Lợi ích sức khỏe của táo đỏ khi dùng đúng cách mỗi ngày

Táo đỏ thường được xem là món ăn giúp bồi bổ khí huyết cho phụ nữ mang thai và sau sinh. Tuy nhiên, tác dụng thực sự của loại quả này có thể khác với nhiều người nghĩ.

Y học cổ truyền Trung Quốc cho biết táo đỏ có tác dụng bổ tỳ vị, ích khí, dưỡng huyết và an thần. Vì vậy, loại quả này thường xuất hiện trong các món ăn dành cho người mới ốm dậy, phụ nữ sau sinh hoặc người có thể trạng suy nhược.

Dưới góc độ dinh dưỡng hiện đại, táo đỏ không phải là thực phẩm bổ máu hiệu quả. Hàm lượng sắt trong táo đỏ không cao và chủ yếu là sắt không heme - dạng sắt có khả năng hấp thu thấp hơn nhiều so với sắt từ thịt đỏ, gan hay hải sản.

Điều đó có nghĩa, phụ nữ mang thai hoặc sau sinh vẫn có thể ăn táo đỏ như một thực phẩm bổ dưỡng để đa dạng thực đơn, bổ sung vitamin và các chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, nếu bị thiếu máu do thiếu sắt, việc điều trị vẫn cần dựa vào chế độ ăn giàu sắt và bổ sung sắt theo hướng dẫn của bác sĩ.

Táo đỏ được xem là nguyên liệu vàng trong Đông y. Ảnh: Shutterstock.

Giá trị thực sự của táo đỏ nằm ở đâu?

Theo Đông y, táo đỏ có tác dụng bổ tỳ vị, ích khí, dưỡng huyết và an thần. Khi chức năng tiêu hóa được cải thiện, cơ thể sẽ hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, từ đó góp phần nâng cao thể trạng.

Về mặt dinh dưỡng, táo đỏ chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Hàm lượng vitamin A và vitamin C khá dồi dào nên còn được ví như một "viên vitamin tự nhiên".

Ngoài ra, táo đỏ còn cung cấp:

Khoảng 64 mg canxi/100 g.

200-500 mg kali/100 g.

Nhiều hợp chất chống oxy hóa như flavonoid, axit phenolic và triterpenoid, giúp giảm tổn thương do quá trình oxy hóa trong cơ thể.

Khi được bổ sung với lượng hợp lý, những hoạt chất này có thể giúp giảm stress oxy hóa, bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do, từ đó góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Vitamin C trong táo đỏ còn góp phần hỗ trợ cơ thể hấp thu sắt từ các thực phẩm có nguồn gốc thực vật tốt hơn. Đây là lý do táo đỏ có thể trở thành một phần của chế độ ăn lành mạnh, nhất là khi kết hợp với nhiều thực phẩm giàu dinh dưỡng khác. Ngoài ra, lượng chất xơ trong táo đỏ cũng giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu.

Ăn táo đỏ thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dù là thực phẩm bổ dưỡng, táo đỏ cũng không nên ăn quá nhiều. Các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên ăn khoảng 3-5 quả mỗi ngày. Táo đỏ chứa lượng đường tự nhiên khá cao, vì vậy nếu ăn quá nhiều có thể làm tăng lượng đường trong máu, đồng thời gây đầy bụng, khó tiêu hoặc trào ngược ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Một số người cũng cần thận trọng khi sử dụng táo đỏ, bao gồm:

Người mắc đái tháo đường hoặc tiền đái tháo đường nên hạn chế vì táo đỏ chứa khá nhiều đường.

Người bị viêm loét dạ dày, trào ngược hoặc thường xuyên đầy hơi không nên ăn quá nhiều do vỏ táo đỏ cứng và giàu chất xơ.

Những người có cơ địa “nóng”, dễ nổi mụn, hôi miệng, sưng đau lợi hoặc táo bón nếu ăn quá nhiều táo đỏ có thể khiến các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn.

Để phát huy lợi ích, táo đỏ có thể dùng trong các món hầm, nấu cháo, pha trà hoặc kết hợp với những thực phẩm giàu đạm và sắt như thịt bò, thịt gà, các loại đậu. Cách kết hợp này vừa giúp bữa ăn đa dạng hơn vừa hỗ trợ cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể.