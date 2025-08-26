5.000 m2 thảm cỏ, hoa... hư hỏng, mất trộm sau hai buổi tổng hợp luyện

Gần 5.000 m2 thảm cỏ, hoa và cây cảnh tại một số tuyến đường bị dẫm đạp, mất trộm, hư hỏng nặng sau 2 buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Trung tâm Quản lý Hạ tầng - Kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng) cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng các nhà thầu kiểm tra, ghi nhận hiện trạng các thảm cỏ, hoa, cây cảnh trồng ở nơi công cộng sau hai buổi tổng hợp luyện lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh diễn ra vào đêm 21/8 và đêm 24/8.

Thảm cỏ, hoa bị dẫm nát. Ảnh cắt clip.

Qua kiểm tra xác định nhiều diện tích thảm cỏ, cây cảnh, thảm hoa tại một số khu vực trung tâm thành phố, các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, khu vực Quảng trường Ba Đình... đã bị dẫm đạp, mất trộm, hư hỏng nặng (bị gãy, dập nát, bật gốc, trơ đất...).

Bên cạnh đó, một số giá hoa treo, chậu hoa bị xô lệch, một số giỏ hoa không còn đảm bảo thẩm mỹ, không còn chậu hoa trên hiện trường.

Theo Trung tâm Quản lý Hạ tầng - Kỹ thuật Hà Nội, tính đến ngày 25/8, tổng khối lượng bị mất trộm, hư hỏng là gần 4.960 m2 và hai giá hoa. Riêng ngày 21/8, khối lượng bị mất trộm, hư hỏng là hơn 1.270 m2 và hai giá hoa; còn ngày 24/8 là hơn 3.680 m2.

Để đảm bảo cảnh quan đô thị, ngay sau khi kết thúc buổi tổng hợp luyện, Trung tâm đã chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương thu dọn cây dập nát, gãy hỏng và vệ sinh mặt bằng.

Đối với khối lượng cây cảnh, thảm cỏ bị hư hỏng, Trung tâm Quản lý Hạ tầng - Kỹ thuật Hà Nội đề xuất giao các nhà thầu duy trì cây xanh, thực hiện dọn dẹp mặt bằng, cắt tỉa cành lá bị hư hỏng và tăng cường chăm sóc...

Đối với khối lượng cây hoa, cây cảnh trang trí bị hư hỏng hoàn toàn, trung tâm đề xuất thực hiện trồng mới sau buổi tổng duyệt ngày 30/8 để tránh lãng phí,...

Công nhân Urenco thu gom rác thải trước chương trình tổng hợp luyện.

Khối lượng rác tăng 20 lần

Đối với rác thải sau buổi tổng hợp luyện ngày 24/8, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) cho biết, đến 22h00 cùng ngày, Công ty huy động lực lượng CBCNV các khối, thực hiện tổng vệ sinh nhanh chóng, kịp thời, hoàn thành công tác thu gom rác, làm sạch trên toàn bộ địa bàn vào lúc 4h giờ sáng.

Khối lượng rác phát sinh trong ngày trên địa bàn các phường đều tăng, riêng địa bàn Hoàn Kiếm, Cửa nam tăng 20 lần so với ngày thường; địa bàn phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ: Tăng 10 tấn so với ngày thường...

Để công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2025) đạt hiệu quả, Urenco đề xuất thống nhất các nội dung tuyên truyền đến người dân và đề nghị Sở Văn hóa và thể thao, Đài truyền hình Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua thông tin đại chúng, gửi tin nhắn đến toàn bộ người dân về việc không vứt rác bừa bãi và vị trí các điểm nhà vệ sinh xã hội hóa trên địa bàn.

Đoàn xe tăng tiến về Ba Đình hợp luyện diễu binh Đoàn xe tăng tiến qua các con phố trung tâm Hà Nội trong tiếng reo hò phấn khích của người dân hai bên đường.

Trong các ngày 21 và 24/8, hàng nghìn người dân đã đổ về các tuyến phố trung tâm của Thủ đô để theo dõi các buổi tổng hợp luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh đẹp và đầy tự hào, một số hành vi thiếu ý thức của người dân đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự và mỹ quan đô thị. Cụ thể, nhiều người dân xả rác bừa bãi, dẫm lên thảm cỏ, luống hoa mới trồng, hay hành xử thiếu văn minh, chen lấn, xô đẩy hàng rào bảo vệ, đánh, chửi nhau... Theo cơ quan chức năng, ngoài các biện pháp xử phạt hành chính các hành vi vi phạm, cơ quan chức năng kêu gọi người dân nâng cao ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh công cộng, đặc biệt khi chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra buổi Tổng duyệt và chính thức Lễ Kỷ niệm, sự kiện thiêng liêng và trọng đại của dân tộc.