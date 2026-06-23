Khoảnh khắc World Cup: Messi trên đỉnh cao của các vị thần bóng đá

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Ở trận đấu diễn ra vào lúc 0h ngày 23/6 tại bảng J, Argentina dù gặp đôi chút khó khăn vẫn có thể đánh bại tuyển Áo với tỷ số 2-0. Bất chấp việc Messi đá hỏng quả phạt đền ngay phút thứ 6, ngôi sao mang áo số 10 vẫn thu hút mọi ánh nhìn từ giới truyền thông nhờ hai lần điền tên mình lên bảng điện tử.
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Ở tuổi 38, Messi vẫn là đầu tàu trên hàng công Argentina. Anh ghi hai bàn sau 7 pha dứt điểm cho nhà đương kim vô địch World Cup. Trong 90 phút, cựu cầu thủ Barcelona chạm bóng 71 lần, tạo ra 2 cơ hội lớn và đạt tỷ lệ rê bóng thành công 75%. Đặc biệt, "El Pulga" còn chiến thắng 9/15 pha tranh chấp tay đôi và có 5 lần thu hồi bóng.
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Messi cũng chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup sau cú đúp vào lưới Áo. Với 18 pha lập công, anh vượt qua kỷ lục của Miroslav Klose (16 bàn). Siêu sao 38 tuổi đang thể hiện phong độ ấn tượng tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ với 5 pha lập công sau 2 trận, trực tiếp đưa Argentina sớm giành vé vào vòng 32 đội đầy thuyết phục.
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Ở trận đấu thứ hai trong ngày 23/6 diễn ra vào lúc 4h, đội tuyển Pháp cũng dễ dàng đánh bại Iraq tại bảng I để khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch. Ngay phút 14, từ khoảng cách chừng 30 m, Kylian Mbappe tung ra cú sút xa đầy quyết đoán để đưa tuyển Pháp vượt lên dẫn 1-0. Đây cũng là lần thứ 100 anh khoác áo "Les Bleus".
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Bước sang hiệp hai, sau khoảng gần 2h đồng hồ bị hoãn bởi thời tiết mưa bão, đội tuyển Pháp ghi liên tiếp hai bàn nhờ công của Mbappe và Dembele để ấn định chiến thắng 3-0 chung cuộc. Thầy trò Didier Deschamps tạm thời đứng đầu bảng I nhờ hơn Na Uy về chỉ số phụ. Hai đội sẽ đối đầu trực tiếp vào ngày 27/6 tới để tranh ngôi đầu bảng.
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Ở trận đấu còn lại tại bảng I diễn ra vào khung 7h, dù gặp đôi chút khó khăn, Na Uy vẫn đánh bại Senegal với tỷ số 3-2. Erling Haaland tiếp tục là ngôi sao sáng nhất bên phía đại diện Bắc Âu khi anh đóng góp hai pha lập công để trực tiếp đem về chiến thắng cho thầy trò Stale Solbakken.
| Haaland ghi
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Một hình ảnh đẹp trên khán đài khi người hâm mộ Na Uy ăn mừng tấm vé vào vòng knock-out cùng các cầu thủ bằng động tác "chèo đò" (Viking Row) quen thuộc. Thành tích tốt nhất của đội tuyển bóng đá quốc gia Na Uy tại đấu trường World Cup là lọt vào vòng 16 đội. Đại diện Bắc Âu từng làm được điều này vào các năm 1938 và 1998
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Ở trận đấu cuối cùng trong ngày 23/6 diễn ra vào lúc 10h, tại bảng J, dù để Jordan chọc thủng lưới từ phút 36 do công của Nizar Al-Rashdan, tuy nhiên lần lượt hai pha lập công của Nadhir Benbouali (69') và Amine Gouiri (82') giúp Algeria lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Đại diện châu Phi sẽ chạm trán Áo vào ngày 28/6 tới để tranh ngôi nhì bảng.
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Trái ngược với niềm vui của các cầu thủ Algeria là nỗi thất vọng bao trùm Jordan. Sau hai trận toàn thua, đại diện châu Á chính thức bị loại dù còn một trận chưa đá. Đối thủ tiếp theo của thầy trò ông Jamal Sellami tại bảng J vào ngày 28/6 sẽ là nhà đương kim vô địch Argentina.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.