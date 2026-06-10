Herbalife được vinh danh Top 10 doanh nghiệp vì cuộc sống cộng đồng

Herbalife Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trong những công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất. Giữa tháng 5, doanh nghiệp được vinh danh Top 50 doanh nghiệp FDI (Foreign Direct Investment - doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài) tiêu biểu tại Việt Nam và Top 10 hạng mục Doanh nghiệp vì cuộc sống cộng đồng tại giải thưởng Rồng Vàng 2026.
|
Ông Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc Truyền thông cấp cao của Herbalife Việt Nam, tại lễ trao giải Rồng Vàng 2026 ở Hà Nội.
Được tổ chức bởi tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy, giải thưởng Rồng Vàng ghi nhận doanh nghiệp FDI có kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh ấn tượng, cũng như có đóng góp đáng kể và tích cực cho địa phương, nơi doanh nghiệp hoạt động và nền kinh tế quốc gia.
Chương trình khảo sát, bình xét và vinh danh các doanh nghiệp FDI dựa trên 5 tiêu chí: Kết quả kinh doanh; Xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu; Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; Phát triển kinh doanh xanh và bền vững; Ứng dụng chuyển đổi số. Trong hàng trăm đơn vị tham gia, top 50 doanh nghiệp tiêu biểu nhất được lựa chọn dựa trên các tiêu chí để vinh danh tại giải thưởng Rồng Vàng 2026.
|
Chứng nhận vinh danh của Herbalife Việt Nam trong giải thưởng Rồng Vàng. Ảnh chụp từ website.
Ông Vũ Văn Thắng, Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: “Sự ủng hộ và tin tưởng của khách hàng và các bên liên quan dành cho thương hiệu giúp Herbalife vinh dự được trao giải thưởng này. Thông qua việc cung cấp sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học cùng với sự hỗ trợ từ các thành viên độc lập Herbalife, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ nhiều người thực hiện lối sống năng động, lành mạnh và đạt mục tiêu lâu dài về sức khỏe. Mục tiêu này phù hợp với cam kết của chúng tôi trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe - hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam”.
Ở Việt Nam và trên thế giới, sản phẩm của Herbalife chỉ được phân phối chính thức qua những thành viên độc lập (thành viên) đến khách hàng. Mọi kênh bán hàng khác đều không được phép, đồng thời hàng hóa bán trên các kênh này đều không đảm bảo xuất xứ và chất lượng.
Khi mua sản phẩm Herbalife qua thành viên, khách hàng không chỉ được đảm bảo chất lượng và quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng, mà còn có sự đồng hành, chăm sóc và hỗ trợ từ thành viên để có kết quả sử dụng tối ưu.
Khi mua sản phẩm, khách hàng nên yêu cầu người bán xuất trình thẻ thành viên, kiểm tra nội dung thông tin, hạn sử dụng và tình trạng nguyên vẹn của bao bì cũng như hóa đơn bán hàng từ Herbalife Việt Nam để đảm bảo mua hàng chính hãng. Nếu cần hỗ trợ hoặc xác minh thông tin, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với công ty qua các kênh thông tin chính thức.
Hotline: 02838279292 hoặc 02838279191
Giờ làm việc: 8:30-17:30 từ thứ hai đến thứ sáu và 8h30-12:00 thứ bảy
Email: dichvuthanhvien@herbalife.com
Website: Herbalife.com/vi-vn (dành cho công chúng) và vn.MyHerbalife.com (dành cho thành viên)
Facebook: facebook.com/herbalifevietnam
Instagram: instagram.com/herbalifevietnam
YouTube: youtube.com/@herbalifevietnamofficial
TikTok: tiktok.com/@herbalifevn
Herbalife Việt Nam không chịu trách nhiệm với bất kỳ thông tin nào được giới thiệu trên bất kỳ trang mạng nào khác với các kênh nêu trên, thậm chí là các trang mạng chứa cụm từ “Thành viên độc lập Herbalife” và/hoặc có địa chỉ chính thức của công ty.
Herbalife Việt Nam cũng đưa ra yêu cầu các siêu thị, đơn vị bán hàng sỉ và lẻ truyền thống, trang bán hàng trực tuyến và tài khoản mạng xã hội không quảng cáo và bán sản phẩm của Herbalife dưới mọi hình thức.