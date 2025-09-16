8 đội bóng 'ngựa ô' ở Champions League mùa này

|
Napoli trở lại Champions League và được đánh giá là một trong những đội đáng xem. Với Antonio Conte trên băng ghế chỉ đạo, nhà vô địch Serie A luôn biết cách biến những cầu thủ không tên tuổi thành ngôi sao lớn. Sự xuất hiện của Rasmus Hojlund và Kevin De Bruyne càng hứa hẹn giúp Napoli gây khó khăn cho các đội bóng hàng đầu từ vòng phân hạng.
|
Tottenham giành được danh hiệu châu Âu đầu tiên sau 41 năm, nhưng ở Champions League, họ còn nhiều thứ phải chứng minh. Spurs chưa để lại dấu ấn lớn tại giải đấu, ngoài lần vào chung kết năm 2019. HLV Thomas Frank được kỳ vọng có thể giúp Tottenham tiến xa ở mùa này.
|
Hè 2025, Athletic Bilbao thành công giữ chân Nico Williams. Anh em nhà Williams đóng vai trò rất quan trọng trong đội hình của HLV Ernesto Valverde. Bilbao luôn sở hữu lối chơi cực kỳ khó chịu, qua đó có thể tạo ra bất ngờ tại Champions League năm nay.
|
Atalanta vẫn giữ được bộ khung mạnh mẽ ở mùa giải này. Đại diện Serie A rơi vào nhóm đấu nhẹ ở vòng phân hạng vì vậy được kỳ vọng có thể làm nên chuyện ở Champions League.
|
Villarreal sở hữu những cầu thủ như Nicolas Pepe và Ayoze Perez nên có thể không hề e ngại bất kỳ đối thủ nào. "Tàu ngầm vàng" từng lọt vào bán kết năm 2022 và bắt đầu mùa giải 2025/26 bằng một phong độ ấn tượng ở La Liga.
|
Newcastle từng khiến cả châu Âu phải chú ý khi thắng PSG 4-1 tại St James' Park vào tháng 10/2023 dù không vượt qua vòng bảng theo thể thức cũ. "Chích chòe" lần này trở lại với quyết tâm cao hơn. Tuy nhiên, thầy trò HLV Eddie Howe cần học cách cân bằng giữa Champions League và Premier League nếu muốn tiến sâu ở giải đấu.
|
AS Monaco có thể chưa lấy lại được vị thế như khi còn Kylian Mbappe trong đội hình, nhưng đội bóng có đủ lực để gây bất ngờ tại Champions League. Với những tài năng như Mika Biereth, Denis Zakaria và Lamine Camara, cùng bộ đôi tên tuổi Paul Pogba và Ansu Fati, Monaco hoàn toàn có thể làm nên chuyện, đặc biệt khi họ không đối mặt với những đội bóng quá mạnh tại vòng phân hạng.
|
Galatasaray là đội hiếm hoi của Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu một tiền đạo đẳng cấp thế giới như Victor Osimhen. Sau khi chi tới 75 triệu euro để sở hữu tiền đạo người Nigeria, Galatasaray muốn khôi phục vị thế ở châu Âu. Osimhen có thể là cái tên giúp Galatasaray làm khó các ông lớn như Liverpool hay Manchester City ở vòng phân hạng.
Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh
Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.