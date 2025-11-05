Raphinha nổi giận

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Barcelona đang trải qua những ngày căng thẳng khi Raphinha cùng lúc đối mặt hai cú sốc. Tiền đạo người Brazil tái phát chấn thương gân kheo và bị gạch tên khỏi đội hình tiêu biểu FIFPRO.

HLV Hansi Flick tức giận khi biết tin Raphinha không thể ra sân ở trận El Clasico. Với ông, cầu thủ này quan trọng chẳng kém Pedri hay Lamine Yamal.

Raphinha là người dẫn đầu khâu pressing, tạo ra năng lượng và hiệu quả tấn công cao nhất trong đội. Vì thế, khi nghe bác sĩ thông báo cầu thủ này tái phát chấn thương trong buổi tập ngày 22/10, Flick lập tức yêu cầu bộ phận vật lý trị liệu giải trình. Ban đầu, chấn thương của Raphinha được cho là nhẹ, nhưng chỉ sau một ngày, anh phải dừng tập và trở lại phòng hồi phục.

Trong khi HLV nổi giận vì vấn đề thể trạng, Raphinha lại bùng nổ cảm xúc theo hướng khác. Anh không giấu nổi bức xúc khi không có tên trong danh sách 11 cầu thủ hay nhất năm do FIFPRO công bố. Đội hình này gồm Donnarumma, Achraf Hakimi, Van Dijk, Nuno Mendes, Pedri, Vitinha, Cole Palmer, Bellingham, Mbappé, Dembélé và Lamine Yamal.

Trên mạng xã hội, Raphinha đăng hàng loạt bài viết nhắc lại thành tích mùa trước: ba danh hiệu quốc nội, bán kết Champions League, hàng loạt bàn thắng/kiến tạo. Với anh, việc bị loại là sự thiếu tôn trọng nỗ lực của bản thân.

Từ phòng hồi phục ở Ciutat Esportiva, Raphinha giờ mang trong mình hai vết thương, một ở gân kheo, và một ở lòng tự trọng.

