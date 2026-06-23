6 đội đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup 2026

Đức được đánh giá cao nhất bảng E với dàn hảo thủ chất lượng trải đều các giải vô địch ở châu Âu. Họ huỷ diệt tân binh Curacao 7-1 trong ngày ra quân và sau đó giành tiếp 3 điểm trước Bờ Biển Ngà với tỷ số 2-1, qua đó đi tiếp với tư cách nhất bảng. Ảnh: Reuters.