Mặt trái của World Cup 48 đội

Sau 42 trận đấu, World Cup 2026 cuối cùng mới xuất hiện tỷ số 3-2 đầu tiên khi Na Uy đánh bại Senegal trong một màn rượt đuổi tới cùng.

Các cầu thủ Na Uy ăn mừng bàn thắng trước Senegal.

Điều tưởng như bình thường ấy lại phản ánh một thực tế đáng chú ý của giải đấu năm nay: số trận đấu thực sự cân bằng và giàu kịch tính đang ít hơn kỳ vọng. Trong khi các tỷ số cách biệt xuất hiện dày đặc, những màn đối đầu mà hai đội cùng sẵn sàng tấn công, cùng có cơ hội chiến thắng và tạo nên những khoảnh khắc nghẹt thở lại trở thành của hiếm.

Vì sao tỷ số 3-2 luôn được xem là “tỷ số đẹp” của bóng đá?

Trong suy nghĩ của nhiều người hâm mộ, tỷ số 3-2 gần như là biểu tượng của một trận cầu hấp dẫn. Khác với các trận thắng đậm 4-0 hay 5-1, tỷ số 3-2 thường cho thấy hai đội có trình độ tương đối cân bằng, liên tục ăn miếng trả miếng và cùng theo đuổi mục tiêu giành chiến thắng. Đó là kiểu trận đấu mà khán giả không thể rời mắt bởi cục diện có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Những tỷ số cao hơn như 4-3 hay 5-4 tất nhiên cũng rất mãn nhãn, nhưng đôi khi lại tạo cảm giác hai đội phòng ngự quá lỏng lẻo hoặc trận đấu diễn ra theo cách bất thường. Trong khi đó, 3-2 được xem là sự cân bằng hoàn hảo giữa chất lượng tấn công, sự cạnh tranh và tính kịch tính.

Chính vì vậy, việc phải chờ đến trận đấu thứ 43 của World Cup 2026 mới xuất hiện tỷ số 3-2 đầu tiên là điều khá bất ngờ. Không chỉ thiếu những trận 3-2, giải đấu năm nay còn khá khan hiếm các tỷ số phản ánh sự giằng co. Sau hơn 40 trận đấu, chỉ có hai trận kết thúc với tỷ số 2-1 là Hàn Quốc thắng CH Czech và Đức vượt qua Bờ Biển Ngà.

Số trận hòa 2-2 cũng chỉ dừng ở ba cuộc đối đầu gồm Hà Lan gặp Nhật Bản, Iran gặp New Zealand và Uruguay gặp Cape Verde. Những con số này cho thấy phần lớn các trận đấu tại World Cup 2026 không diễn ra theo kịch bản cân bằng giữa hai đối thủ đôi công ngang sức.

Thay vào đó, người hâm mộ thường xuyên chứng kiến những trận tẻ nhạt (3 trận hòa 0-0, 7 trận hòa 1-1 và 6 trận có tỷ số 1-0) hoặc trận đấu một chiều khi một đội áp đảo hoàn toàn đội còn lại.

Haaland đã có 2 cú đúp liên tiếp.

World Cup mở rộng: Lễ hội toàn cầu nhưng đánh đổi chất lượng chuyên môn?

Nếu nhìn vào thống kê các trận đấu đã diễn ra, sự chênh lệch là điều rất dễ nhận thấy. Đã có tới 12 trận kết thúc với cách biệt từ ba bàn trở lên. Trong đó có ba trận thắng 3-0, ba trận thắng 4-1, hai trận thắng 4-0, hai trận thắng 5-1 và đặc biệt là những màn hủy diệt như Canada đè bẹp Qatar 6-0 hay Đức nghiền nát Curacao tới 7-1.

Với khán giả Việt Nam, cơ hội được chiêm ngưỡng các bàn thắng trở nên sống động hơn khi VTV đưa sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh về sóng truyền hình, cùng sự đồng hành của VPBank. Sự hiện diện của thương hiệu này không làm thay đổi câu chuyện chuyên môn, nhưng góp phần nối dài trải nghiệm World Cup đến hàng triệu người hâm mộ, nơi mỗi trận đấu không chỉ là cuộc so tài của các đội tuyển, mà còn là điểm hẹn cảm xúc của bóng đá.

Những tỷ số như vậy giúp người xem có nhiều bàn thắng để thưởng thức, nhưng lại đặt ra dấu hỏi về chất lượng cạnh tranh của giải đấu. World Cup vốn được xem là nơi quy tụ những đội tuyển mạnh nhất hành tinh. Tuy nhiên, kể từ khi FIFA mở rộng số đội tham dự từ 32 lên 48, khoảng cách trình độ giữa các đội ngày càng lộ rõ.

Một ví dụ điển hình là trận Đức gặp Curacao. Trên bảng xếp hạng FIFA, khoảng cách giữa hai đội lên tới 72 bậc. Khi những đội tuyển có trình độ chênh lệch lớn xuất hiện trong cùng một giải đấu, các trận đấu một chiều gần như là điều khó tránh khỏi.

Hệ quả là các chân sút hàng đầu có cơ hội tích lũy bàn thắng với tốc độ chưa từng thấy. Lionel Messi ghi tới 5 bàn chỉ sau hai trận, ngang bằng thành tích mà Miroslav Klose cần cả một kỳ World Cup để giành danh hiệu Vua phá lưới năm 2006. Kylian Mbappe và Erling Haaland cũng đã có 4 bàn sau hai lần ra sân.

Những con số này phản ánh phong độ xuất sắc của các ngôi sao, nhưng đồng thời cũng cho thấy môi trường ghi bàn đang trở nên dễ dàng hơn trước. Tất nhiên, FIFA có lý do riêng khi mở rộng World Cup. Mục tiêu của tổ chức này là tạo cơ hội cho nhiều quốc gia hơn được tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Các đội tuyển như Curacao, Jordan hay Uzbekistan khó có cơ hội góp mặt nếu giải đấu vẫn giữ quy mô 32 đội.

Về mặt “làm ăn” núp dưới chiêu bài phát triển bóng đá toàn cầu, đó là bước đi hợp lý. Người hâm mộ ở nhiều khu vực mới có cơ hội trải nghiệm cảm giác dự World Cup, còn các nền bóng đá nhỏ cũng được thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, cái giá phải trả là chất lượng chuyên môn của không ít trận đấu bị ảnh hưởng.

Nếu so sánh với các giải đấu hàng đầu cấp câu lạc bộ như Premier League, nơi khoảng cách trình độ giữa các đội ngày càng được thu hẹp, World Cup 2026 đang cho thấy xu hướng ngược lại. Đây giống một lễ hội bóng đá toàn cầu hơn là giải đấu quy tụ những cuộc đối đầu đỉnh cao giữa các đội bóng ngang sức.