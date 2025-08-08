6 tham luận đáng chú ý tại Conviction 2025

Blockchain chính thức trở thành công nghệ chiến lược quốc gia theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành. Trong đó, công nghệ blockchain được tập trung phát triển trên 3 mảng chính gồm: Tài sản số, tiền số và tiền mã hóa, hạ tầng mạng blockchain và hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Khi hành lang pháp lý cho ngành blockchain tại Việt Nam dần hoàn thiện, các sự kiện công nghệ quy mô lớn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kết nối giữa giới chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước lẫn quốc tế. Nổi bật trong đó là Conviction 2025, sự kiện về blockchain và trí tuệ nhân tạo, diễn ra từ 9-10/8 tại TP.HCM.

Chương trình có sự góp mặt của các nhân sự đầu ngành từ Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Thái Lan, các quốc gia tạo lập hành lang pháp lý cho tài sản số trước đó. Tọa đàm "Tổ chức tài chính & tài sản số tại Đông Nam Á" được điều phối bởi bà Noelle Duan, Đồng sáng lập Lydian Labs sẽ cung cấp góc nhìn quốc tế về việc quản lý loại hình đầu tư mới. Các chuyên gia tham dự gồm ông Diederik van Wersch, Giám đốc Khu vực ASEAN, Chainalysis, ông Matthew Newton, Giám đốc Khối Khách hàng Tổ chức, Galaxy Trading và ông Ben El-Baz, Giám đốc Điều hành, HashKey Group.

Sau chương trình khai mạc, ông Phan Thanh Hòa, Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, sẽ có bài phát biểu về chủ đề "Chính sách Chuyển đổi số - Đòn bẩy thúc đẩy ứng dụng Web3".

Sau tham luận của ông Hòa, tại sân khấu Vision Stage của Conviction 2025, các diễn giả từ Công ty chứng khoán HSC, Hiệp hội Các Nhà đầu tư Tài chính (VAFI), Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế - Xã hội TP.HCM sẽ trao đổi về chủ đề "TP.HCM với định hướng trở thành trung tâm tài chính quốc tế".

Từ góc nhìn doanh nghiệp trong nước, các đại diện từ start-up "tỷ USD" Ninety Eight, Sky Mavis, Kyber Network cùng ReneVerse sẽ bàn luận về việc phát triển sản phẩm. Chủ đề của tọa đàm này là "Người Việt kiến tạo - Từ Việt Nam ra thế giới".

Ông Will Ross, Giám đốc Tiếp thị & Phân phối Dragon Capital, bà Vy Lê, Đồng sáng lập & CEO Do Ventures cùng TS Phạm Huy, Giảng viên cao cấp về FinTech-Crypto tại Đại học RMIT Việt Nam, sẽ có phần tham luận tập trung vào vấn đề pháp lý cho tài sản số trong nước. Dragon Capital và Do Ventures là những quỹ đầu tư nổi tiếng tại Việt Nam. Trong khi đó, RMIT là trường đại học đầu tiên mở chuyên ngành tiền mã hóa trong nước.

Cung cấp thông tin về xu hướng xây dựng sản phẩm của doanh nghiệp blockchain nội địa, ông Nguyễn Thế Vinh, CEO Ninety Eight sẽ có bài phát biểu "Trí tuệ Blockchain - Thời đại chuyển mình". Đây là công ty Việt Nam đang làm đa dạng ứng dụng trên chuỗi khối như ví tiền số, blockchain layer 1, GameFi, thanh toán...

Sự kiện Conviction 2025 được tổ chức bởi Hội Truyền thông Điện tử TP.HCM, tập trung vào chủ đề AI và blockchain. Chương trình có sự tham gia trình bày của 150 chuyên gia trong và ngoài nước, diễn ra vào 9-10/8. Các phần tham luận sẽ giúp người tham dự có cái nhìn tổng quát về bối cảnh, nguồn lực ở mảng công nghệ mới cùng quy định pháp lý. Nhiều sản phẩm, ứng dụng mới cũng sẽ được công bố tại đây.

Để blockchain không bị hiểu nhầm

Blockchain vẫn là lĩnh vực rất mới mẻ, dù mang đến tiềm năng thay đổi nhiều ngành công nghiệp. Phần lớn người quan sát nghĩ rằng blockchain gắn với tiền mã hóa cùng hàng loạt bê bối trong thị trường này, nhưng thực chất công nghệ chuỗi khối rộng hơn nhiều.

