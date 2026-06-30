Lan tỏa lối sống khỏe, tích cực tại Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam

Sáng 28/6, Công viên Thống Nhất (Hà Nội) trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người dân trong khuôn khổ Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần thứ 7.

Sau nhiều lần tổ chức, Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam do báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp Herbalife Việt Nam phối hợp tổ chức đã dần trở thành hoạt động quen thuộc, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chế độ ăn uống hợp lý kết hợp vận động thể chất trong việc bảo vệ và cải thiện sức khỏe.

Phát biểu tại sự kiện, TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, khẳng định: “Điều tôi thấy ý nghĩa nhất là chương trình năm nay được tổ chức đúng vào Ngày Gia đình Việt Nam. Bởi nói đến dinh dưỡng, sức khỏe, chúng ta phải bắt đầu từ mỗi gia đình”.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh chăm sóc sức khỏe không phải điều quá xa vời mà có thể bắt đầu ngay từ một bữa cơm đủ rau, bớt đồ mặn hay việc cha mẹ bỏ điện thoại xuống và cùng con đi bộ một vòng sau bữa tối.

TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, khẳng định vai trò của Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng trong việc lan tỏa lối sống khỏe cho người dân.

Đồng hành cùng chương trình trong nhiều mùa liên tiếp, Herbalife Việt Nam tiếp tục khẳng định định hướng thúc đẩy lối sống khỏe, năng động, lành mạnh thông qua việc kết hợp dinh dưỡng cân bằng với hoạt động thể chất. Ông Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc Truyền thông Cấp cao Herbalife Việt Nam, Thái Lan và Campuchia khẳng định: “Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam phù hợp với các ưu tiên của chúng tôi trong việc giúp nhiều người sống khỏe mạnh hơn thông qua chế độ dinh dưỡng cân bằng kết hợp với tập luyện thể dục thường xuyên”.

Không chỉ mang đến thông tin hữu ích, Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần 7 còn tạo nên không khí sôi động với chuỗi hoạt động đa dạng. Điểm nhấn của chương trình là phần thi vận động với sự góp mặt của 20 đội thi đại diện cho các câu lạc bộ dinh dưỡng, câu lạc bộ thể thao. Các tiết mục dance sport, nhảy hiện đại, zumba, aerobic... đã khuấy động không khí và truyền cảm hứng về tinh thần rèn luyện thể chất tới đông đảo người tham dự.

Các đội mang đến bầu không khí sôi nổi cùng loạt tiết mục được đầu tư bài bản, chỉn chu.

Sau phần thi vận động, các đội còn tham gia thử thách kiến thức về dinh dưỡng, góp phần phổ biến những thông tin thiết thực về chăm sóc sức khỏe. Kết quả, với sự thể hiện xuất sắc trong cả hai phần thi, đội TH True Dance đến từ Đại học Kiến trúc Hà Nội đã giành giải đặc biệt trị giá 10 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức trao thêm một giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 13 giải tư cho các đội còn lại.

Bên cạnh phần trình diễn từ các đội thi, một hoạt động thu hút sự quan tâm tại Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần 7 là 10 gian tư vấn sức khỏe miễn phí từ các chuyên gia đầu ngành về dinh dưỡng và sức khỏe.

Tại đây, người dân được đo các chỉ số cơ thể, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, kiểm tra BMI và nhận tư vấn trực tiếp về chế độ ăn uống cũng như phương pháp vận động phù hợp với độ tuổi, nghề nghiệp và tình trạng sức khỏe. Nhiều phần quà thiết thực cũng được ban tổ chức trao tặng nhằm khuyến khích người dân quan tâm hơn đến việc chăm sóc sức khỏe.

Người dân được các chuyên gia dinh dưỡng tư vấn miễn phí tại sự kiện.

Trong khuôn khổ Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7, ban tổ chức phát động chiến dịch ủng hộ Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng. Sau 15 năm hoạt động, quỹ đã huy động hơn 5.000 tỷ đồng để hỗ trợ hàng trăm nghìn bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Khép lại với sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng, Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 tiếp tục khẳng định vai trò của một hoạt động ý nghĩa trong việc lan tỏa thói quen sống khỏe.

Trong thời gian tới, Herbalife Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình thiết thực nhằm nâng cao nhận thức về dinh dưỡng, góp phần cải thiện sức khỏe và thể chất của người Việt.