8 HLV mất việc ở Ngoại hạng Anh 2025/26

|
Chỉ 114 ngày tại vị, Sean Dyche trở thành HLV thứ 8 bị sa thải mùa này. Trận hòa Wolves là dấu chấm hết cho hành trình ngắn ngủi của ông tại City Ground. Notting Forest sa sút, trượt dài sát nhóm xuống hạng và ban lãnh đạo quyết định thay tướng trong nỗ lực tìm cú hích trụ hạng. CLB đứng trước khả năng bổ nhiệm HLV thứ 4 trong một mùa, kỷ lục chưa từng có ở Premier League.
|
Hồi đầu mùa, Nuno Espirito Santo bất ngờ rời ghế nóng Forest vì mâu thuẫn thượng tầng. Ông ra đi khi nội bộ đội bóng rạn nứt. Thành tích không quá tệ, nhưng sự thiếu đồng thuận về định hướng phát triển khiến ông không còn chỗ đứng trong kế hoạch dài hạn của ông chủ Evangelos Marinakis.
|
Ngay sau đó, Forest bổ nhiệm Ange Postecoglou nhưng tình hình không khá hơn. Chỉ trụ lại 40 ngày, Postecoglou lập kỷ lục buồn về thời gian cầm quân ngắn nhất mùa. Forest khi đó đánh cược vào một sự thay đổi chóng vánh, song lựa chọn vội vàng khiến đội bóng thêm rối ren về lối chơi và nhân sự.
|
8 tháng của HLV Thomas Frank tại Tottenham khép lại bằng thất bại trước Newcastle. HLV Frank không thể dung hòa triết lý thực dụng của mình với kỳ vọng tấn công rực lửa từ khán đài Bắc London. Những bất ổn trong phòng thay đồ và phong độ đi xuống khiến ông phải đi.
|
Enzo Maresca là nghịch lý lớn nhất mùa giải. Maresca mang về cú đúp danh hiệu, nhưng xung đột quyền lực với giới chủ Chelsea khiến ông mất ghế. Tại Stamford Bridge, thành tích chưa đủ bởi sự đồng thuận chiến lược mới là yếu tố quyết định.
|
14 tháng của Ruben Amorim tại Old Trafford khép lại trong tranh cãi. Amorim muốn toàn quyền xây dựng đội hình theo sơ đồ 3-4-3, trong khi INEOS theo đuổi mô hình quản trị chặt chẽ. Bất đồng quan điểm khiến cuộc chia tay trở nên khó tránh khỏi.
|
Được kỳ vọng tái thiết lối chơi West Ham, nhưng Graham Potter không có đủ thời gian. Chỉ 1 chiến thắng sau 5 trận khiến niềm tin từ thượng tầng nhanh chóng cạn kiệt. West Ham chọn phương án thay đổi băng ghế chỉ đạo sớm thay vì chờ đợi.
|
Wolves trượt dài ở nhóm cuối bảng, cùng áp lực tài chính đè nặng với nguy cơ xuống hạng. Do đó, Vitor Pereira buộc phải ra đi trong bối cảnh đội bóng sa sút toàn diện. Hiện tại, tình hình của "Bầy sói" không khá hơn khi chỉ giành được 9 điểm sau 26 vòng đấu.
Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.