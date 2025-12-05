Barcelona xác nhận quan điểm mềm dẻo với tương lai của Raphinha: nếu ngôi sao người Brazil muốn chuyển sang Saudi Arabia sau World Cup 2026, CLB sẽ không đứng ra cản đường.

Barcelona 'mở cửa' cho Raphinha ra đi.

Đây không phải một quyết định vội vàng, mà là bước đi mang tính toán trong bối cảnh Barca buộc phải linh hoạt với quỹ lương và kế hoạch tái cấu trúc đội hình.

Theo đó, ban lãnh đạo Barca coi Raphinha là trụ cột quan trọng trong giai đoạn hiện tại, nhưng cũng hiểu rằng bóng đá Saudi Arabia đang trở thành điểm đến giàu sức hút với những đề nghị tài chính vượt xa khả năng cạnh tranh của La Liga. Việc “bật đèn xanh” cho một lộ trình ra đi sau World Cup 2026 giúp Barca chủ động hơn trong hoạch định nhân sự, đồng thời tôn trọng mong muốn cá nhân của cầu thủ nếu anh muốn tìm thử thách mới.

Raphinha vẫn duy trì phong độ ổn định tại Camp Nou kể từ khi gia nhập CLB, đóng góp những bàn thắng, kiến tạo và khả năng xuyên phá mà Barca rất cần trên hành lang phải. Tuy nhiên, tương lai dài hạn của anh luôn bị đặt trong vùng tranh luận khi đội bóng xứ Catalonia phải cân nhắc mọi yếu tố tài chính. Một lời đề nghị hấp dẫn từ Saudi Arabia có thể tạo ra khoản thu đủ lớn để Barca đẩy nhanh quá trình ổn định ngân sách và tái đầu tư vào đội hình.

Dù vậy, Barca khẳng định họ sẽ giữ Raphinha đến hết chiến dịch World Cup 2026, đồng nghĩa cầu thủ này vẫn nằm trong kế hoạch thể thao của CLB ít nhất một mùa nữa. Trong bối cảnh đội bóng đang hướng đến sự ổn định dưới triết lý thi đấu mới, việc duy trì những nhân tố giàu kinh nghiệm như Raphinha là lựa chọn hợp lý.

Thông điệp từ Camp Nou vì thế khá rõ ràng: Barca tôn trọng tương lai của cầu thủ, nhưng cũng không từ bỏ giá trị chuyên môn của anh trong hiện tại. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào mong muốn của Raphinha sau ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.