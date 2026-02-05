7 loại trái cây càng ăn đường ruột càng khỏe, tiêu hóa trơn tru

Lựa chọn trái cây phù hợp trong bữa ăn hàng ngày có thể góp phần cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ thanh lọc đường ruột, đồng thời tăng cường sức khỏe tổng thể.

Kiwi là một trong những loại trái cây quen thuộc có lợi cho đường ruột. Ảnh: BBC Good Food.

Một số loại trái cây không chỉ đơn thuần mang lại hương vị thơm ngon, chúng còn âm thầm giúp hệ thống cơ thể được phục hồi và nạp lại năng lượng. Một số loại trái cây, đặc biệt là khi ăn lúc đói bụng hoặc như một bữa ăn nhẹ giữa buổi sáng, có thể nhẹ nhàng làm sạch dạ dày, giữ cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt và cung cấp năng lượng tự nhiên mà không cần trà hay đường.

Những loại trái cây này giàu nước, chất xơ, vitamin và đường tự nhiên, rất tốt cho đường ruột và cả mức năng lượng cả ngày. Vì vậy, nếu bạn muốn cảm thấy nhẹ nhàng và năng động hơn, dưới đây là những loại trái cây nên lựa chọn.

Táo - Làm sạch đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa

Theo India Times, táo là là một trong những loại trái cây bổ dưỡng, lành mạnh và ngon nhất. Bạn hẳn đã nghe câu nói phổ biến "Ăn một quả táo mỗi ngày giúp tránh xa bác sĩ". Không chỉ vậy, nó còn giúp làm sạch đường ruột chậm rãi và tự nhiên. Chất xơ pectin trong táo hỗ trợ tiêu hóa và giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru mà không gây khó chịu.

Tuy nhiên, tốt nhất nên ăn táo như một món ăn nhẹ giữa các bữa ăn. Nó khuyến khích sự phát triển của vi khuẩn Bifidobacteria và Lactobacilli, và những vi khuẩn có lợi này rất quan trọng đối với hệ miễn dịch, tiêu hóa và sức khỏe tinh thần. Bạn nên ăn táo cả vỏ để có nhiều lợi ích hơn, nhưng nên tránh ăn quá khuya.

Kiwi - Giàu chất xơ, giúp nhu động ruột đều đặn

Quả kiwi chứa actinidin, loại enzyme giúp tiêu hóa protein và phân hủy thức ăn nhanh hơn. Nó cũng giàu chất xơ, giúp nhu động ruột đều đặn và giảm đầy hơi.

Kiwi cũng hỗ trợ lưu thông máu và tiêu hóa, đồng thời ngăn ngừa táo bón. Ăn kiwi cũng cung cấp năng lượng vì kích thích oxy lưu thông tốt hơn trong cơ thể, giúp bạn cảm thấy tỉnh táo hơn.

Đu đủ - Dễ tiêu hóa, giảm đầy hơi

Loại trái cây nhiệt đới được yêu thích này rất dễ tiêu hóa và hoạt động như loại thuốc bổ nhẹ cho hệ tiêu hóa. Loại quả này có thành phần đặc biệt gọi là papain giúp phân hủy thức ăn hiệu quả, giảm đầy hơi. Nó cũng có tác dụng làm dịu đường ruột, đặc biệt là sau một bữa ăn no hoặc ăn nhẹ giữa buổi sáng.

Chuối - Cân bằng hệ vi sinh đường ruột

Mềm, ngọt và đầy chất xơ, chuối cung cấp năng lượng tức thì và rất dễ tiêu hóa. Chúng chứa đường tự nhiên, kali và chất xơ giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Vì vậy, chuối rất tốt để bổ sung năng lượng sau khi tập luyện hoặc khi bạn cảm thấy khó chịu ở dạ dày. Tốt nhất nên ăn một quả vào buổi sáng hoặc buổi tối. Lưu ý tránh ăn chuối xanh vì khó tiêu hóa.

Chuối rất giàu chất xơ, giúp điều hòa nhu động ruột, cải thiện hệ tiêu hóa. Ảnh: Medicinenet.

Dứa - Trái cây mọng nước, ngừa đầy hơi

Theo NDTV, loại trái cây này có vị đậm đà, mọng nước và chứa nhiều enzyme hỗ trợ tiêu hóa. Enzyme bromelain trong dứa giúp phá vỡ protein, hỗ trợ tiêu hóa thức ăn nặng, ngăn ngừa đầy hơi. Vài miếng dứa có thể giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn hiệu quả và giúp bạn tỉnh táo hơn vào một buổi chiều mệt mỏi. Bạn có thể ăn dứa tươi hoặc uống nước ép không đường.

Dưa hấu - Cung cấp nước, thanh lọc cơ thể

Dưa hấu có vị mát, cấp nước và rất nhẹ nhàng cho cơ thể, rất tốt để thanh lọc cơ thể. Nó chứa nhiều nước, giúp giữ cho thận khỏe mạnh và giúp tiêu hóa dễ dàng hơn, đặc biệt là trong thời tiết nóng. Đặc biệt dưa hấu cũng hỗ trợ loại bỏ độc tố, giảm đầy hơi, chướng bụng. Tốt nhất nên ăn dưa hấu khi bụng đói hoặc giữa các bữa ăn.

Hồng xiêm - Làm dịu dạ dày, giảm viêm

Mềm, ngọt và dịu nhẹ với dạ dày, quả hồng xiêm chứa chất xơ và đường tự nhiên hỗ trợ tiêu hóa trơn tru và đều đặn. Tannin tự nhiên trong hồng xiêm giúp làm dịu dạ dày và giảm viêm, là lựa chọn tốt khi bạn cảm thấy bụng khó tiêu hoặc nặng nề.

Những điều cần lưu ý khi ăn trái cây hàng ngày để tiêu hóa tốt hơn:

Ăn trái cây trước bữa ăn hoặc một giờ sau bữa ăn

Đừng trộn quá nhiều trái cây cùng một lúc

Nhai chậm và kỹ vì quá trình tiêu hóa bắt đầu trong miệng

Tốt nhất nên ăn trái cây tươi, không nấu chín hoặc chế biến.