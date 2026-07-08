Trận Na Uy - Anh nguy cơ bị hoãn

Giông sét được dự báo xuất hiện đúng giờ bóng lăn tại Miami, khiến trận tứ kết World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Na Uy có thể bị hoãn theo quy định của FIFA.

Cảnh báo đe dọa đại chiến giữa Na Uy và tuyển Anh.

Theo dự báo thời tiết, sau một ngày nắng nóng với nền nhiệt lên tới 33 độ C, khu vực Miami sẽ xuất hiện các cơn giông rải rác kéo dài từ khoảng 20h đến 23h (11/7, giờ địa phương). Trong khi đó, màn so tài giữa tuyển Anh và Na Uy dự kiến khởi tranh lúc 22h, đúng vào thời điểm thời tiết diễn biến phức tạp nhất.

Các đài khí tượng địa phương và quốc tế đều cảnh báo khả năng xuất hiện giông kèm sấm sét quanh khu vực sân đấu. Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), nếu phát hiện sét trong phạm vi 13 km quanh sân vận động, trận đấu sẽ buộc phải tạm hoãn nhằm đảm bảo an toàn cho cầu thủ, khán giả và các thành viên làm nhiệm vụ.

Đáng chú ý, mỗi lần xuất hiện thêm một tia sét trong khu vực cảnh báo, thời gian hoãn sẽ được kéo dài thêm ít nhất 30 phút. Điều đó đồng nghĩa trận đấu có thể bị lùi giờ nhiều lần nếu thời tiết không cải thiện.

Đây không phải lần đầu tuyển Anh chịu ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt tại World Cup 2026. Trước đó, cuộc đối đầu với Mexico bị lùi giờ thi đấu một tiếng vì giông sét, khiến người hâm mộ tại Anh phải chờ đến 2 giờ sáng mới được theo dõi trận đấu. Ngay cả trận giao hữu cuối cùng của "Tam sư" gặp Costa Rica trước khi giải khởi tranh cũng bị hoãn vì mưa lớn và sấm sét.

Không chỉ tuyển Anh, nhiều trận đấu khác ở World Cup năm nay cũng bị thời tiết tác động. Trận Pháp gặp Iraq từng phải tạm dừng hơn hai giờ giữa chừng, còn màn so tài giữa Mexico và Ecuador cũng bị lùi lịch vì sấm sét.

Highlights Mexico 2-3 Anh Sáng 6/7, Anh xuất sắc vượt qua Mexico với tỷ số 3-2 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.