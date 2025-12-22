Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
8 ngôi sao đáng chú ý nhất ở CAN Cup 2025

  Thứ hai, 22/12/2025 21:00 (GMT+7)
CAN Cup 2025 hứa hẹn bùng nổ tại Morocco với những trận cầu đỉnh cao khi quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu.

Mohamed Salah (Ai Cập) - Ngôi sao 33 tuổi hướng đến chức vô địch cùng Ai Cập và khẳng định lại phong độ đỉnh cao sau mùa giải khó khăn tại Liverpool. Với 9 bàn tại vòng loại World Cup 2026, anh vẫn là linh hồn không thể thay thế của "The Pharaohs".
Achraf Hakimi (Morocco) - Hậu vệ phải của PSG vừa được bầu là Cầu thủ hay nhất châu Phi 2025. Anh chịu trách nhiệm dẫn dắt đội chủ nhà chấm dứt cơn khát danh hiệu 50 năm.
Victor Osimhen (Nigeria) - Chân sút thuộc biên chế Galatasaray quyết tâm chuộc lỗi sau khi không thể đưa đội nhà giành vé dự World Cup 2026. Anh đang đạt phong độ cao với 12 bàn/16 trận mùa này.
Bryan Mbeumo (Cameroon) - Tiền đạo 26 tuổi gánh trọng trách dẫn dắt hàng công và đeo băng đội trưởng, thay thế cựu binh Aboubakar. Ngôi sao của MU hứa hẹn có thể làm khổ bất kỳ hàng thủ nào.
Wilfried Zaha (Bờ Biển Ngà) - Trở lại ĐTQG sau 2 năm vắng bóng, Zaha mang kinh nghiệm và sự sắc bén trong hành trình bảo vệ ngôi vương của Bờ Biển Ngà.
Sadio Mane (Senegal) - Dù thi đấu tại Saudi Pro League, Mane vẫn là đầu tàu của "Sư tử Teranga" với niềm khao khát giành danh hiệu châu lục thứ hai trong lịch sử quốc gia này.
Carlos Baleba (Cameroon) - Tiền vệ 21 tuổi của Brighton hứa hẹn làm chủ tuyến giữa với sức mạnh và khả năng tranh chấp ấn tượng. Thành bại của Cameroon chắc chắn phụ thuộc không nhỏ vào tài năng của Baleba.
Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon) - Ở tuổi 36, Aubameyang có cơ hội cuối cùng để lại dấu ấn cho đội tuyển Gabon. Cựu sao Arsenal đang có phong độ ổn định mùa này khi ghi 8 bàn và có 9 pha kiến tạo sau 20 trận ở Ligue 1 và Champions League.
