9 'cá mập' rót vốn cùng TP.HCM lập quỹ đầu tư mạo hiểm

TP.HCM cùng 9 tập đoàn lớn chính thức lập CTCP Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng, hướng tới mở rộng lên 5.000 tỷ đồng đến năm 2035.

Đại diện các doanh nghiệp tham gia sáng lập CTCP Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM. Ảnh: BTC.

Chia sẻ tại Lễ công bố thành lập CTCP Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM (HCM VIF JSC) ngày 17/4, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, nhận định ngay từ ngày đầu tiên Nghị định 264 có hiệu lực, Sở Khoa học và Công nghệ đã khẩn trương xây dựng Đề án thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm trình UBND TP.HCM ban hành.

300 tỷ đồng từ doanh nghiệp tư nhân

Sở Khoa học và Công nghệ đã trải qua một quá trình tham vấn rộng lớn và toàn diện với 5 vòng lấy ý kiến chuyên sâu từ các bộ, ngành, chuyên gia và các quỹ đầu tư quốc tế.

"Đã có những buổi thảo luận để đi tìm cách cụ thể hóa cơ chế 'thất bại có kiểm soát' sao cho vừa đúng quy định của luật, vừa thực sự khơi thông được điểm nghẽn về vốn cho đổi mới sáng tạo", ông Thắng nói thêm.

Với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo UBND thành phố, sự phối hợp và am hiểu từ các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư, các chuyên gia, ngày 4/3 vừa qua, UBND TP.HCM đã chính thức ban hành Quyết định số 1267/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM.

Ngay sau đó, Sở Tài chính đã phối hợp chặt chẽ cùng Sở Khoa học và Công nghệ để tham mưu bố trí nguồn vốn ban đầu 200 tỷ đồng từ ngân sách, đồng thời chủ trì hướng dẫn các thủ tục đăng ký doanh nghiệp chỉ trong vòng 10 ngày sau khi thống nhất Đề án.

Sở Nội vụ đã nỗ lực tham mưu, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về thủ tục cử nhân sự đại diện phần vốn nhà nước tham gia bộ máy quản trị của công ty.

Về vốn góp của doanh nghiệp, tại Chương trình gặp gỡ của Lãnh đạo thành phố và cộng đồng khoa học công nghệ vào ngày 9/12/2025, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã kêu gọi, vận động được 150 tỷ đồng của các doanh nghiệp lớn để tham gia thành lập quỹ.

Sau đó, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục mời gọi thành công từ các quỹ đầu tư, doanh nghiệp, nâng tổng số vốn huy động từ khu vực tư nhân trong giai đoạn thành lập lên đến 300 tỷ đồng (chiếm 60%).

Như vậy, hiện đã có 9 tập đoàn, doanh nghiệp, quỹ đầu tư hàng đầu gồm Vingroup, Sovico, Becamex, VinaCapital, Sunwah, VNG, CT Group, Hoa Sen và FPT cùng tham gia góp vốn để thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM theo mô hình doanh nghiệp cổ phần.

Trên cơ sở đó, CTCP Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM với vốn điều lệ ban đầu là 500 tỷ đồng đã chính thức được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào ngày 10/4.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Ông Thắng nhận định đây là một mô hình hoàn toàn mới, mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm có vốn Nhà nước tham gia theo Nghị định 264, hoạt động dưới hình thức CTCP. Mô hình này có 4 điểm đột phá, bao gồm mô hình quản trị hiện đại, cơ chế "chấp nhận rủi ro có kiểm soát", miễn trừ trách nhiệm và quỹ có tầm nhìn chiến lược.

"Chúng tôi đặt mục tiêu Quỹ đầu tư vào 50-150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đưa TP.HCM trở thành 'thỏi nam châm' thu hút các dòng vốn đầu tư mạo hiểm quốc tế", ông Thắng cho biết.

Cũng tại lễ công bố, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh thành phố luôn trăn trở về việc thiếu vắng các quỹ đầu tư mạo hiểm nội địa quy mô lớn, sự khan hiếm nguồn vốn mồi ở giai đoạn ươm tạo.

Theo ông, trong giai đoạn mới, thành phố cần một mô hình tổ chức tài chính mạnh mẽ để thúc đẩy tiềm năng đổi mới sáng tạo nội tại. Vì vậy, sự tham gia với vai trò cổ đông sáng lập của các quỹ đầu tư, các tập đoàn, các doanh nghiệp kỳ lân công nghệ hàng đầu kỳ vọng sẽ mang đến một tư duy quản trị chuẩn quốc tế, cũng như mạng lưới thị trường rộng lớn và sự thấu hiểu sâu sắc về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Trong thời gian tới, lãnh đạo UBND TP.HCM đề nghị Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tiếp tục quan tâm, bám sát, hướng dẫn và tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình quỹ đi vào vận hành, hoạt động thực tiễn.

Bên cạnh đó, ông Cường cũng cho biết thành phố cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc cấp vốn theo đề án, tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ ươm tạo, các dự án khởi nghiệp sáng tạo và kết nối thương mại hóa. Từ đó, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có tiềm lực, khả năng tăng trưởng được hình thành cũng như để các quỹ đầu tư có cơ sở xem xét, đánh giá và đầu tư hiệu quả.

Nâng quy mô quỹ lên 5.000 tỷ đồng sau 10 năm

Từ góc độ nhà đầu tư, ông Hoàng Đức Trung, Giám đốc Quỹ đầu tư VinaCapital Ventures, được giao phụ trách điều hành Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.HCM, cho biết với quy mô 500 tỷ đồng trong giai đoạn đầu và kỳ vọng đạt 5.000 tỷ đồng sau 10 năm, quỹ đầu tư không chỉ đơn thuần là những con số tài chính mà còn là niềm tin của lãnh đạo thành phố và người dân vào một tương lai tăng trưởng dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo ông, quỹ đặt mục tiêu mỗi đồng vốn của quỹ sẽ trở thành một "nam châm" thu hút thêm 3-5 đồng vốn từ các quỹ đầu tư tư nhân và quốc tế, tập trung vào những hạt giống khởi nghiệp xuất sắc trong các lĩnh vực công nghệ lõi và giải pháp xanh, chuyển đổi số.

Ngoài ra, quỹ cũng sẽ tập trung vào các vòng gọi vốn Series A và B, giai đoạn nhiều startup Việt Nam "khát" vốn để bứt phá quy mô. Không chỉ cung cấp nguồn vốn tài chính, quỹ còn đồng hành về quản trị, kết nối mạng lưới chuyên gia và nhà đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Ông Trung cũng nhận định 500 tỷ đồng này là bệ phóng để quỹ hiện thực hóa khát vọng về TP.HCM trở thành "trung tâm công nghệ" hàng đầu khu vực. "Sau này, khi nhắc đến sự thành công của những startup tiêu biểu tại Việt Nam, dấu ấn của Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM sẽ hiện diện rõ nét như là một nhân tố đồng hành then chốt", ông kỳ vọng.