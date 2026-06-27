Thêm thứ này khi luộc, rau sẽ xanh mướt và giòn sần sật

Chỉ với vài thao tác đơn giản như rửa rau đúng cách, đun nước thật sôi và luộc trong thời gian vừa đủ, bạn có thể giữ được màu xanh bắt mắt, độ giòn ngon của rau.

Rau luộc là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt nhờ dễ chế biến, ít dầu mỡ và giữ được nhiều dưỡng chất. Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng rau sau khi luộc bị vàng úa, mềm nhũn hoặc mất đi vị ngọt tự nhiên.

Chỉ cần thay đổi một vài thói quen khi sơ chế và luộc, bạn có thể vừa giữ được màu xanh đẹp mắt của rau, vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Rửa rau sạch là bước sơ chế quan trọng đầu tiên

Theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), rau cần được rửa kỹ dưới vòi nước chảy trước khi chế biến. Việc rửa giúp loại bỏ đất cát, bụi bẩn, côn trùng, một phần dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cũng như giảm lượng vi khuẩn, trứng ký sinh trùng có thể bám trên bề mặt rau.

Đối với các loại rau có nhiều kẽ lá như cải xanh, cải ngọt, xà lách, súp lơ hay bắp cải, nên tách nhỏ từng bẹ, ngâm trong nước sạch vài phút rồi rửa nhiều lần dưới vòi nước. Riêng các loại rau ăn sống hoặc rau thủy sinh cần được làm sạch kỹ hơn vì có nguy cơ mang theo ký sinh trùng nếu sơ chế không đúng cách.

Luộc chín có thể tiêu diệt phần lớn vi khuẩn và ký sinh trùng còn sót lại, nhưng không thể thay thế bước rửa rau ban đầu.

Muốn rau xanh đẹp, hãy cho vào khi nước đã sôi

Theo People Daily, một trong những bí quyết quan trọng nhất để rau giữ được màu xanh là chỉ cho rau vào khi nước đã sôi mạnh. Sắc xanh của rau đến từ chất diệp lục (chlorophyll), khi nấu quá lâu hoặc trong môi trường có tính axit, chlorophyll sẽ chuyển thành pheophytin khiến rau đổi sang màu xanh ô liu hoặc vàng xỉn.

Vì vậy, nên đun sôi lượng nước đủ lớn trước khi cho rau vào để nhiệt độ không giảm quá nhiều. Với các loại rau lá, không nên đậy kín nắp ngay trong những phút đầu vì các axit tự nhiên trong rau sẽ dễ thoát ra ngoài theo hơi nước, góp phần giữ màu xanh tươi.

Luộc rau đúng cách có thể giúp rau củ tươi ngon, giòn và giữ độ xanh lâu hơn. Ảnh: The Kitchn.

Không luộc quá lâu

Thời gian luộc cũng quyết định màu sắc và độ giòn của rau. Đa số rau lá xanh như rau muống, cải xanh, cải ngọt, rau dền... chỉ cần luộc khoảng 1-3 phút tùy độ già non. Luộc quá lâu không chỉ khiến rau mất màu mà còn làm hao hụt vitamin C và một số vitamin tan trong nước.

Đối với các loại rau cứng hơn như súp lơ, đậu cô ve hoặc măng tây, có thể kéo dài thời gian thêm một chút nhưng vẫn nên vớt ra ngay khi vừa chín tới để giữ độ giòn và vị ngọt tự nhiên.

Mẹo để rau xanh lâu hơn

Nếu dùng rau cho các món nguội hoặc muốn giữ màu xanh đẹp mắt, sau khi vớt ra có thể cho rau vào tô nước đá khoảng 1-2 phút. Cách này giúp quá trình chín dừng lại nhanh chóng, nhờ đó rau giữ được màu xanh, độ giòn và hạn chế bị mềm khi để lâu.

Ngoài ra, một mẹo khác là cho một ít muối vào nước luộc để rau đậm vị hơn. Một vài giọt dầu ăn cũng có thể giúp bề mặt rau bóng đẹp, tuy nhiên không có tác dụng đáng kể trong việc giữ màu hay bảo toàn dinh dưỡng.