Loại quả ngọt thanh giúp nhuận tràng tuyệt vời

Không chỉ có vị ngọt thanh, ít calo, thanh long ruột đỏ còn là loại trái cây có lợi cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột và giúp phòng ngừa táo bón nếu ăn đúng.

Thanh long là loại trái cây quen thuộc với người Việt, dễ tìm mua và có thể thưởng thức quanh năm. Trong đó, thanh long ruột đỏ ngày càng được nhiều người yêu thích nhờ màu sắc bắt mắt và hương vị ngọt đậm hơn so với thanh long ruột trắng. Không chỉ hấp dẫn về hình thức, loại quả này còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng, đặc biệt là lợi ích đối với hệ tiêu hóa.

Giàu chất xơ, giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả

Theo HK01, một trong những ưu điểm nổi bật của thanh long ruột đỏ là hàm lượng chất xơ khá dồi dào. Chất xơ giúp làm mềm chất thải và kích thích nhu động ruột, từ đó hỗ trợ quá trình đào thải chất cặn bã ra khỏi cơ thể diễn ra thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, thanh long chứa khoảng 85–90% là nước. Sự kết hợp giữa nước và chất xơ giúp giảm nguy cơ táo bón, đặc biệt ở những người có chế độ ăn ít rau xanh hoặc thường xuyên ngồi nhiều, ít vận động.

Chất xơ trong thanh long còn đóng vai trò là prebiotic - nguồn thức ăn cho các lợi khuẩn trong đường ruột. Khi hệ vi sinh đường ruột được nuôi dưỡng tốt, quá trình tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất sẽ diễn ra hiệu quả hơn, đồng thời góp phần tăng cường sức khỏe miễn dịch.

Thanh long ruột đỏ là trái cây phổ biến có vị ngọt thanh, ít calo và nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Thanh long ruột đỏ nổi bật nhờ chất chống oxy hóa

So với thanh long ruột trắng, thanh long ruột đỏ chứa nhiều sắc tố tự nhiên thuộc nhóm betalain, đặc biệt là betacyanin - hợp chất tạo nên màu đỏ tím đặc trưng của phần thịt quả.

Theo Healthline, betalain là chất chống oxy hóa có khả năng giúp trung hòa các gốc tự do, từ đó góp phần bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do stress oxy hóa. Ngoài betalain, thanh long ruột đỏ còn cung cấp vitamin C, flavonoid và nhiều hợp chất thực vật có lợi khác.

Những dưỡng chất này không chỉ hỗ trợ sức khỏe đường ruột mà còn góp phần bảo vệ tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể.

Bên cạnh đó, thanh long là loại trái cây có lượng calo tương đối thấp nhưng lại tạo cảm giác no lâu nhờ hàm lượng chất xơ cao. Vì vậy, đây cũng là lựa chọn phù hợp với những người đang kiểm soát cân nặng hoặc muốn xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh.

Hàm lượng sắt cao

Theo China Times, thanh long ruột đỏ được xem là một trong những loại trái cây có hàm lượng sắt cao hơn nhiều loại quả phổ biến khác. Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan cho thấy cứ 100 g thanh long ruột đỏ chứa khoảng 1,44 mg sắt, cao hơn nho, cherry hay thanh long ruột trắng.

Dù đây là sắt không heme có nguồn gốc thực vật nên khả năng hấp thu không cao bằng sắt từ thịt, cá, khi kết hợp với thực phẩm giàu vitamin C, cơ thể có thể tăng hiệu quả hấp thu đáng kể. Vì vậy, thanh long ruột đỏ vẫn là lựa chọn tốt để góp phần bổ sung sắt trong một chế độ ăn uống cân bằng.

Tốt cho mẹ bầu và trẻ nhỏ

Thanh long ruột đỏ là nguồn cung cấp sắt và folate tự nhiên dồi dào cho mẹ bầu. Lượng nước cùng chất xơ phong phú trong loại quả này còn hỗ trợ táo bón thai kỳ mà không gây kích ứng. Ngoài ra, các khoáng chất như kali và magie có trong quả còn hỗ trợ ổn định huyết áp, giảm hẳn tình trạng chuột rút bắp chân về đêm.

Hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa vượt trội trong thanh long ruột đỏ giúp xây dựng hàng rào miễn dịch vững chắc, bảo vệ trẻ khỏi các bệnh vặt giao mùa. Các hạt nhỏ li ti cùng chất nhầy tự nhiên đóng vai trò như chất xơ thô, kích thích hệ tiêu hóa còn non nớt của bé hoạt động trơn tru và ngừa táo bón hiệu quả. Đây cũng là món ăn dặm lý tưởng giúp bù nước, giải nhiệt tức thì cho trẻ sau khi chạy nhảy hoặc những lúc sốt cao.

Cách chọn thanh long ruột đỏ ngon

Dưới đây là những mẹo nhỏ đơn giản giúp chọn thanh long ruột đỏ tươi mới, ngon ngọt:

Càng nặng càng tốt: Quả nặng thường chứa nhiều nước hơn, thịt quả đầy đặn và mọng hơn.

Quả nặng thường chứa nhiều nước hơn, thịt quả đầy đặn và mọng hơn. Càng đỏ càng tốt: Vỏ nên có màu đỏ tươi. Phần tai quả vẫn còn xanh chứng tỏ quả còn mới. Nếu tai quả đã ngả vàng hoặc khô héo thì quả không còn tươi.

Vỏ nên có màu đỏ tươi. Phần tai quả vẫn còn xanh chứng tỏ quả còn mới. Nếu tai quả đã ngả vàng hoặc khô héo thì quả không còn tươi. Chọn quả tròn mập: Không nên chọn những quả dài và gầy. Quả càng tròn mập thường càng chín, vị ngọt hơn và ít bị sượng.

Không nên chọn những quả dài và gầy. Quả càng tròn mập thường càng chín, vị ngọt hơn và ít bị sượng. Kiểm tra tai quả: Tai quả nên còn cứng, giòn và tươi mới.

Dù tốt cho sức khỏe, các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn quá nhiều thanh long trong một lần. Với người trưởng thành khỏe mạnh, khoảng 100-200 g mỗi lần (tương đương khoảng nửa đến một quả cỡ vừa) là lượng phù hợp.

Ăn quá nhiều chất xơ trong thời gian ngắn có thể khiến một số người bị đầy hơi, chướng bụng hoặc tiêu chảy, nhất là những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.