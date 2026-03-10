7 cầu thủ rớt giá thê thảm

Rodrygo mất 30 triệu euro, giá trị thị trường giảm còn 60 triệu euro, tương đương mức giảm 33,3%. Tại Real Madrid, anh phải cạnh tranh vị trí với nhiều ngôi sao tấn công khác nên số phút thi đấu và hiệu suất ghi bàn không ổn định. Mới đây, anh dính chấn thương và sẽ không kịp góp mặt ở World Cup 2026 cùng đội tuyển Brazil.