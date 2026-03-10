7 cầu thủ rớt giá thê thảm

|
Jude Bellingham giảm 20 triệu euro, giá trị còn 160 triệu euro, tương đương mức giảm 11,1%. Tiền vệ của Real Madrid vẫn giữ vai trò quan trọng nhưng hiệu suất ghi bàn mùa này không bùng nổ như mùa ra mắt. Một số vấn đề thể lực và lịch thi đấu dày đặc khiến phong độ của anh có thời điểm chững lại.
Ademola Lookman giảm 25 triệu euro, còn 35 triệu euro, tương đương mức giảm 41,7%. Sau giai đoạn thăng hoa, cầu thủ tấn công của Atletico Madrid không còn duy trì sự ổn định trong khâu ghi bàn. Phong độ thất thường trong các trận đấu lớn khiến anh chưa đáp ứng được kỳ vọng về vai trò mũi nhọn tấn công.
Victor Boniface giảm 28 triệu euro, giá trị còn 12 triệu euro, mức giảm lên tới 70%. Tiền đạo của Werder Bremen không còn duy trì phong độ ghi bàn như giai đoạn bùng nổ trước đây. Những chấn thương kéo dài trong mùa giải khiến anh mất nhiều thời gian thi đấu và ảnh hưởng đáng kể đến giá trị thị trường.
Rodrygo mất 30 triệu euro, giá trị thị trường giảm còn 60 triệu euro, tương đương mức giảm 33,3%. Tại Real Madrid, anh phải cạnh tranh vị trí với nhiều ngôi sao tấn công khác nên số phút thi đấu và hiệu suất ghi bàn không ổn định. Mới đây, anh dính chấn thương và sẽ không kịp góp mặt ở World Cup 2026 cùng đội tuyển Brazil.
Florian Wirtz giảm 30 triệu euro, giá trị còn 110 triệu euro, tương đương giảm 21,4%. Tiền vệ tấn công của Liverpool vẫn là cầu thủ sáng tạo quan trọng nhưng phong độ không ổn định trong giai đoạn gần đây. Việc thích nghi với môi trường mới cùng áp lực kỳ vọng lớn khiến anh chưa tạo ra tầm ảnh hưởng như mong đợi.
Bukayo Saka giảm 30 triệu euro, còn 120 triệu euro, tương đương mức giảm 20%. Ngôi sao của Arsenal vẫn đóng vai trò quan trọng trên hàng công nhưng hiệu suất ghi bàn và kiến tạo gần đây không bùng nổ như các mùa trước. Anh cũng gặp một số vấn đề thể lực trong mùa giải khiến nhịp độ thi đấu bị ảnh hưởng.
Rodri giảm 45 triệu euro, giá trị thị trường còn 65 triệu euro, tương đương mức giảm 40,9%. Tiền vệ của Manchester City vẫn là trụ cột nơi tuyến giữa nhưng phong độ mùa này không còn áp đảo như giai đoạn đỉnh cao trước đó. Gần đây, Rodri cũng gây chú ý khi bị Liên đoàn bóng đá Anh phạt tiền vì những phát biểu chỉ trích trọng tài sau trận hòa Tottenham.
