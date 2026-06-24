Suy thận cấp sau khi ăn hàu sống

Sau khi ăn hàu sống trong một buổi tụ họp, người đàn ông 50 tuổi bị sốt, tụt huyết áp và rối loạn ý thức. Bệnh nhân được đưa vào ICU để lọc máu khẩn cấp.

Việc ăn hải sản sống tiềm ẩn nguy cơ nhiễm Vibrio vulnificus. Ảnh: Magnific.

Theo bác sĩ tiêu hóa - gan mật Trương Xán Huyên (Đài Loan, Trung Quốc), bệnh nhân là người đàn ông 50 tuổi có tiền sử đái tháo đường. Trước đó, ông đã ăn hàu sống trong một buổi tụ họp cùng bạn bè. Đến sáng hôm sau, người này bắt đầu sốt. Chỉ vài giờ sau, tình trạng nhanh chóng trở nên nghiêm trọng với các biểu hiện tụt huyết áp, lơ mơ và rối loạn ý thức.

Khi nhập viện cấp cứu, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn nặng và suy thận cấp. Người bệnh nhanh chóng được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực (ICU) để điều trị và lọc máu khẩn cấp.

Theo bác sĩ Trương, các biểu hiện của bệnh nhân phù hợp với tình trạng nhiễm phẩy khuẩn biển Vibrio vulnificus. Đây là loại vi khuẩn sống tự nhiên trong môi trường nước biển và nước lợ, thường tồn tại trong các loại hải sản có vỏ như hàu, sò và nghêu.

Con người có thể nhiễm bệnh khi ăn hải sản sống hoặc chưa được nấu chín kỹ, đặc biệt là hàu, hoặc khi vi khuẩn xâm nhập qua các vết thương hở tiếp xúc với nước biển. Ở đa số người khỏe mạnh, Vibrio vulnificus thường chỉ gây các triệu chứng đường tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn hoặc nôn ói.

Tuy nhiên, với những người mắc bệnh nền như đái tháo đường, bệnh gan, bệnh thận, ung thư hoặc suy giảm miễn dịch, vi khuẩn có thể nhanh chóng đi vào máu, gây nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn và tổn thương đa cơ quan.

"Điều đáng sợ nhất của loại vi khuẩn này là tốc độ diễn tiến. Từ lúc vi khuẩn vào máu đến khi bệnh nhân rơi vào sốc nhiễm khuẩn toàn thân đôi khi chưa đến 24 giờ", bác sĩ cảnh báo.

Khi tình trạng nhiễm khuẩn lan rộng, người bệnh có thể xuất hiện sốt cao, tụt huyết áp, rối loạn ý thức, suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Đây cũng là lý do không ít trường hợp phải điều trị hồi sức tích cực hoặc lọc máu khẩn cấp.

Để phòng ngừa, bác sĩ khuyến cáo những người thuộc nhóm nguy cơ cao nên tránh ăn hải sản sống hoặc tái, đặc biệt là hàu sống. Hải sản cần được nấu chín hoàn toàn trước khi sử dụng. Người có vết thương hở cũng nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nước biển hoặc nước lợ, đồng thời đeo găng tay khi sơ chế hải sản để giảm nguy cơ vi khuẩn xâm nhập qua da.

Bên cạnh đó, việc kiểm soát tốt đường huyết ở người đái tháo đường cũng như duy trì chức năng gan, thận ổn định được xem là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ diễn tiến nặng nếu không may nhiễm bệnh.