Diễn tập y tế quy mô lớn bảo đảm an toàn cho Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế diễn tập các tình huống cấp cứu trọng điểm, đưa toàn bộ hệ thống y tế vào trạng thái sẵn sàng cao nhất phục vụ Đại hội XIV.

Các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành tham gia diễn tập y tế, bảo đảm an toàn sức khỏe cho đại biểu dự Đại hội XIV. Ảnh: Lê Hảo.

Sáng 12/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế, Trưởng Tiểu ban Y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chủ trì buổi diễn tập công tác y tế nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho các đại biểu và khách mời tham dự Đại hội.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, đánh dấu bước chuyển mình và mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Trong bối cảnh đó, việc bảo đảm công tác y tế - từ phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm đến cấp cứu, khám chữa bệnh - là nhiệm vụ vừa vinh dự, vừa đặt ra trách nhiệm rất lớn đối với toàn ngành y tế.

Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV, Bộ Công an (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), Bộ Quốc phòng (Cục Quân y) cùng các cơ quan liên quan để triển khai đồng bộ các phương án y tế. Các cơ sở khám, chữa bệnh được giao nhiệm vụ tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2025, đồng thời khám, kiểm tra sức khỏe phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV.

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn chủ trì buổi diễn tập y tế tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Lê Hảo.

Bộ Y tế cũng thành lập Tiểu ban Y tế và Hội đồng Chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh phục vụ Đại hội; bố trí các tổ y tế thường trực tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các khách sạn nơi đại biểu, khách mời lưu trú; chuẩn bị sẵn sàng các đội cấp cứu lưu động, lực lượng dự phòng để ứng phó với mọi tình huống y tế bất thường. Danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư phục vụ Đại hội được rà soát, cập nhật và hoàn thiện.

Song song với đó, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các vụ, cục, bệnh viện trực thuộc Bộ và Sở Y tế Hà Nội; xây dựng hướng dẫn xử trí cấp cứu, điều trị các tình trạng bệnh thường gặp; tổ chức diễn tập cấp cứu, phòng chống dịch nhằm nâng cao khả năng phản ứng nhanh trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Về cơ sở vật chất, tại mỗi khách sạn có đại biểu lưu trú đều bố trí một phòng trực cấp cứu. Riêng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, ngành y tế thiết lập một khu hồi sức tích cực với quy mô như một đơn nguyên hồi sức hiện đại, cùng hai phòng cấp cứu, khám chữa bệnh. Khu vực này được trang bị đầy đủ phương tiện hiện đại như xe cứu thương, máy ép tim tự động, máy phá rung, máy thở, máy tim phổi nhân tạo, hệ thống X-quang kỹ thuật số di động, siêu âm tại giường, các máy xét nghiệm nhanh và đầy đủ thuốc, vật tư y tế thiết yếu.

Phòng Hồi sức tích cực được kết nối hội chẩn trực tuyến với Tiểu ban Y tế phục vụ Đại hội và các bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Về nhân lực, Bộ Y tế huy động đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng có trình độ chuyên môn cao từ các bệnh viện trực thuộc Bộ, Sở Y tế Hà Nội, cùng Hội đồng chuyên môn gồm các giáo sư, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nội khoa, ngoại khoa, cấp cứu - hồi sức tích cực, chống độc, tim mạch, thần kinh, bệnh nhiệt đới. Các lực lượng này trực tiếp thường trực tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Đối với công tác phòng, chống dịch, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tăng cường giám sát, triển khai các biện pháp phòng dịch, bố trí tổ y tế ứng trực 24/24h, sẵn sàng phối hợp với Bộ Y tế xử lý khi có tình huống phát sinh.

Để nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó, Bộ Y tế đã xây dựng các kịch bản diễn tập cụ thể. Buổi diễn tập ngày 12/1 được xác định là dấu mốc chuyển toàn bộ lực lượng y tế sang trạng thái sẵn sàng cao nhất. Theo đó, bốn tình huống cấp cứu trọng điểm được lựa chọn, trong đó Bệnh viện Bạch Mai chủ trì ba tình huống gồm ngừng tuần hoàn, nhồi máu cơ tim và đột quỵ; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chủ trì tình huống cấp cứu đa chấn thương. Tham gia phối hợp còn có Bệnh viện Hữu nghị và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Kết luận buổi diễn tập, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn ghi nhận và cảm ơn các chuyên gia, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, phương tiện. Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát toàn bộ nhiệm vụ với phương châm “chuẩn bị tối đa, sử dụng tối thiểu”, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng y tế, dự phòng và an toàn thực phẩm. Mọi tình huống phát sinh trong thời gian Đại hội sẽ do Hội đồng chuyên môn thống nhất quyết định.

Theo kế hoạch, ngày 13/1, các tổ y tế sẽ tham gia công tác sơ duyệt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia để hoàn thiện toàn bộ phương án trước khi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức diễn ra.