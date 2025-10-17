Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Barcelona bán Raphinha, tậu sao 90 triệu euro?

  • Thứ sáu, 17/10/2025 06:57 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Nhà đương kim vô địch La Liga lên kế hoạch cho 2 thương vụ táo bạo trong kỳ chuyển nhượng hè tiếp theo.

Raphinha có thể bị rao bán.

Theo AS, Raphinha được cho là đang nhận được những lời đề nghị khổng lồ từ các câu lạc bộ Saudi Arabia với mức phí có thể vượt quá 100 triệu euro. Trước bối cảnh tài chính eo hẹp, ban lãnh đạo Barcelona xem đây là cơ hội vàng để giải phóng quỹ lương và thực hiện một trong những thương vụ lớn nhất mùa hè: chiêu mộ Kenan Yildiz từ Juventus.

Raphinha bắt đầu cân nhắc khả năng rời Camp Nou. Dù anh vẫn thể hiện phong độ ổn định, sức ép từ những lời mời hấp dẫn ở Trung Đông là rất lớn. Nếu thương vụ này thành hiện thực, Barcelona không chỉ thu về khoản phí chuyển nhượng cao thứ 2 lịch sử, chỉ sau Neymar, mà còn có thể tái đầu tư ngay vào đội hình, đặc biệt là ở hàng tấn công.

Trong khi đó, Kenan Yildiz gây ấn tượng mạnh tại Serie A. Cầu thủ 20 tuổi được xem là ngôi sao mới của bóng đá châu Âu, sở hữu kỹ thuật, tốc độ và khả năng chơi bóng đa dạng, những phẩm chất hoàn hảo cho lối chơi kiểm soát của "Blaugrana". Ở mùa này, Yildiz góp công vào 6 bàn thắng sau 8 lần ra sân cho CLB thành Turin.

Tuy nhiên, Juventus không có ý định để ngôi sao trẻ này ra đi dễ dàng. Đội bóng thành Turin được cho là chỉ chấp nhận đàm phán nếu nhận được lời đề nghị khoảng 90 triệu euro. Điều đó đồng nghĩa với việc Barcelona buộc phải hành động khéo léo, bán Raphinha sớm để có nguồn tài chính phù hợp.

