5 thói quen trước khi ngủ khiến thận càng ngày càng yếu

Thận vẫn làm việc suốt cả đêm để lọc máu và đào thải chất cặn bã. Một số thói quen trước khi ngủ tưởng vô hại lại khiến cơ quan này phải hoạt động quá sức, dần suy giảm.

Thận là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, đảm nhận nhiệm vụ lọc máu, đào thải độc tố, điều hòa nước - điện giải và góp phần kiểm soát huyết áp. Ngay cả khi chúng ta ngủ, hai quả thận vẫn hoạt động liên tục để duy trì sự ổn định của môi trường bên trong cơ thể.

Một số thói quen diễn ra vào buổi tối hoặc trong đêm có thể làm tăng gánh nặng cho thận. Đối với người khỏe mạnh, những ảnh hưởng này có thể chưa biểu hiện rõ ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu duy trì trong thời gian dài hoặc ở những người đã mắc bệnh thận, tăng huyết áp hay đái tháo đường, chúng có thể góp phần làm suy giảm chức năng thận theo thời gian.

Uống nhiều nước trước khi ngủ có thể âm thầm gây áp lực lớn tới thận. Ảnh: Magnific.

Uống quá nhiều nước ngay trước khi đi ngủ

Theo India Times, nước rất cần thiết cho sức khỏe thận, nhưng uống quá nhiều nước ngay trước giờ đi ngủ không phải là lựa chọn lý tưởng.

Việc nạp lượng lớn nước trong thời gian ngắn khiến thận phải tăng cường lọc và bài tiết nước tiểu. Hệ quả là bạn dễ thức giấc nhiều lần trong đêm để đi vệ sinh, làm giấc ngủ bị gián đoạn. Thiếu ngủ kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung mà còn tác động tiêu cực đến quá trình phục hồi tự nhiên của cơ thể.

Lời khuyên: Hãy duy trì uống đủ nước trong suốt cả ngày và chỉ uống một lượng vừa phải vào đầu buổi tối. Nếu cần, chỉ nên để một cốc nước nhỏ cạnh giường để uống khi khát.

Ăn bữa tối quá nhiều đạm

Protein là dưỡng chất thiết yếu đối với cơ thể. Tuy nhiên, việc ăn quá nhiều thực phẩm giàu đạm, nhất là vào bữa tối, có thể khiến thận phải tăng cường hoạt động để đào thải các chất chuyển hóa từ protein.

Ở người khỏe mạnh, điều này thường không gây ảnh hưởng rõ rệt. Tuy nhiên, với người mắc bệnh thận hoặc có nguy cơ cao, thói quen tiêu thụ quá nhiều đạm trong thời gian dài có thể làm gia tăng áp lực lên chức năng thận.

Lời khuyên: Nên phân bổ lượng protein hợp lý trong ngày, ưu tiên ăn nhiều hơn vào bữa sáng và bữa trưa. Bữa tối nên cân đối với rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và lượng đạm vừa phải.

Uống rượu bia sát giờ đi ngủ

Nhiều người cho rằng một ly rượu trước khi ngủ giúp dễ đi vào giấc ngủ hơn. Thực tế, rượu bia có tác dụng lợi tiểu, khiến cơ thể mất nước và buộc thận phải điều chỉnh cân bằng dịch.

Ngoài ra, đồ uống có cồn còn làm giảm chất lượng giấc ngủ, ảnh hưởng đến quá trình phục hồi tự nhiên của cơ thể trong đêm. Đối với người mắc tăng huyết áp hoặc đái tháo đường - hai yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh thận mạn - việc ngủ không ngon giấc càng làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Lời khuyên: Hạn chế sử dụng rượu bia vào buổi tối, đặc biệt trong vài giờ trước khi đi ngủ.

Thức khuya thường xuyên có thể làm rối loạn nhịp sinh học của cơ thể, gây bất lợi cho sức khỏe thận. Ảnh: Men's Health.

Thường xuyên thức khuya

Ngủ sau nửa đêm, làm việc đến khuya hoặc thường xuyên "cú đêm" là thói quen khá phổ biến ở nhiều người trẻ. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những yếu tố có thể gây bất lợi cho sức khỏe thận.

Theo Baidu Health, ban đêm là khoảng thời gian cơ thể bước vào giai đoạn nghỉ ngơi và phục hồi. Khi thường xuyên thức khuya, đồng hồ sinh học bị đảo lộn, làm tăng hoạt động của hệ thần kinh giao cảm và hormone căng thẳng như cortisol. Điều này khiến huyết áp khó giảm về mức sinh lý vào ban đêm, tim và thận phải hoạt động nhiều hơn bình thường.

Ngoài ra, tình trạng thiếu ngủ kéo dài còn có thể làm tăng phản ứng viêm, stress oxy hóa và ảnh hưởng đến chức năng nội mô mạch máu. Đây đều là những yếu tố được xem là góp phần thúc đẩy tổn thương mạch máu nhỏ trong thận theo thời gian.

Lời khuyên: Duy trì thời gian ngủ khoảng 7-9 giờ mỗi đêm đối với người trưởng thành, hạn chế thức sau 23h nếu không thật sự cần thiết.

Nhịn tiểu suốt đêm

Nhiều người có thói quen cố nhịn tiểu để tránh phải thức dậy giữa đêm. Tuy nhiên, việc giữ nước tiểu quá lâu có thể làm tăng áp lực lên bàng quang và đường tiết niệu.

Đây cũng là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu. Nếu tình trạng này lặp đi lặp lại, thận cũng có thể phải chịu thêm gánh nặng do các biến chứng từ nhiễm khuẩn.

Lời khuyên: Nếu có cảm giác buồn tiểu, nên đi vệ sinh thay vì cố nhịn. Cố gắng đi tiểu một lần trước khi ngủ, tránh các chất gây kích thích bàng quang như caffeine vào buổi tối.