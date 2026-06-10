Herbalife được vinh danh Top 10 doanh nghiệp vì cuộc sống cộng đồng

Herbalife Việt Nam được vinh danh trong Top 10 hạng mục Doanh nghiệp vì cuộc sống cộng đồng tại giải thưởng Rồng Vàng 2026.

Herbalife Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trong những công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất. Giữa tháng 5, doanh nghiệp được vinh danh Top 50 doanh nghiệp FDI (Foreign Direct Investment - doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài) tiêu biểu tại Việt Nam và Top 10 hạng mục Doanh nghiệp vì cuộc sống cộng đồng tại giải thưởng Rồng Vàng 2026.

Ông Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc Truyền thông cấp cao của Herbalife Việt Nam, tại lễ trao giải Rồng Vàng 2026 ở Hà Nội.

Được tổ chức bởi tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy, giải thưởng Rồng Vàng ghi nhận doanh nghiệp FDI có kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh ấn tượng, cũng như có đóng góp đáng kể và tích cực cho địa phương, nơi doanh nghiệp hoạt động và nền kinh tế quốc gia.

Chương trình khảo sát, bình xét và vinh danh các doanh nghiệp FDI dựa trên 5 tiêu chí: Kết quả kinh doanh; Xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu; Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; Phát triển kinh doanh xanh và bền vững; Ứng dụng chuyển đổi số. Trong hàng trăm đơn vị tham gia, top 50 doanh nghiệp tiêu biểu nhất được lựa chọn dựa trên các tiêu chí để vinh danh tại giải thưởng Rồng Vàng 2026.

Chứng nhận vinh danh của Herbalife Việt Nam trong giải thưởng Rồng Vàng. Ảnh chụp từ website.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: “Sự ủng hộ và tin tưởng của khách hàng và các bên liên quan dành cho thương hiệu giúp Herbalife vinh dự được trao giải thưởng này. Thông qua việc cung cấp sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học cùng với sự hỗ trợ từ các thành viên độc lập Herbalife, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ nhiều người thực hiện lối sống năng động, lành mạnh và đạt mục tiêu lâu dài về sức khỏe. Mục tiêu này phù hợp với cam kết của chúng tôi trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe - hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam”.