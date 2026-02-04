Cây bút lọt vào vùng kín, thiếu nữ nhập viện cấp cứu trong đêm

Thiếu nữ 16 tuổi được người nhà đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cấp cứu trong đêm sau khi gặp sự cố hy hữu liên quan đến dị vật đường tiết niệu.

Cây bút lọt vào vùng kín của bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

TS.BS Bùi Chí Thương, Trưởng Khối Sản, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM), cho biết bệnh nhân đến khám trong tình trạng lo lắng. Trước đó, bệnh nhân có cảm giác ngứa vùng kín nên dùng một cây bút để gãi. Sau đó, bệnh nhân không tìm thấy cây bút dù đã tìm kiếm xung quanh nên gia đình lập tức đưa vào bệnh viện nhờ bác sĩ hỗ trợ.

Bác sĩ Thương cho biết việc thăm khám ban đầu gặp khó khăn do bệnh nhân mới ở độ tuổi dậy thì, không thể kiểm tra xâm lấn. Ê-kíp trực đã chỉ định siêu âm và phát hiện dị vật nằm trong bàng quang.

Sau hội chẩn, các bác sĩ chuyên khoa ngoại niệu tiến hành nội soi qua đường niệu đạo để lấy dị vật ra ngoài. Ca can thiệp được thực hiện an toàn, dù gặp một số khó khăn do kích thước và hình dạng của dị vật. Sau thủ thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Theo các bác sĩ, tình trạng ngứa vùng kín ở trẻ vị thành niên có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như viêm nhiễm, vệ sinh không đúng cách, dị ứng hoặc thay đổi nội tiết trong giai đoạn dậy thì. Việc tự xử lý tại nhà bằng những biện pháp không an toàn, không những không giải quyết được nguyên nhân mà còn làm tăng nguy cơ tai biến.

Bác sĩ Thương khuyến cáo phụ huynh và trẻ vị thành niên không nên tự ý xử lý khi có cảm giác ngứa, đau hoặc bất thường ở vùng kín. Việc đưa các vật lạ vào cơ thể có thể gây tổn thương, nhiễm trùng, thậm chí dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng.

Ngay khi có triệu chứng khó chịu, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn đúng cách. Phụ huynh cũng nên chủ động trao đổi, hướng dẫn con em mình về chăm sóc sức khỏe sinh sản an toàn, tránh những tai nạn đáng tiếc.