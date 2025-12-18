5 năm giao đồ ăn, chàng shipper Trung Quốc tiết kiệm hơn 160.000 USD

Không chi tiêu ngoài nhu cầu tối thiểu, Zhang Xueqiang làm việc gần như không nghỉ suốt 5 năm, trả nợ, tích lũy tiền và nuôi giấc mơ khởi nghiệp lần hai.

Anh Zhang Xueqiang - một nhân viên giao đồ ăn Trung Quốc - đã tiết kiệm 160.000 USD trong 5 năm. Ảnh: Douyin.

Một nhân viên giao đồ ăn tại Trung Quốc đã gây chú ý trên mạng xã hội sau khi tiết lộ tiết kiệm được 1,12 triệu nhân dân tệ (khoảng 160.000 USD ) chỉ trong vòng 5 năm làm nghề, nhờ lối sống tằn tiện và cường độ lao động khắc nghiệt.

Nhân vật trong câu chuyện là Zhang Xueqiang, 25 tuổi. Năm 2020, Zhang rời quê nhà Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, đến Thượng Hải làm công việc giao đồ ăn cho một nền tảng lớn.

Trước đó, cửa hàng bán đồ ăn sáng do anh cùng một người bạn mở tại quê đã buộc phải đóng cửa, khiến Zhang rơi vào cảnh nợ nần 50.000 nhân dân tệ (khoảng 7.000 USD ).

Cuối tháng 11 vừa qua, Zhang đăng tải một đoạn video trên mạng xã hội, cho biết tổng thu nhập từ công việc giao đồ ăn trong 5 năm qua lên tới 1,4 triệu nhân dân tệ. Sau khi trả hết nợ và trừ các chi phí sinh hoạt tối thiểu, anh vẫn tích lũy được 1,12 triệu nhân dân tệ, theo Xinmin Evening News.

“Tôi hầu như không có khoản chi tiêu nào ngoài những nhu cầu thiết yếu nhất. Mỗi ngày tôi làm việc khoảng 13 tiếng, 7 ngày một tuần. Ngoài thời gian ăn và ngủ, tôi dành toàn bộ quỹ thời gian còn lại để giao đồ ăn cho khách”, Zhang chia sẻ.

Zhang cho biết lịch làm việc của anh bắt đầu từ 10h40 sáng, kết thúc vào 1h sáng ngày hôm sau và chỉ nghỉ làm vài ngày trong dịp Tết Nguyên đán. Để đảm bảo thể lực, Zhang duy trì thời gian ngủ khoảng 8,5 tiếng mỗi ngày.

Theo chia sẻ, mỗi tháng Zhang hoàn thành hơn 300 đơn hàng, với thời gian trung bình khoảng 25 phút cho mỗi đơn. Tổng quãng đường anh đã di chuyển trong 5 năm qua lên tới 324.000 km.

Cường độ làm việc và sự bền bỉ của Zhang khiến đồng nghiệp đặt cho anh những biệt danh như “Đại thần” hay “Vua đơn hàng”.

Hiệu suất làm việc xuất sắc của Zhang khiến anh tiết kiệm được hơn 1 triệu tệ trong vòng 5 năm. Ảnh: shobserver.com.

“Anh ấy ít nói, chỉ tập trung giao đồ ăn. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy đi bộ, lúc nào cũng chạy”, Yan, quản lý trạm giao hàng tại quận Minhang (Thượng Hải), nơi Zhang làm việc, nhận xét.

Theo Yan, trong ngành giao đồ ăn, người lao động càng chăm chỉ thì thu nhập càng cao, nhưng Zhang là trường hợp hiếm hoi vừa làm việc cực độ vừa chi tiêu rất tiết kiệm.

Zhang cho biết anh chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội vì hài lòng với thành quả đạt được.

“Dù sao tôi cũng đã trả hết nợ và tích lũy được một khoản tiết kiệm lớn nhờ lao động chăm chỉ”, anh nói.

Trong kế hoạch sắp tới, Zhang dự định dùng 800.000 nhân dân tệ (khoảng 113.000 USD ) để mở hai cửa hàng bán đồ ăn sáng tại Thượng Hải vào nửa đầu năm tới.

“Tôi đã thất bại một lần. Tôi muốn thử lại” ,anh chia sẻ.

Câu chuyện của Zhang nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ, gọi anh là hình mẫu của giới trẻ vì “từng đồng tiền đều được đổi bằng mồ hôi công sức”.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cảnh báo không nên học theo lối sống làm việc quá sức này, cho rằng “thu nhập ấy có được bằng cách đánh đổi sức khỏe, thậm chí là tính mạng”. Một số khác lại bày tỏ nghi ngờ về tính xác thực của các con số thu nhập mà Zhang công bố.