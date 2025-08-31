Tay súng đóng giả shipper bắn gục cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine

Đoạn video từ camera an ninh lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại khoảnh khắc nghị sĩ Ukraine kiêm cựu Chủ tịch Quốc hội Andrii Parubii bị bắn tử vong tại thành phố Lviv, miền tây Ukraine.

Tay súng bắn gục cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Đoạn video dài 25 giây cho thấy một người đàn ông, được cho là ông Parubii, đang đi bộ trên vỉa hè thì một người khác mang theo túi ship đồ ăn bắt đầu đuổi theo ông.

Vụ tấn công ngày xảy ngày 30/8. Đoạn video dài 25 giây cho thấy một người đàn ông, được cho là ông Parubii, đang đi bộ trên vỉa hè thì một người khác mang theo túi ship đồ ăn bắt đầu đuổi theo ông.

Nghi phạm chĩa một thứ trông giống như súng vào lưng ông Parubii trước khi cả hai bị che khuất dưới tán cây. Vài giây sau, nghi phạm bỏ đi. Vì video không có âm thanh nên không thể nghe thấy tiếng súng, nhưng ông Parubii cũng không xuất hiện trở lại.

Chính quyền Ukraine chưa xác thực đoạn video. Những hình ảnh được chia sẻ trực tuyến cho thấy nghi phạm bỏ đi bằng xe đạp điện, trong khi thi thể của ông Parubii nằm trên vỉa hè. Chính quyền khu vực Lviv xác nhận ông Parubii đã thiệt mạng trước khi bác sĩ đến. Tay súng hiện vẫn đang lẩn trốn.

Một chiến dịch đặc biệt của cảnh sát mang mật danh Siren đã được triển khai trong thành phố để truy tìm nghi phạm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đã được bộ trưởng nội vụ và tổng công tố viên thông báo về vụ việc nhằm vào chính trị gia 54 tuổi này. “Vụ tấn công đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra”, ông Zelensky nói.

Ông Andrii Parubii là đại biểu quốc hội Ukraine khóa VI đến khóa IX. Tại khóa VIII, ông đảm nhiệm vị trí chủ tịch quốc hội.

Ông Parubii sinh năm 1971 tại tỉnh Lviv. Ông tốt nghiệp Khoa Lịch sử tại Đại học Quốc gia Ivan Franko ở Lviv, và hoàn thành chương trình sau đại học tại Đại học Bách khoa Quốc gia Lviv, chuyên ngành khoa học chính trị và xã hội học.

Năm 1990, ông trở thành thành viên Hội đồng Tỉnh Lviv. Năm 1991, cùng với Oleh Tiahnybok, ông thành lập Đảng Xã hội - Dân tộc Ukraine.

Trước đây, ông Parubii từng là chỉ huy của nhóm Tự vệ Maidan.