7 cầu thủ tăng giá chóng mặt

Michael Olise đang trải qua mùa giải thăng hoa sau khi chuyển từ Crystal Palace sang Bayern Munich. Bayern chi khoảng 60 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh người Pháp vào năm 2024. Hiện giá trị của Olise đã tăng từ 100 triệu lên 130 triệu euro, tương đương mức tăng 30%. Anh trở thành một trong những mũi tấn công nguy hiểm nhất của Bayern nhờ kỹ thuật và khả năng kiến tạo. Phong độ ổn định tại Bundesliga và Champions League giúp Olise nâng tầm giá trị trên thị trường.