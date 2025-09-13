Vừa gia nhập Newcastle, tân binh bom tấn nghỉ vô thời hạn

Yoane Wissa, bản hợp đồng trị giá 55 triệu bảng từ Brentford, sẽ phải nghỉ thi đấu vô thời hạn vì chấn thương đầu gối.

Wissa chưa thể ra sân cho CLB mới.

Theo Daily Mail, Wissa trở về từ đợt tập trung đội tuyển Congo trong tình trạng không ổn định. Anh lập tức được đưa đi chụp chiếu đầu gối để kiểm tra mức độ chấn thương. Ban đầu, ban huấn luyện hy vọng cầu thủ 29 tuổi có thể góp mặt trong buổi tập luyện trước thềm trận gặp Wolves.

Tuy nhiên, HLV Eddie Howe xác nhận rằng Wissa “vẫn thấy đau” và sẽ phải tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế, đồng nghĩa với việc màn ra mắt của tiền đạo này bị hoãn vô thời hạn. Đây là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của “Chích chòe” khi chỉ vài ngày nữa họ sẽ bắt đầu chiến dịch Champions League bằng cuộc đối đầu Barcelona.

Không chỉ mất Wissa, Newcastle còn mất luôn Jacob Ramsey, một bản hợp đồng mùa hè khác trị giá 43 triệu bảng. Tiền vệ người Anh dính chấn thương mắt cá trong trận giao hữu với Leeds và được dự báo phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng. Howe thừa nhận đây là một tổn thất lớn cho đội hình của ông ngay trong giai đoạn khởi đầu mùa giải.

Chấn thương của Wissa mở ra cơ hội cho bản hợp đồng kỷ lục 69 triệu bảng, Nick Woltemade. Tiền đạo người Đức vừa cập bến từ Stuttgart và được kỳ vọng có trận ra mắt trước Wolves. HLV Howe cho biết Woltemade “đã tập luyện tốt, hòa nhập nhanh và cho thấy phẩm chất của một ngôi sao lớn”.

Ngoài ra, Newcastle cũng đón tin vui khi Joelinton đã trở lại tập luyện và đủ điều kiện ra sân cuối tuần này. Với hàng loạt biến động nhân sự, Howe sẽ phải nhanh chóng tìm ra phương án xoay tua lực lượng, đặc biệt khi Champions League đã ở rất gần.