Hàng tiền vệ ‘quái vật’ của Newcastle

Champions League trở lại và ngay lập tức mang đến một cuộc chạm trán hứa hẹn nhiều kịch tính: Newcastle tiếp đón Barcelona của Hansi Flick tại St James’ Park.

Tuyến giữa đang là điểm tựa của Newcastle.

Người Catalonia có thể đang hướng tới khởi đầu suôn sẻ dưới triều đại mới, nhưng phía trước họ là một tập thể không ồn ào bằng những ngôi sao, song lại sở hữu thứ vũ khí đủ khiến bất kỳ đối thủ nào phải dè chừng: hàng tiền vệ “quái vật” của Eddie Howe.

Bộ ba trị giá 175 triệu - trục xương sống của Chích chòe

Sau khi Alexander Isak ra đi, nhiều người dự đoán Newcastle hụt hơi. Nhưng thực tế, sức mạnh lớn nhất của đội bóng vùng Đông Bắc không nằm ở hàng công, mà ở trục giữa với ba cái tên: Bruno Guimaraes, Sandro Tonali và Joelinton.

Bruno, bản hợp đồng đến từ Lyon, bước sang năm thứ năm tại Premier League. Anh là thủ lĩnh tinh thần, người dám mạo hiểm trong những pha xử lý và mang lại sự táo bạo cho lối chơi.

Tonali, bất chấp lùm xùm bên ngoài sân cỏ, vẫn chứng minh vì sao Newcastle bỏ ra cả núi tiền để đưa anh về. Với nhãn quan chiến thuật, khả năng đọc trận đấu và kiểm soát nhịp, cầu thủ người Italy chính là “bộ não” của Howe.

Joelinton thì như một cỗ máy vạn năng: cần mẫn, cơ bắp nhưng không thiếu kỹ năng, cầu thủ mà bất cứ HLV nào cũng muốn có trong đội hình.

Joelinton mang tới sức mạnh cho Newcastle ở tuyến giữa.

Sự kết hợp này tạo nên một trong những tuyến giữa đáng gờm nhất châu Âu hiện tại. Không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, họ còn có khả năng bóp nghẹt nhịp độ trận đấu và tung ra những đòn phản công sắc lạnh. Con số 175 triệu euro tổng giá trị chuyển nhượng của bộ ba không chỉ mang ý nghĩa tài chính, mà còn là minh chứng cho sức nặng thực sự mà họ đem lại.

Nồi áp suất St James’ Park và mối đe dọa mang tên Woltemade

Barcelona không chỉ phải đối diện ba tiền vệ thép. St James’ Park, với 52.000 CĐV cuồng nhiệt, từ lâu nổi tiếng là “chảo lửa” khiến nhiều đối thủ lớn choáng ngợp. Trong bầu không khí ấy, Newcastle còn tung thêm quân bài mới: Nick Woltemade, tiền vệ kiến thiết trẻ người Đức, vừa ra mắt bằng bàn thắng quyết định trước Wolverhampton. Thêm một mảnh ghép giàu kỹ thuật và sáng tạo, đủ khiến đối thủ phải phân tâm.

Hansi Flick hẳn hiểu rằng những kế hoạch chiến thuật trên giấy sẽ chẳng còn nhiều giá trị nếu để Newcastle áp đặt sự dữ dội nơi tuyến giữa. Barça vốn đang trong quá trình tái thiết, và một trận đấu mở màn tại Champions League ngay trên “chảo lửa” Tyneside sẽ là phép thử khắc nghiệt nhất để đánh giá bản lĩnh.

Barcelona vẫn có chất lượng để vượt khó: những ngôi sao tấn công có thể tạo đột biến, và triết lý bóng đá của Flick hứa hẹn đem đến sự cân bằng hơn. Nhưng trước khi nghĩ đến việc áp đặt lối chơi, họ phải tìm cách hóa giải bộ ba Bruno-Tonali-Joelinton. Nếu không, trận mở màn sẽ nhanh chóng biến thành bài học đắt giá.

Newcastle có thể không sở hữu những cái tên hào nhoáng như Barca, nhưng họ có sức mạnh tập thể, sự kiên định của Howe, và trên hết là một trung tuyến đủ sức nghiền nát mọi kế hoạch đối thủ. Đó chính là lời cảnh báo cho Blaugrana: muốn thoát khỏi St James’ Park với điểm số, trước hết phải vượt qua những “quái vật” ở giữa sân.