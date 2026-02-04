TP.HCM quyết liệt sau vụ thịt bẩn, kiểm tra nhà hàng tiệc cưới

Sau vụ việc công ty Sago Food đưa thịt quá hạn vào trường học, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM mở rộng kiểm tra 9 nhà cung ứng, song song tiếp tục rà soát các nhà hàng tiệc cưới.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã tiến hành kiểm tra nhiều nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn thành phố sau vụ việc của nhà hàng tiệc cưới Adora. Ảnh: Nguyễn Huy.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đang mở rộng kiểm tra 9 đơn vị cung ứng nguyên liệu cho Công ty Sago Food, đơn vị bị phát hiện đưa thịt quá hạn vào trường học, đồng thời tiếp tục kiểm tra các nhà hàng tiệc cưới.

Thông tin được PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2026 và triển khai nhiệm vụ tháng 2/2026 do UBND TP.HCM tổ chức sáng 4/2.

Theo đó, Sở đã chủ động triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026, đồng thời tham mưu, hướng dẫn chính quyền cơ sở tăng cường quản lý tại địa bàn.

Cụ thể, cơ quan này đã ban hành kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trên toàn thành phố, hướng dẫn triển khai cho 168 xã, phường và ban quản lý 3 chợ đầu mối. Các hoạt động được triển khai theo ba nhóm chính.

Thứ nhất là tăng cường thanh tra, kiểm tra. Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, Sở đã thành lập 31 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra 1.320 cơ sở, đồng thời tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất khi có phản ánh từ báo chí.

Đối với nhóm nhà hàng tiệc cưới, Sở đã kiểm tra đột xuất 121/130 cơ sở. Kết quả cho thấy đa số bếp ăn đạt chuẩn, tuân thủ quy định an toàn thực phẩm, chỉ ghi nhận 1 cơ sở vi phạm. Tuy nhiên, Sở cho biết sẽ tiếp tục quay lại kiểm tra đột xuất vào thời điểm phù hợp.

Trao đổi trước đó với Tri Thức - Znews, PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết sau khi báo chí phản ánh việc không đảm bảo an toàn thực phẩm tại khâu vệ sinh chén đĩa ở Hệ thống nhà hàng tiệc cưới Adora, Sở đã chỉ đạo các đoàn kiểm tra vào cuộc. Các đoàn đã kiểm tra hàng loạt nhà hàng tiệc cưới khác, tập trung lưu ý khu vực vệ sinh chén đĩa nhưng chưa phát hiện sai phạm. Sau Tết, công tác kiểm tra sẽ tiếp tục được triển khai.

Liên quan đến Công ty Sago Food, đơn vị cung cấp suất ăn cho 12 trường học, sau phản ánh của báo chí, Sở đã lập đoàn kiểm tra. Thời điểm kiểm tra, công ty đang trong quá trình dọn dẹp và không tổ chức sản xuất.

Dù vậy, đoàn kiểm tra phát hiện một số lượng thịt heo quá hạn sử dụng, kém chất lượng, và doanh nghiệp đã thừa nhận sai phạm. Hiện Sở đang hoàn tất biên bản để xử phạt theo quy định.

Không dừng lại ở việc kiểm tra Sago Food, Sở đã mở rộng kiểm tra toàn bộ 9 đơn vị cung cấp nguyên liệu cho công ty này. Các đơn vị liên quan đều đang chịu sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Đồng thời, 12 trường học được yêu cầu tạm ngưng hợp đồng với Sago Food và tìm đối tác thay thế.

Theo lãnh đạo Sở, sau khi hoàn tất xử phạt, các vấn đề liên quan đến trách nhiệm với phụ huynh và nhà trường, cũng như bồi thường theo hợp đồng, sẽ được xem xét.

PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan nhấn mạnh an toàn thực phẩm trong trường học là lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm. Dù đã tăng tần suất kiểm tra, hướng dẫn và tập huấn, vẫn còn những sơ hở. Nhờ kênh báo chí, các vi phạm mới được phát hiện kịp thời, và quan điểm của Sở là phát hiện đến đâu xử lý nghiêm đến đó, kể cả với các cơ sở liên quan. Sau Tết, Sở dự kiến triển khai chương trình kiểm tra toàn bộ các công ty cung cấp suất ăn cho trường học trên địa bàn.

Thứ hai là công tác phòng ngừa, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Dịp Tết Nguyên đán, TP.HCM diễn ra nhiều lễ hội, Sở tập trung bảo đảm an toàn thực phẩm tại các lễ hội cấp thành phố. Với các lễ hội do phường, xã tổ chức, Sở thực hiện phân cấp quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm không để xảy ra sự cố.

Thứ ba là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng. Bên cạnh Sở An toàn thực phẩm, lực lượng quản lý thị trường và công an cũng tham gia xử lý các vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm trên địa bàn TP.HCM.

Nhiều chuyên đề đã được triển khai, qua đó phát hiện và xử lý nhiều vụ việc. Lãnh đạo Sở cho biết quan điểm xuyên suốt là tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn rủi ro, đồng thời mong người dân và báo chí tiếp tục cung cấp thông tin để cơ quan chức năng xử lý triệt để.