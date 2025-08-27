8 người chết và mất tích, gần 9.000 nhà tốc mái sau bão Kajiki

Tính đến 15h ngày 26/8, bão số 5 Kajiki và mưa lũ sau bão làm 7 người chết, một người mất tích, 34 người bị thương và gần 9.000 nhà bị tốc mái.

Nước lũ đổ về cuồn cuộn tại bản Na Nghịu, xã Sơn Điện, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Quỳnh Trâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 148 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 (bão Kajiki) và mưa lũ.

Công điện nêu bão số 5 đổ bộ trực tiếp vào Nghệ An, Hà Tĩnh, gây gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 13-15, mưa lớn tại nhiều địa phương khu vực Bắc Trung Bộ, đồng bằng và trung du Bắc Bộ.

Theo tổng hợp ban đầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (từ các địa phương tính đến 15h ngày 26/8), bão số 5 và mưa lũ sau bão làm 7 người chết, một người mất tích, 34 người bị thương.

Về tài sản, có 15 nhà sập đổ; 8.719 nhà, 63 điểm trường, 8 cơ sở y tế bị tốc mái, hư hại; 3.614 nhà bị ngập; trên 81.500 ha lúa, 4.500 ha hoa màu, 1.690 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập; gần 2.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Cùng đó, gần 21.000 cây xanh bị gãy đổ; nhiều tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi, hệ thống điện, viễn thông bị sạt lở, sự cố ảnh hưởng tới giao thông, gây mất điện đối với gần 1,6 triệu khách hàng, gián đoạn thông tin liên lạc tại nhiều địa phương.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người bị tử vong, mất tích, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của Nhân dân nơi bị ảnh hưởng của bão số 5 và mưa lũ vừa qua.

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương bị ảnh hưởng do bão số 5 tiếp tục chỉ đạo, huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết tiếp cận nhanh nhất những khu vực còn bị chia cắt do thiên tai; triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ.

Thủ tướng lưu ý, các địa phương tập trung tìm kiếm những người còn mất tích; cứu chữa người bị thương; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị tử vong, mất tích; hỗ trợ lo hậu sự chu đáo cho những người bị tử vong theo phong tục của địa phương.

Song song với đó, các địa phương hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, không để người dân đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Theo Thủ tướng, các địa phương cần khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ (hoàn thành trước 30/8), không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập khi vào năm học mới, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh; khắc phục nhanh nhất các tuyến đường bị ách tắc, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ đi lại của nhân dân và công tác cứu trợ.

Thủ tướng cũng chỉ đạo địa phương rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do bão, lũ, kịp thời sử dụng dự phòng ngân sách và các nguồn lực của địa phương để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng giao Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo lực lượng Quân đội, Công an sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện (kể cả máy bay trực thăng), kịp thời hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ theo đề nghị của địa phương.

Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan huy động thiết bị, vật tư, nhân lực tập trung khắc phục nhanh nhất sự cố hệ thống lưới điện, sớm cung cấp điện trở lại, bảo đảm điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của Nhân dân.

Tại các địa phương bị ảnh hưởng do bão, lũ, Thủ tướng yêu cầu đảm bảo cung cầu, không để khan hiếm hàng hóa, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai, đầu cơ tăng giá bất hợp lý.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ sau bão.