâm bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Y tế để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng. Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành và nhằm bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho trẻ em, Sở Y tế TP.HCM đề nghị UBND phường Bến Thành khẩn trương giải quyết dứt điểm vụ việc.