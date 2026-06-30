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Sức khỏe

6 lợi ích của gừng đối với sức khỏe

  • Thứ ba, 30/6/2026 21:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Gừng không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn giúp giảm buồn nôn, chống viêm, kháng khuẩn và hỗ trợ phòng cảm cúm hiệu quả.

Gừng là một trong những dược liệu tự nhiên được sử dụng phổ biến nhất trong ẩm thực và y học cổ truyền. Với thành phần chứa nhiều hoạt chất sinh học như gingerol, shogaol và zingerone, gừng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Chống viêm và giảm đau tự nhiên

Theo Cleveland Clinic, gừng chứa các hợp chất có khả năng ức chế phản ứng viêm trong cơ thể. Điều này giúp giảm đau cơ, đau khớp và hỗ trợ người mắc viêm xương khớp. Đây là phương pháp hỗ trợ tự nhiên hữu hiệu cho những người bị viêm khớp, đau đầu gối hoặc đau nhức sau khi tập thể dục.

Giảm buồn nôn và say tàu xe hiệu quả

Gừng được biết đến nhiều nhất với khả năng giảm buồn nôn tự nhiên. Các hoạt chất trong gừng như gingerols và shogaols ngăn chặn hoạt động của acetylcholine và serotonin, có liên quan đến việc kích hoạt các cơn co thắt dạ dày và phản xạ nôn. Điều này rất tốt cho những người say tàu xe, ốm nghén hay buồn nôn nói chung.

Bên cạnh đó, gừng có thể đẩy nhanh quá trình làm rỗng dạ dày, giúp thức ăn di chuyển qua dạ dày nhanh hơn, làm giảm cảm giác khó chịu do buồn nôn.

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Gừng có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa mạnh, rất tốt cho việc tăng cường khả năng miễn dịch. Ảnh: Magnific.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Gừng giúp kích thích hoạt động của dạ dày và ruột, từ đó cải thiện quá trình tiêu hóa. Nó có thể giúp giảm tình trạng đầy hơi, khó tiêu và chậm tiêu sau bữa ăn nhiều dầu mỡ. Ngoài ra, gừng còn giúp thúc đẩy quá trình làm rỗng dạ dày, giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Kháng khuẩn và tăng cường miễn dịch

Một trong những lợi ích quan trọng của gừng là khả năng kháng khuẩn, kháng virus và kháng nấm tự nhiên. Các hoạt chất như gingerol có thể giúp ức chế sự phát triển của một số loại vi khuẩn gây bệnh.

Nhờ đặc tính trên, gừng là bài thuốc dân gian bảo vệ hệ hô hấp tối ưu, đặc biệt vào những ngày thời tiết giao mùa. Đồng thời, chất kháng sinh tự nhiên trong gừng giúp làm sạch đường hô hấp, tiêu diệt vi khuẩn khu trú ở vòm họng, làm dịu nhanh vùng niêm mạc họng đang bị sưng đỏ. Điều này giúp giảm tình trạng cảm cúm, các cơn ho khan, ho có đờm dai dẳng và viêm phế quản hiệu quả.

Hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết

Một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể giúp giảm cholesterol xấu (LDL), cải thiện tuần hoàn máu và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Trong khi đó, bệnh tiểu đường là tình trạng tuyến tụy không thể sản xuất insulin, loại hormone kiểm soát lượng đường trong máu hoặc cơ thể không thể sử dụng hormone này tốt nhất. Gừng giúp kiểm soát bệnh tiểu đường bằng cách kích thích sản xuất insulin. Đây là bổ sung quan trọng cho lối sống của người tiểu đường để thúc đẩy kiểm soát glucose tốt hơn.

Hỗ trợ giảm cân kích thích đốt cháy mỡ thừa

Gừng đóng vai trò như một chất xúc tác sinh học mạnh mẽ trong các thực đơn giảm cân, giữ dáng của phái đẹp. Sự kết hợp của hai hoạt chất gingerol và shogaol trong gừng giúp tăng cường tốc độ trao đổi chất nội bào, kích thích cơ thể tiêu hao calo và đốt cháy các mô mỡ thừa hiệu quả hơn.

Ngoài ra, uống một ly nước gừng ấm trước bữa ăn còn giúp bạn điều hòa lượng đường trong máu, kéo dài cảm giác no bụng và hạn chế cơn thèm ăn vặt.

Những loại vi khuẩn mang bộ mặt của cừu non

Trong cơ thể người có một hệ thống vi sinh vật rất phong phú. Chúng có công rất lớn trong việc xây dựng hàng rào miễn dịch và đề kháng cho cơ thể. Thế nhưng, việc lạm dụng kháng sinh đã gây ảnh hưởng xấu đến hệ vi sinh vật trong cơ thể. Cuốn sách "Siêu tổ chức con người" của tác giả Rodney Dietert đem tới cho bạn đọc những kiến thức hữu ích để bảo vệ hàng rào đề kháng tự nhiên của cơ thể và xây dựng lối sống lành mạnh.

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