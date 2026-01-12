Người đàn ông gặp tai nạn kinh hoàng trong lúc làm việc

Cận Tết, tai nạn lao động gia tăng với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Nhiều người nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đối mặt nguy cơ di chứng nặng nề chỉ vì một khoảnh khắc mất tập trung.

Ê-kíp sơ cứu cho nạn nhân gặp tai nạn lao động. Ảnh: BSCC.

Ngày 12/1, trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu, cho biết số ca tai nạn lao động thường tăng vọt vào dịp cuối năm. Đáng lo ngại, các tổn thương không chỉ gia tăng về số lượng mà còn ngày càng nặng nề và tàn khốc hơn.

Tối ngày 11/1, ê-kíp cấp cứu ngoại viện tiếp nhận một công nhân nam, 48 tuổi, gặp tai nạn trong lúc tăng ca ban đêm. Trong quá trình làm việc, tà áo của người này bị cuốn vào máy. Lực cơ học mạnh cùng các bộ phận của máy đã gây ra tổn thương nghiêm trọng, khiến bụng bị thủng, ruột lòi ra ngoài.

“Khi chúng tôi tiếp cận, người bệnh đau đớn, nói không thành lời, nguy cơ sốc và nhiễm trùng rất cao”, bác sĩ Tuệ cho hay.

Ngay lập tức, ê-kíp y tế tiến hành sơ cứu ban đầu và chuyển bệnh nhân đến cơ sở chuyên khoa để tiếp tục điều trị.

Theo bác sĩ Tuệ, việc cấp cứu kịp thời đã giúp giữ được tính mạng cho bệnh nhân. Tuy nhiên, từ góc độ y khoa, những tổn thương nghiêm trọng như vậy gần như chắc chắn sẽ để lại di chứng lâu dài, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và khả năng lao động của người bệnh về sau.

"Cấp cứu có thể cứu mạng, nhưng không thể trả lại cho người bệnh một cơ thể nguyên vẹn như trước", bác sĩ Tuệ nhấn mạnh.

Bên cạnh ca tai nạn máy móc, bác sĩ Tuệ còn chia sẻ về một trường hợp gãy cột sống xảy ra vào tối cùng ngày. Ca này được đánh giá là tai nạn lao động rất đáng tiếc, bắt nguồn từ một tình huống tưởng chừng đơn giản.

Theo đó, một tài xế điều khiển xe tải lớn đi vào con đường nhỏ thì gặp dây điện bắc ngang phía trước, không thể tiếp tục di chuyển. Chiếc xe buộc phải dừng lại chờ xử lý. Trong lúc đó, một người đi ngang qua được nhờ leo lên mui xe tải, đứng chống dây điện để xe có thể chạy qua đoạn đường vướng.

Bác sĩ Tuệ cho biết người được nhờ hỗ trợ có sử dụng rượu. Khi đang đứng trên mui xe để chống dây điện, chiếc xe tải bất ngờ nhích lên một đoạn, khiến người này mất thăng bằng và té xuống đất. Cú ngã mạnh làm nạn nhân bị gãy cột sống.

Sau tai nạn, bệnh nhân được xác định bị liệt hai chân do chấn thương cột sống nặng. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cấp cứu ngoại viện đã tiến hành sơ cứu ban đầu và quyết định chuyển thẳng bệnh nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Theo bác sĩ Tuệ, với những trường hợp gãy cột sống, khả năng hồi phục phụ thuộc rất lớn vào mức độ tổn thương tủy sống. Nếu bệnh nhân được phẫu thuật kịp thời, giải quyết được tình trạng chèn ép và tổn thương, chức năng vận động có thể cải thiện phần nào.

Ngược lại, nếu tủy sống đã bị tổn thương nặng, khả năng hồi phục sẽ rất hạn chế và tiên lượng thường không khả quan.

Nhìn nhận từ thực tế điều trị, bác sĩ Tuệ cho rằng đây là những tai nạn lao động điển hình trong bối cảnh cuối năm, khi áp lực công việc tăng cao, nhiều người phải làm việc trong tình trạng mệt mỏi, thiếu tỉnh táo.

Chỉ cần một chút mất tập trung hoặc chủ quan trong xử lý tình huống cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, để lại gánh nặng lâu dài cho bản thân người lao động và gia đình.

Từ những ca bệnh này, bác sĩ Tuệ khuyến cáo người lao động cần đặc biệt chú ý an toàn khi làm việc với máy móc, nhất là trong điều kiện tăng ca, thiếu ngủ. Nếu cảm thấy mệt, buồn ngủ hoặc mất tập trung, cần dừng lại ngay. Không mặc quần áo rộng, không chủ quan dù đã quen tay với công việc.

Trong trường hợp tai nạn xảy ra, cần che phủ vết thương đúng cách, hạn chế di chuyển nạn nhân và gọi cấp cứu ngay lập tức.

“Thời gian lúc này quyết định sống còn và mức độ di chứng về sau”, bác sĩ Tuệ nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Tuệ, chỉ cần mỗi người cẩn trọng hơn một chút, rất nhiều tai nạn lao động có thể tránh được. Cấp cứu có thể cứu mạng con người, nhưng chỉ có an toàn mới giữ được sức khỏe và khả năng lao động lâu dài.