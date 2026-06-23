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Thể thao World Cup 2026

6 đội đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup 2026

  • Thứ ba, 23/6/2026 17:48 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Dù lượt trận thứ hai vòng bảng vẫn đang diễn ra, một số đội tuyển đã sớm giành vé vào vòng 32 đội World Cup 2026 nhờ những kết quả ấn tượng.

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Mexico (Bảng A). Đội chủ nhà có màn ra quân với chiến thắng 2-0 trước Nam Phi trong một trận đấu có tới 3 thẻ đỏ, đây cũng là trận đấu đầu tiên của World Cup 2026. Ảnh: Reuters.
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Tới lượt thứ hai, Mexico chơi chặt chẽ và từ chối toàn bộ cơ hội ghi bàn của Hàn Quốc và bảo toàn tỷ số 1-0. Với hai chiến thắng, Mexico có 6 điểm và chắc chắn bước vào vòng 32 đội với vị trí nhất bảng A. Ảnh: Reuters.
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Đội chủ nhà tiếp theo có vé vào vòng 32 đội là Mỹ. Với hai chiến thắng tưng bừng trước Paraguay (tỷ số 4-1) và Australia (tỷ số 2-0), Mỹ đi tiếp với tư cách đội nhất bảng D. Ảnh: Reuters.
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Thầy trò Mauricio Pochettino mang tới hình ảnh tốc độ, trực diện và khả năng tấn công miệt mài. Ở lượt cuối, Mỹ sẽ chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ, đội bóng đã bị loại đầy cay đắng dù nhận được rất nhiều kỳ vọng trước giải. Ảnh: Reuters.
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Đức được đánh giá cao nhất bảng E với dàn hảo thủ chất lượng trải đều các giải vô địch ở châu Âu. Họ huỷ diệt tân binh Curacao 7-1 trong ngày ra quân và sau đó giành tiếp 3 điểm trước Bờ Biển Ngà với tỷ số 2-1, qua đó đi tiếp với tư cách nhất bảng. Ảnh: Reuters.
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Bằng kinh nghiệm dày dạn của mình, Manuel Neuer được kỳ vọng sẽ là điểm tựa cho các đồng đội trẻ viết tiếp hành trình thành công ở giải đấu trên đất Bắc Mỹ. Ảnh: Reuters.
World Cup anh 7

Pháp thể hiện sức mạnh vượt trội với hai chiến thắng trước Senegal và Iraq và ghi 3 bàn mỗi trận. Với kết quả này, họ có 6 điểm và chỉ còn chờ trận đại chiến với Na Uy ở lượt cuối để tranh ngôi nhất bảng I. Ảnh: Reuters.

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Kylian Mbappe vẫn là đầu tàu của Pháp với 4 bàn thắng sau hai trận. Tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid cũng vừa san bằng thành tích 16 bàn thắng của huyền thoại Miroslav Klose ở World Cup. Ảnh: Reuters.
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Đại diện thứ hai có vé đi tiếp ở bảng I là Na Uy, đội bóng Bắc Âu thắng Iraq 4-1 trong ngày ra quân và vừa vượt qua Senegal với tỷ số sát sao 3-2 sáng 23/6. Ảnh: Reuters.
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Cũng giống như Mbappe, Erling Haaland ghi được 4 bàn thắng sau hai lượt trận và trở thành đối trọng đáng gờm trong cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 bên cạnh Mbappe và Lionel Messi. Ảnh: Reuters.
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Ở bảng J, nhà đương kim vô địch Argentina đang thăng hoa nhờ sự toả sáng rực rỡ của Lionel Messi. Tiền đạo 38 tuổi ghi cả 5 bàn thắng giúp Argentina thắng Algeria 3-0 và Áo 2-0, qua đó chắc suất đi tiếp với ngôi nhất bảng. Ảnh: Reuters.
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Riêng về thống kê cá nhân, Messi xô đổ hàng loạt kỷ lục sau hai trận. Trong đó nổi bật là đạt tới cột mốc 18 bàn thắng và trở thành ngôi sao có số pha lập công nhiều nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Ảnh: Reuters.

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Đào Trần

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