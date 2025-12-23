4 thay đổi ở mắt cho thấy mạch máu đang 'quá tải' mỡ

Những thay đổi tưởng chừng nhỏ ở vùng mắt đôi khi phản ánh tình trạng mỡ máu cao hoặc đái tháo đường.

Một số dấu hiệu lạ ở mắt có thể xuất phát từ tình trạng mỡ máu cao, đái tháo đường. Ảnh: Sakkadermatologist.

Các bệnh lý chuyển hóa như mỡ máu cao hay đái tháo đường thường âm thầm bộc lộ dấu hiệu sớm thông qua những thay đổi bất thường tại mắt. Theo tổng hợp từ các chuyên gia y tế trên Times of India, dù những thay đổi này chưa đủ để đưa ra kết luận cuối cùng, nhưng nếu chúng xuất hiện rõ rệt và kéo dài, đây là tín hiệu cảnh báo, người bệnh cần thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu ngay lập tức.

Màu vàng nhạt ở mí mắt

Ở một số người, trên mí mắt hoặc gần khóe mắt trong có thể xuất hiện những mảng mềm màu vàng nhạt. Tình trạng này được gọi là u vàng mí mắt (xanthelasma), hình thành do chất béo lắng đọng dưới da. Nhiều nghiên cứu cho thấy dấu hiệu này thường liên quan đến tình trạng cholesterol hoặc lipid máu tăng.

Do không gây đau hay ngứa, u vàng mí mắt dễ bị xem là vấn đề thẩm mỹ đơn thuần và bị bỏ qua. Tuy nhiên, đây là dấu hiệu cảnh báo đáng chú ý, đặc biệt khi xuất hiện ở người còn trẻ hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch.

Nhìn mờ

Ở người bị đái tháo đường hoặc rối loạn đường huyết, tình trạng nhìn mờ có thể xảy ra khi nồng độ glucose trong máu tăng cao. Lúc này, glucose trong thủy tinh thể tăng theo, kéo nước vào bên trong để cân bằng áp suất thẩm thấu, làm thay đổi độ cong và khả năng khúc xạ của thủy tinh thể.

Kết quả là hình ảnh không hội tụ đúng vị trí trên võng mạc, gây ra hiện tượng nhìn mờ hoặc méo. Nếu các đợt nhìn mờ không rõ nguyên nhân lặp lại nhiều lần, đặc biệt kèm theo khát nhiều, tiểu nhiều, mệt mỏi hoặc sụt cân khó giải thích, người bệnh nên cân nhắc kiểm tra đường huyết.

Thấy “ruồi bay” phía trước mắt

Ở giai đoạn tiến triển của đái tháo đường, đường huyết cao kéo dài có thể gây tổn thương lớp nội mô của các mạch máu nhỏ, khiến thành mạch yếu đi, dễ rò rỉ hoặc bị tắc nghẽn.

Võng mạc là cơ quan chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất do có mạng lưới mao mạch dày đặc và nhu cầu oxy cao. Khi các mạch máu võng mạc bị tổn thương, người bệnh có thể gặp các triệu chứng như nhìn thấy ruồi bay, chớp sáng, xuất hiện vùng nhìn bị che mờ hoặc giảm thị lực đột ngột. Đáng chú ý, quá trình này thường diễn ra âm thầm, không gây đau, nên khi người bệnh nhận ra thì tổn thương đã tương đối rõ.

Xuất hiện vòng trắng hoặc xám quanh tròng đen

Ở một số trường hợp, quanh tròng đen của mắt có thể xuất hiện một vòng màu xám nhạt hoặc trắng, được gọi là vòng giác mạc. Ở người lớn tuổi, đây thường là thay đổi sinh lý theo quá trình lão hóa.

Tuy nhiên, nếu dấu hiệu này xuất hiện ở người trẻ, nó có thể là tín hiệu cảnh báo sớm tình trạng cholesterol máu cao. Vòng giác mạc hình thành do chất béo lắng đọng trong giác mạc và thường không ảnh hưởng đến thị lực, nên nhiều người không nhận ra nếu không được người khác chỉ ra.

Điểm then chốt cần lưu ý là độ tuổi. Nếu dưới 40 tuổi mà đã xuất hiện vòng giác mạc, bác sĩ thường khuyến nghị bạn kiểm tra mỡ máu vì nguy cơ tim mạch có thể tăng cao.