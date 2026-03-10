Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

7 cầu thủ rớt giá thê thảm

  • Thứ ba, 10/3/2026 06:48 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Chuyên trang Transfermarkt vừa cập nhật giá trị chuyển nhượng của hơn 200 cầu thủ, qua đó nhiều ngôi sao bị rớt giá đáng kể so với giai đoạn đầu mùa.

chuyen nhuong anh 1

Jude Bellingham giảm 20 triệu euro, giá trị còn 160 triệu euro, tương đương mức giảm 11,1%. Tiền vệ của Real Madrid vẫn giữ vai trò quan trọng nhưng hiệu suất ghi bàn mùa này không bùng nổ như mùa ra mắt. Một số vấn đề thể lực và lịch thi đấu dày đặc khiến phong độ của anh có thời điểm chững lại.
chuyen nhuong anh 2

Ademola Lookman giảm 25 triệu euro, còn 35 triệu euro, tương đương mức giảm 41,7%. Sau giai đoạn thăng hoa, cầu thủ tấn công của Atletico Madrid không còn duy trì sự ổn định trong khâu ghi bàn. Phong độ thất thường trong các trận đấu lớn khiến anh chưa đáp ứng được kỳ vọng về vai trò mũi nhọn tấn công.

chuyen nhuong anh 3

Victor Boniface giảm 28 triệu euro, giá trị còn 12 triệu euro, mức giảm lên tới 70%. Tiền đạo của Werder Bremen không còn duy trì phong độ ghi bàn như giai đoạn bùng nổ trước đây. Những chấn thương kéo dài trong mùa giải khiến anh mất nhiều thời gian thi đấu và ảnh hưởng đáng kể đến giá trị thị trường.

chuyen nhuong anh 4

Rodrygo mất 30 triệu euro, giá trị thị trường giảm còn 60 triệu euro, tương đương mức giảm 33,3%. Tại Real Madrid, anh phải cạnh tranh vị trí với nhiều ngôi sao tấn công khác nên số phút thi đấu và hiệu suất ghi bàn không ổn định. Mới đây, anh dính chấn thương và sẽ không kịp góp mặt ở World Cup 2026 cùng đội tuyển Brazil.

chuyen nhuong anh 5

Florian Wirtz giảm 30 triệu euro, giá trị còn 110 triệu euro, tương đương giảm 21,4%. Tiền vệ tấn công của Liverpool vẫn là cầu thủ sáng tạo quan trọng nhưng phong độ không ổn định trong giai đoạn gần đây. Việc thích nghi với môi trường mới cùng áp lực kỳ vọng lớn khiến anh chưa tạo ra tầm ảnh hưởng như mong đợi.

chuyen nhuong anh 6

Bukayo Saka giảm 30 triệu euro, còn 120 triệu euro, tương đương mức giảm 20%. Ngôi sao của Arsenal vẫn đóng vai trò quan trọng trên hàng công nhưng hiệu suất ghi bàn và kiến tạo gần đây không bùng nổ như các mùa trước. Anh cũng gặp một số vấn đề thể lực trong mùa giải khiến nhịp độ thi đấu bị ảnh hưởng.

chuyen nhuong anh 7

Rodri giảm 45 triệu euro, giá trị thị trường còn 65 triệu euro, tương đương mức giảm 40,9%. Tiền vệ của Manchester City vẫn là trụ cột nơi tuyến giữa nhưng phong độ mùa này không còn áp đảo như giai đoạn đỉnh cao trước đó. Gần đây, Rodri cũng gây chú ý khi bị Liên đoàn bóng đá Anh phạt tiền vì những phát biểu chỉ trích trọng tài sau trận hòa Tottenham.

7 cầu thủ tăng giá chóng mặt

Transfermarkt vừa công bố bảng xếp hạng cầu thủ tăng giá trị chuyển nhượng nhiều nhất mùa giải, nổi bật là những cái tên đang thi đấu tại Bundesliga.

12 giờ trước

Đội hình trong mơ của MU với 2 tân binh giá 200 triệu euro

Manchester United nuôi tham vọng sở hữu 2 tân binh chất lượng trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

14 giờ trước

MU tính gây sốc với sao PSG

Manchester United đang bất ngờ đưa Khvicha Kvaratskhelia của Paris Saint-Germain vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng.

24:1454 hôm qua

Highlights Arsenal 2-1 Chelsea Rạng sáng ngày 2/3, Arsenal đánh bại Chelsea 2-1 ở vòng 28 Premier League trong trận đấu mà toàn bộ bàn thắng đều đến từ phạt góc.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

chuyển nhượng Jude Bellingham Ademola Lookman Victor Boniface Rodrygo Florian Wirtz Bukayo Saka Rodri

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý