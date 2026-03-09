7 cầu thủ tăng giá chóng mặt

|
Vitinha tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng tại PSG. Tiền vệ người Bồ Đào Nha gia nhập PSG từ FC Porto vào năm 2022 với mức phí khoảng 41 triệu euro. Mùa giải này, giá trị của anh tăng từ 80 triệu lên 110 triệu euro, tương đương 37,5%. Vitinha nổi bật nhờ khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu và phân phối bóng chính xác. Phong độ ổn định khiến anh trở thành một trong những tiền vệ trung tâm đáng chú ý nhất châu Âu.
Michael Olise đang trải qua mùa giải thăng hoa sau khi chuyển từ Crystal Palace sang Bayern Munich. Bayern chi khoảng 60 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh người Pháp vào năm 2024. Hiện giá trị của Olise đã tăng từ 100 triệu lên 130 triệu euro, tương đương mức tăng 30%. Anh trở thành một trong những mũi tấn công nguy hiểm nhất của Bayern nhờ kỹ thuật và khả năng kiến tạo. Phong độ ổn định tại Bundesliga và Champions League giúp Olise nâng tầm giá trị trên thị trường.
Said El Mala là một trong những tài năng trẻ gây chú ý tại FC Cologne. Cầu thủ chạy cánh 19 tuổi trưởng thành từ học viện CLB. Giá trị của anh tăng từ khoảng 3 triệu euro lên 40 triệu euro, tương đương mức tăng 1.233,3%. El Mala gây ấn tượng nhờ tốc độ và khả năng tạo đột biến trong các pha một đối một. Phong độ tại Bundesliga khiến nhiều đội bóng lớn bắt đầu theo dõi anh.
Nick Woltemade cũng có bước tiến mạnh trong mùa giải này. Tiền đạo người Đức chuyển từ Werder Bremen sang Newcastle United và nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Giá trị chuyển nhượng của anh tăng từ khoảng 30 triệu euro lên 70 triệu euro, tương đương 133,3%. Woltemade gây ấn tượng nhờ thể hình tốt, khả năng làm tường và dứt điểm ổn định. Phong độ tại Premier League giúp anh trở thành một trong những trung phong người Đức hay nhất tại châu Âu hiện giờ.
Yan Diomande là hiện tượng đáng chú ý tại RB Leipzig. Cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà gia nhập Leipzig từ Leganes với giá trị chỉ khoảng 1,5 triệu euro. Sau mùa giải bùng nổ, giá trị của anh tăng lên 45 triệu euro, tương đương mức tăng 2.900%. Diomande gây ấn tượng nhờ tốc độ, khả năng rê bóng và phong cách tấn công trực diện. Tại Leipzig, nhiều người thậm chí ví anh như "Messi mới".
Arda Guler tiếp tục chứng minh tiềm năng tại Real Madrid. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ chuyển đến Bernabeu từ Fenerbahce vào năm 2023 với mức phí khoảng 20 triệu euro. Giá trị của Guler tăng từ 45 triệu lên 90 triệu euro, tương đương 100%. Mùa giải này anh được trao nhiều cơ hội hơn và gây ấn tượng nhờ kỹ thuật cùng khả năng tạo đột biến. Sự trưởng thành của Guler giúp Real Madrid có thêm một phương án sáng tạo quan trọng.
Lennart Karl là cầu thủ tăng giá mạnh nhất trong danh sách này. Tiền vệ tấn công 18 tuổi trưởng thành từ học viện của Bayern Munich và được đôn lên đội một mùa này. Giá trị của anh tăng từ khoảng 1,5 triệu euro lên 60 triệu euro, tương đương 3.900%. Những lần ra sân đầu tiên của Karl gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng sáng tạo và sự tự tin trong lối chơi. Tài năng trẻ này được xem là một trong những phát hiện lớn của bóng đá Đức mùa giải 2025/26.
