7 sai lầm khiến trẻ suy dinh dưỡng trong giai đoạn ăn dặm

Giai đoạn ăn dặm có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của trẻ nhỏ. Nhưng nhiều thói quen tưởng chừng vô hại của cha mẹ lại khiến trẻ thiếu chất, chậm tăng cân và dễ suy dinh dưỡng.

Cho trẻ ăn đúng đòi hỏi sự kiên nhẫn của phụ huynh. Ảnh: hui_sang.

Ăn bổ sung (ăn dặm) là giai đoạn trẻ chuyển từ chế độ dinh dưỡng hoàn toàn bằng sữa mẹ hoặc sữa công thức sang ăn kết hợp các loại thực phẩm khác như bột, cháo, rau củ, thịt cá. Nếu được thực hiện khoa học, ăn dặm giúp trẻ hấp thu đầy đủ dưỡng chất và phát triển toàn diện. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít cha mẹ mắc phải những sai lầm cơ bản, ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ.

Theo TS.BS Lưu Thị Mỹ Thục, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương, mỗi ngày khoa tiếp nhận khám, chẩn đoán và tư vấn cho số lượng không nhỏ trẻ dưới 24 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng.

Một trong những nguyên nhân chính là chế độ ăn dặm không cân đối, không phù hợp với độ tuổi, khiến trẻ thiếu hụt các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển.

Cho trẻ ăn dặm quá sớm

Nhiều phụ huynh cho trẻ ăn dặm từ 3-4 tháng tuổi. Theo bác sĩ Thục, thời điểm phù hợp nhất để bắt đầu ăn dặm là khi trẻ tròn 6 tháng. Việc ăn dặm quá sớm có thể gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa còn non yếu của trẻ, làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa và suy dinh dưỡng.

Chế độ ăn thiếu rau củ

Không ít cha mẹ chú trọng cho trẻ ăn nhiều thịt, cá nhưng lại hạn chế rau củ, hoặc chỉ sử dụng một số loại quen thuộc như cà rốt, bí đỏ, đậu. Điều này khiến khẩu phần ăn thiếu đa dạng, nghèo chất xơ và vi chất.

Nên cho trẻ ăn những thực phẩm phù hợp với lứa tuổi, thậm chí để trẻ tự chọn đồ ăn yêu thích. Ảnh minh họa: Kazuend.

Bác sĩ Thục khuyến cáo nên kết hợp nhiều loại rau, đặc biệt là nhóm rau lá xanh đậm, đồng thời tránh ninh, hầm quá lâu hoặc bảo quản dài ngày gây mất chất dinh dưỡng.

Cho trẻ ăn quá nhiều đạm

Quan niệm cho trẻ ăn nhiều thịt, cá để nhanh tăng cân vẫn khá phổ biến. Tuy nhiên, chế độ ăn quá nhiều đạm không chỉ gây rối loạn tiêu hóa mà còn khiến trẻ dễ biếng ăn. Trẻ cần được ăn đa dạng thực phẩm, bảo đảm ít nhất 5 trong 8 nhóm thực phẩm mỗi ngày để phát triển cân đối.

Chỉ cho ăn nước, bỏ phần cái

Một số phụ huynh chỉ lấy nước hầm xương, nước rau để nấu bột, cháo cho trẻ, bỏ phần xác thực phẩm vì lo trẻ hóc hoặc nôn trớ. Cách làm này khiến trẻ mất đi lượng lớn chất dinh dưỡng quan trọng vốn nằm ở phần cái của thực phẩm.

Xay nhuyễn mọi thức ăn

Việc kéo dài thói quen xay nhuyễn thức ăn khiến trẻ không có cơ hội tập nhai, chỉ quen nuốt chửng, làm giảm khả năng cảm nhận mùi vị và dễ dẫn đến chán ăn. Trẻ cần được tăng dần độ thô của thức ăn theo từng giai đoạn phát triển.

Không bổ sung dầu, mỡ vào bữa ăn

Dầu, mỡ là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng, đồng thời giúp hòa tan và hấp thu các vitamin tan trong chất béo. Việc không hoặc cho quá ít dầu ăn vào bột, cháo có thể khiến khẩu phần ăn của trẻ không đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng.

Nấu một nồi cháo ăn cả ngày

Nhiều gia đình có thói quen nấu sẵn một nồi cháo từ sáng để trẻ ăn cả ngày. Thực phẩm để lâu, hâm đi hâm lại không chỉ làm giảm hàm lượng vitamin và dưỡng chất mà còn dễ biến đổi mùi vị, ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn của trẻ.

Bác sĩ Thục lưu ý cha mẹ cần trang bị kiến thức dinh dưỡng cơ bản, cho trẻ ăn dặm đúng thời điểm, đúng cách và phù hợp với từng giai đoạn phát triển để phòng tránh nguy cơ suy dinh dưỡng ngay từ những năm đầu đời.