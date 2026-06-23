Khoảnh khắc World Cup: Messi trên đỉnh cao của các vị thần bóng đá

Một hình ảnh đẹp trên khán đài khi người hâm mộ Na Uy ăn mừng tấm vé vào vòng knock-out cùng các cầu thủ bằng động tác "chèo đò" (Viking Row) quen thuộc. Thành tích tốt nhất của đội tuyển bóng đá quốc gia Na Uy tại đấu trường World Cup là lọt vào vòng 16 đội. Đại diện Bắc Âu từng làm được điều này vào các năm 1938 và 1998