8 HLV mất việc ở Ngoại hạng Anh 2025/26

Chỉ 114 ngày tại vị, Sean Dyche trở thành HLV thứ 8 bị sa thải mùa này. Trận hòa Wolves là dấu chấm hết cho hành trình ngắn ngủi của ông tại City Ground. Notting Forest sa sút, trượt dài sát nhóm xuống hạng và ban lãnh đạo quyết định thay tướng trong nỗ lực tìm cú hích trụ hạng. CLB đứng trước khả năng bổ nhiệm HLV thứ 4 trong một mùa, kỷ lục chưa từng có ở Premier League.