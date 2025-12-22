8 ngôi sao đáng chú ý nhất ở CAN Cup 2025

Mohamed Salah (Ai Cập) - Ngôi sao 33 tuổi hướng đến chức vô địch cùng Ai Cập và khẳng định lại phong độ đỉnh cao sau mùa giải khó khăn tại Liverpool. Với 9 bàn tại vòng loại World Cup 2026, anh vẫn là linh hồn không thể thay thế của "The Pharaohs".