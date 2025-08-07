Hàng trăm chuyên gia quốc tế có mặt tại Conviction 2025

Diễn giả có mặt tại sự kiện Conviction 2025 là những chuyên gia đầu ngành ở lĩnh vực pháp lý, chuỗi khối, AI.

Ban tổ chức Conviction 2025 tại chương trình khai mạc sự kiện.

Theo ban tổ chức, sự kiện Conviction 2025 quy tụ đội ngũ diễn giả, khách mời đa dạng, đến từ nhiều lĩnh vực và quốc gia. Hàng trăm chuyên gia đầu ngành sẽ có mặt tại TP.HCM vào 9-10/8, nhằm mục đích kết nối tri thức, sáng tạo và đổi mới trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là blockchain và AI.

Ở chương trình khai mạc, ông Lê Thanh, Phó chủ tịch Chi hội Blockchain TP.HCM (HBA), cho biết sẽ có hơn 150 diễn giả tham gia vào chương trình năm nay. Trong đó, tỷ lệ lớn là các chuyên gia quốc tế cũng như đại diện tổ chức, quỹ đầu tư tài chính quy mô toàn cầu.

“Hơn 65% người trình bày và tham luận đến từ các dự án quốc tế, hoạt động ở Mỹ, Singapore hay Hong Kong. Chúng tôi đã mời được khoảng 100 nhà khoa học hàng đầu đến với Conviction 2025”, ông Thanh nói thêm.

Trong hai ngày diễn ra sự kiện, khán giả sẽ có cơ hội trực tiếp lắng nghe góc nhìn từ các nhà lãnh đạo công nghệ toàn cầu như Ran, Co-Founder Orderly, Richmond, Co-Founder, Zark Lab & Paxos, Sanjay, CEO Cryptomind, Kyle Ellicott, Executive Director Stacks Asia Foundation…

Một phần nhỏ của hơn 150 diễn giả uy tín có mặt tại Conviction 2025. Ảnh: Conviction.

Từ phía Việt Nam, sự kiện có sự tham gia của đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, cùng các nhà sáng lập trong ngành blockchain tại Việt Nam như Nguyễn Thế Vinh và Lê Thanh (Ninety Eight), Victor Tran (Kyber Network), Andy Ho (Sky Mavis)...

Đây đều là những dự án có token từng cán mốc tỷ USD, giúp nâng tầm thị trường Việt Nam trên bản đồ blockchain thế giới.

Các diễn giả và chuyên gia được mời đều đang nghiên cứu và xây dựng các công nghệ người dùng khắp đang sử dụng hàng ngày. Ngoài mạnh về kỹ thuật, họ còn đứng sau những sản phẩm có sức ảnh hưởng lớn. Điều này đảm bảo nội dung chia sẻ mang tính thực tiễn cao với người tham dự sự kiện.

Chủ đề về pháp lý cũng là trọng tâm trao đổi ở Conviction 2025. Sự kiện còn có sự góp mặt của các nhà lập pháp trong nước và các khu vực lân cận như Singapore, Hong Kong, Thái Lan. Đây là những nền kinh tế có thử nghiệm với blockchain và tài sản số trước đó.

Tọa đàm “Quy định Tài sản số và sự tham gia của các tổ chức Việt Nam” là một trong những tham luận đáng chú ý của ngày đầu sự kiện. Chương trình có sự tham gia của ông Will Ross, Giám đốc Tiếp thị & Phân phối, Dragon Capital; bà Vy Lê, Đồng sáng lập & Giám đốc Điều hành Quỹ, Do Ventures; và TS Phạm Huy, Giảng viên cao cấp ngành Tài chính & Phụ trách mảng FinTech - Crypto, Đại học RMIT Việt Nam.

Buổi chiều cùng ngày, chuyên gia quốc tế từ công ty phân tích chuỗi khối Chainalys, quỹ đầu tư Galaxy Trading, dự án blockchain Hashkey và Lydian Labs có phần chia sẻ góc nhìn về hoạt động của các tổ chức tài chính và tài sản số tại Đông Nam Á.

Ngoài quy mô lớn, lượng người tham dự đông đảo, dàn diễn giả chất lượng ở sân khấu Conviction 2025 là dấu ấn lớn của hội nghị lần đầu được tổ chức tại TP.HCM.

Sự kiện là một diễn đàn để những người trẻ trực tiếp gặp gỡ, trao đổi và đặt câu hỏi cho những chuyên gia nổi tiếng. “Việc tiếp cận thông tin trực tiếp từ các chuyên gia sẽ cung cấp ‘những từ khóa’ để người trẻ bắt đầu với mảng công nghệ mới. Ngoài ra, sự kiện là sân chơi để tìm thấy những người bạn có cùng sự quan tâm như mình”, ông Thanh chia sẻ.