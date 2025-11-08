Barcelona đang nhớ Raphinha

Sự thiếu vắng của ngôi sao Brazil khiến lối chơi của Hansi Flick trở nên rời rạc và dễ tổn thương.

Barcelona đang loạng choạng. Sau chuỗi khởi đầu hứa hẹn, đội bóng của Hansi Flick có dấu hiệu mất kiểm soát ở cả La Liga lẫn Champions League. Họ không giữ được vị thế ứng viên vô địch, thậm chí rơi xuống nhóm giữa bảng. Những vấn đề nơi hàng thủ, sự thiếu kết nối ở tuyến giữa và hiệu quả tấn công sụt giảm đang tạo nên bức tranh xám màu.

Một trong những nguyên nhân rõ nhất nằm ở chỗ Raphinha vắng mặt. Cầu thủ người Brazil nghỉ ba tuần vì chấn thương và ảnh hưởng của anh lên toàn đội hiện rõ như ban ngày. Barcelona thắng sáu, hòa một trong bảy trận có Raphinha. Họ ghi 21 bàn, chỉ thủng lưới năm lần.

Khi cựu cầu thủ Leeds United rời đội hình, kết quả lập tức đổi chiều: tám trận, bốn thắng, một hòa, ba thua. Hàng công của Barca vẫn ghi 19 bàn nhưng hàng thủ lại để lọt lưới tới 15 lần.

Những con số không nói dối. Raphinha là nguồn năng lượng khó thay thế. Anh không chỉ ghi bàn, kiến tạo mà còn thu hút sự chú ý của hàng thủ đối phương, tạo khoảng trống cho Lamine Yamal hay Pedri.

Khi Raphinha hiện diện, những pha phối hợp hai biên trở nên đa dạng, tốc độ và dứt khoát. Lúc anh vắng mặt, Barcelona chơi chậm hơn, thiếu chiều sâu và mất đi sự đột biến ở hành lang phải.

Trước khi dính chấn thương ở trận gặp Oviedo, Raphinha ghi ba bàn và có hai kiến tạo. Flick xem anh là cầu thủ quan trọng nhất trong hệ thống pressing.

Raphinha là người đầu tiên lao lên áp sát, buộc đối thủ mắc sai lầm. Cường độ chơi bóng của anh cao hơn hẳn Lewandowski, Lamine Yamal hay Rashford. Nhờ đó, Barcelona duy trì được sự cân bằng giữa công và thủ.

Không có Raphinha, Barca giảm sức mạnh.

Không chỉ là tốc độ hay kỹ thuật, Raphinha còn mang đến tinh thần. Anh chiến đấu đến cùng trong từng pha tranh chấp, luôn hò hét, thúc giục đồng đội. Khi ngôi sao Nam Mỹ không ở đó, Barcelona trông mềm yếu và thiếu khí chất. Hàng công mất sức ép, hàng thủ dễ vỡ vụn trước những pha phản công đơn giản.

Trận hòa 3-3 trước Club Brugge tại Champions League là minh chứng. Hàng thủ Barça rối loạn, bẫy việt vị vận hành sai nhịp, các tiền đạo không chịu lùi về hỗ trợ. Đó là điều hiếm thấy khi Raphinha có mặt.

Flick hiểu rõ khoảng trống ấy. Ông không giấu nỗi sốt ruột chờ học trò trở lại sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Trong buổi tập mở tại sân Spotify Camp Nou, Raphinha vẫn ngồi ngoài, được yêu cầu không mạo hiểm. Barcelona cần anh, nhưng không thể đánh cược thêm một lần nữa sau khi anh tái phát chấn thương ngay trước trận Siêu kinh điển.

Ba tuần không có Raphinha, Barcelona mất luôn một phần linh hồn. Sự trở lại của anh sẽ không chỉ là tăng cường nhân sự, mà là khởi đầu cho nỗ lực hồi sinh. Với Flick, đó có thể là tia sáng cuối đường hầm trong mùa giải đang trượt dài.