Thêm thìa này vào nước luộc, rau xanh mướt mắt lại giữ trọn vitamin

Rau luộc là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình, nhưng không phải ai cũng biết cách chế biến để giữ được màu xanh đẹp mắt và hàm lượng dinh dưỡng vốn có.

Rau xanh là nguồn cung cấp vitamin C, vitamin K, folate, chất chống oxy hóa và chất xơ quan trọng cho cơ thể. Tuy nhiên, nhiều dưỡng chất trong rau, đặc biệt là vitamin C và vitamin nhóm B, rất dễ bị phân hủy bởi nhiệt độ cao hoặc hòa tan vào nước trong quá trình nấu nướng. Vì vậy, cách luộc rau đúng không chỉ giúp món ăn hấp dẫn hơn mà còn góp phần bảo toàn giá trị dinh dưỡng.

Để giữ rau luộc có màu đẹp, hấp dẫn, giữ tối đa dinh dưỡng, có một số mẹo đơn giản mọi người nên biết. Ảnh: Vectezzy.

Chỉ nên cho rau vào khi nước đã sôi mạnh

Theo India Times, một trong những sai lầm phổ biến nhất là cho rau vào nồi khi nước còn âm ấm hoặc mới lăn tăn sôi. Điều này khiến rau phải tiếp xúc với nhiệt trong thời gian dài hơn, làm thất thoát vitamin và ảnh hưởng đến màu sắc tự nhiên.

Theo đó, nên đun nước sôi mạnh rồi mới cho rau vào. Nhiệt độ cao giúp bất hoạt nhanh các enzyme có thể làm rau bị thâm màu và giảm chất lượng. Đồng thời, thời gian nấu ngắn hơn cũng giúp hạn chế tình trạng vitamin tan vào nước luộc.

Thêm một chút muối và vài giọt dầu ăn

Theo Baidu Health, cho lượng nhỏ muối vào nước luộc rau có thể giúp rau giữ màu xanh tươi hơn sau khi chín. Bên cạnh đó, vài giọt dầu ăn cũng giúp bề mặt rau trở nên bóng đẹp và hấp dẫn hơn. Dầu tạo một lớp màng mỏng bên ngoài, góp phần hạn chế quá trình oxy hóa khi rau tiếp xúc với không khí. Tuy nhiên, chỉ nên sử dụng lượng rất nhỏ để tránh làm thay đổi hương vị tự nhiên của món ăn.

Không luộc quá lâu

Thời gian luộc là yếu tố quyết định đến cả màu sắc lẫn hàm lượng dinh dưỡng của rau. Nhiều người có thói quen luộc rau đến khi thật mềm mới vớt ra. Việc nấu quá kỹ không chỉ làm rau mất độ giòn mà còn khiến vitamin C, vitamin nhóm B và một số chất chống oxy hóa bị hao hụt đáng kể.

Tùy từng loại rau mà thời gian luộc có thể khác nhau. Các loại rau lá xanh như cải ngọt, rau muống, cải thìa thường chỉ cần 1-3 phút sau khi nước sôi trở lại. Những loại rau cứng hơn có thể cần thêm thời gian nhưng vẫn nên tránh nấu quá lâu.

Vớt rau ra ngay và ngâm nước lạnh nếu cần

Sau khi rau đạt độ chín mong muốn, nên vớt ra ngay thay vì để tiếp tục ngâm trong nước nóng. Nhiệt lượng còn lại trong rau có thể khiến quá trình chín tiếp tục diễn ra, làm rau mềm nhũn và chuyển sang màu xanh vàng kém hấp dẫn.

Ngoài ra, có thể cho rau vào tô nước đá lạnh khoảng 30 giây sau khi luộc. Cách này giúp dừng quá trình chín, giữ độ giòn và màu xanh bắt mắt.

Không đậy kín nắp nồi khi luộc rau xanh

Nhiều người cho rằng đậy kín nắp sẽ giúp rau chín nhanh hơn. Thực tế, điều này có thể khiến rau dễ bị đổi màu. Trong quá trình đun nấu, các axit tự nhiên trong rau thoát ra và tích tụ trong nồi khi nắp được đậy kín. Môi trường này thúc đẩy sự chuyển đổi của chất diệp lục - sắc tố tạo nên màu xanh của rau - thành các hợp chất có màu xanh ô liu hoặc vàng nâu.

Những sai lầm khiến rau vừa mất chất vừa kém ngon

Ngoài việc luộc quá lâu, nhiều thói quen khác cũng làm giảm giá trị dinh dưỡng của rau như:

Ngâm rau trong nước quá lâu sau khi cắt

Cắt rau thành miếng quá nhỏ trước khi luộc

Dùng quá nhiều nước khiến vitamin tan vào nước nhiều hơn

Hâm đi hâm lại rau đã luộc nhiều lần

Để rau chín ngâm trong nước nóng quá lâu trước khi ăn

Đặc biệt, rau luộc là lựa chọn phù hợp cho trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai nhờ cách chế biến đơn giản, ít dầu mỡ và dễ tiêu hóa. Quá trình luộc giúp rau mềm hơn, giảm nguy cơ gây khó chịu cho hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ, đồng thời giúp cơ thể hấp thu một số dưỡng chất tốt hơn.

Với phụ nữ mang thai, các loại rau xanh giàu folate, sắt, canxi và chất xơ có thể góp phần hỗ trợ sự phát triển của thai nhi, giảm nguy cơ thiếu máu và hạn chế tình trạng táo bón thường gặp trong thai kỳ.