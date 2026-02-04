Trẻ bị ho cha mẹ phải làm gì?

Ho ở trẻ nhỏ là vấn đề thường gặp, có thể do nhiễm virus đường mũi họng gây viêm, xuất tiết chất nhầy ở niêm mạc đường hô hấp.

Ho là triệu chứng thường gặp ở trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ. Trẻ bị ho có thể chỉ là biểu hiện của cảm cúm thông thường nhưng cũng có thể do mắc các bệnh nhiễm khuẩn ở mức độ khác nhau.

Ho là phản xạ của cơ thể bảo vệ phổi và đường thở, khi các chất thải hoặc các tác nhân làm cản trở quá trình hô hấp. Ho giúp tống ra ngoài các chất thải như niêm mạc bong, tế bào chết, vi khuẩn xâm nhập, mủ và các chất thải khác của đường hô hấp khi nhiễm khuẩn.

Trẻ bị ho thường gây ra tâm lý lo lắng cho gia đình. Rất nhiều bậc phụ huynh khi thấy trẻ ho đã tự ý mua thuốc về nhà tự chữa, gây hại cho trẻ.

Chăm sóc trẻ ho tại nhà

Cho trẻ uống nhiều nước, ăn thức ăn dễ tiêu, ngon miệng, giàu dinh dưỡng

Nên chia ra từng bữa nhỏ để tránh tình trạng trẻ khó ăn, nôn và sặc khi ăn. Đối với những trẻ đang bú, mẹ có thể cho con bú bình thường. Vì khi ho làm cơ thể trẻ chán ăn và mệt mỏi, kèm với việc cổ họng đau và rát nên trẻ không muốn ăn.

- Không được nấu quá loãng, vì như vậy bé sẽ không đủ năng lượng cho cơ thể.

- Nên bổ sung thực phẩm giàu vitamin A, kẽm, sắt như thịt bò, thịt gà, trứng và các loại rau xanh có màu xanh thẫm hoặc đỏ.

- Mẹ nên đặc biệt chú ý đến vấn đề vệ sinh cho trẻ: Sau mỗi cơn ho của trẻ, mẹ dùng khăn mềm ấm để lau sạch đờm ở miệng của trẻ. Đối với trẻ lớn hơn, mẹ có thể cho trẻ súc miệng bằng nước muối ấm. Sau mỗi lần trẻ bị nôn, mẹ cần hướng dẫn trẻ vệ sinh răng miệng. Với những trẻ nhỏ hơn, nên dùng nước muối sinh lý để nhỏ mũi cho trẻ.

Ngoài ra cha mẹ để ý:

- Giữ ấm cơ thể bé.

- Hạn chế để bé tiếp xúc với môi trường khói thuốc lá, bụi bẩn và hóa chất.

- Vệ sinh sạch sẽ môi trường sống xung quanh và các vật dụng trong nhà, nhất là các đồ bé hay sử dụng. Và thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng.

Một số loại thức ăn nên tránh:

- Các thực phẩm ngọt vì những loại thức ăn này sẽ khiến cơn ho nặng hơn.

- Các thực phẩm qua chiên rán sẽ làm cho dạ dày có cảm giác nặng hơn.

- Các thực phẩm nhiều chất béo làm cho dịch đờm tiết ra nhiều hơn mức bình thường.

Làm dịu họng trẻ bằng các loại thuốc thảo dược dùng trong dân gian như: Quất/chanh hấp đường phèn/mật ong; Hoa hồng bạch hấp đường phèn…

Có thể dùng tay vỗ nhẹ lưng trẻ giúp long đờm. Cũng có thể dùng các loại dầu xoa cho trẻ em, xoa nhẹ nhàng vùng ngực khoảng 5 phút, sau đó lật phần lưng rồi lập lại quy trình như vậy ở vùng lưng trẻ. Thường làm trước khi trẻ đi ngủ sẽ có tác dụng giảm khó chịu và giúp trẻ ngủ ngon hơn. Chú ý khi thực hiện không để trẻ nơi có gió lùa hoặc dùng quạt.

Không điều trị kháng sinh nếu không có chỉ định của bác sĩ. Kháng sinh không giảm được triệu chứng ho, không dự phòng được khả năng diễn biến thành viêm phổi.

Không dùng các thuốc có thể gây hại cho trẻ như:

Các loại thuốc ho có Atropin, Codein.

Không tự ý dùng các dung dịch nhỏ mũi có chứa thành phần của thuốc như thuốc co mạch naphazolin, kháng histamine hay steroid.

Khi nào cho trẻ khám bác sĩ?

Nếu có một trong các dấu hiệu sau, phải đưa trẻ ngay đến cơ sở y tế:

Không uống được nước hoặc bỏ bú;

Ho không đỡ hoặc nhiều hơn sau hai ngày;

Sốt;

Thở nhanh hay khó thở

Tóm lại: Ho là vấn đề thường gặp ở trẻ, ho ở trẻ em khác với người lớn kể cả về nguyên nhân và cách xử trí. Vì vậy, cần xác định được nguyên nhân gây ho trước khi dùng thuốc.

Đối với trẻ dưới 2 tuổi, cần đến cơ sở y tế để được hướng dẫn về dùng thuốc giảm ho, không tự ý mua thuốc cho trẻ uống.

Các thuốc giảm ho, long đờm ít tác dụng đối với trẻ em. Một số thuốc giảm ho, giảm xuất tiết đờm có thể nguy hiểm đối với trẻ.