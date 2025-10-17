Real Madrid bí mật đàm phán với sao Bayern

Dayot Upamecano đang bế tắc khi đàm phán gia hạn hợp đồng, qua đó mở ra cơ hội cho Real Madrid - CLB luôn biết cách thực hiện những thương vụ chuyển nhượng tự do giá trị.

Real gửi đề nghị đến Upamecano.

Bayern Munich rất muốn giữ chân Upamecano, nhưng các cuộc thương lượng đang rơi vào bế tắc vì khác biệt lớn về mức lương. Nhà vô địch Bundesliga sẵn sàng tăng thu nhập cho cầu thủ, nhưng không thể đáp ứng con số 20 triệu euro mỗi mùa, bao gồm thưởng và phụ phí - mức mà phía đại diện của Upamecano đang yêu cầu. Ban lãnh đạo Bayern lo ngại rằng việc phá vỡ cơ cấu lương sẽ tạo ra hiệu ứng domino trong phòng thay đồ.

Ngược lại, đội ngũ của Upamecano tỏ ra cứng rắn, cho rằng cầu thủ này xứng đáng được đãi ngộ tương xứng. Hợp đồng của anh với Bayern còn thời hạn đến năm 2026, nhưng nếu không đạt được thỏa thuận mới trước mùa hè tới, trung vệ người Pháp sẽ có quyền đàm phán tự do với các CLB khác từ tháng 1/2026.

Đó chính là lúc Real Madrid xuất hiện. Theo BILD, “Los Blancos” bày tỏ sự quan tâm đặc biệt và thậm chí chuẩn bị một bản đề nghị chính thức, bao gồm mức lương ròng khoảng 10 triệu euro mỗi mùa, kèm theo khoản thưởng ký hợp đồng đáng kể.

Công thức này tương tự như những gì Real từng áp dụng thành công với David Alaba và Antonio Rudiger - những bản hợp đồng tự do nhưng chất lượng cao, giúp đội bóng tiết kiệm ngân sách chuyển nhượng mà vẫn tăng cường chiều sâu đội hình.

Việc chiêu mộ Upamecano được đánh giá là bước đi chiến lược của Real Madrid. Trong bối cảnh Alaba liên tục chấn thương và Rudiger bước sang tuổi 32, HLV Xabi Alonso muốn có thêm một trung vệ trẻ nhưng giàu kinh nghiệm châu Âu. Ở tuổi 26, Upamecano sở hữu tốc độ, sức mạnh và khả năng xử lý bóng tốt - những phẩm chất phù hợp với phong cách phòng ngự chủ động mà Real đang xây dựng.