'Kẻ giả mạo' nhồi máu cơ tim khiến nhiều người trẻ chủ quan

Hai bệnh nhân khỏe mạnh, một nữ 47 tuổi và một nam 30 tuổi, nhập viện vì đau ngực dữ dội, men tim tăng cao. Kết quả bất ngờ là viêm cơ tim cấp sau nhiễm siêu vi.

Cơn đau ngực đột ngột có thể là biểu hiện của viêm cơ tim. Ảnh: Shutterstock.

Trường hợp thứ nhất là nữ bệnh nhân 47 tuổi, trước đó khỏe mạnh, nhập viện vì đau ngực dữ dội kéo dài hai ngày, kèm khó thở. Điện tâm đồ ghi nhận ST chênh, men tim tăng cao, siêu âm tim cho thấy giảm động nhẹ, khiến bác sĩ nghĩ đến nhồi máu cơ tim.

Tuy nhiên, chụp mạch vành hoàn toàn bình thường. Kết quả MRI tim xác định bệnh nhân bị viêm cơ tim cấp kèm viêm tuyến giáp sau nhiễm siêu vi, chức năng tim vẫn được bảo tồn.

Trường hợp thứ hai là nam bệnh nhân 30 tuổi, đau ngực đột ngột, ST chênh lan tỏa, men tim và BNP tăng cao, gợi ý tổn thương cơ tim nặng. Chụp mạch vành không phát hiện tắc nghẽn. MRI tim cho thấy viêm cơ tim lan tỏa, sẹo chiếm tỷ lệ lớn hơn kèm tràn dịch màng ngoài tim. Đây là ca nặng hơn, nguy cơ rối loạn nhịp và suy tim cao, cần theo dõi sát lâu dài.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Trần Nhân Nghĩa, khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP.HCM), đây là hai bệnh cảnh điển hình của viêm cơ tim cấp sau nhiễm siêu vi, trong đó nhiều loại virus có khả năng tấn công đồng thời cơ tim và tuyến giáp.

Cụ thể, Coxsackievirus nhóm B là tác nhân kinh điển, thường gặp ở người trẻ, gây viêm cơ tim sau một đợt nhiễm trùng hô hấp hoặc tiêu hóa nhẹ. Adenovirus có thể gây tổn thương trực tiếp tế bào cơ tim thông qua phản ứng viêm và miễn dịch.

Parvovirus B19 lại thường gây viêm mạch máu nhỏ trong cơ tim, dẫn đến thiếu máu cục bộ vi thể, tạo hình ảnh ST chênh và men tim tăng rất giống nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, virus cúm, Epstein-Barr virus (EBV) và đặc biệt là SARS-CoV-2 được ghi nhận có thể gây viêm cơ tim, rối loạn nhịp tim và đồng thời kích hoạt viêm tuyến giáp bán cấp.

"Tổn thương do virus thường khởi phát âm thầm, nhưng khi bùng phát có thể gây đau ngực dữ dội, ST chênh và men tim tăng cao, khiến bác sĩ lâm sàng dễ nhầm lẫn với nhồi máu cơ tim nếu không có các thăm dò chuyên sâu", bác sĩ Nghĩa nói.

Theo các nghiên cứu quốc tế, khoảng 17% bệnh nhân nhập viện vì đau ngực, ST chênh và men tim tăng nhưng khi chụp mạch vành lại không phát hiện tổn thương tắc nghẽn. Phần lớn trong số này được MRI tim xác nhận là viêm cơ tim, không phải nhồi máu cơ tim.

Một số trung tâm tim mạch lớn trên thế giới cũng ghi nhận nhiều trường hợp bị chẩn đoán nhầm và điều trị theo phác đồ nhồi máu cơ tim, bao gồm can thiệp mạch vành hoặc dùng thuốc tiêu sợi huyết, dù mạch vành hoàn toàn bình thường.

Bác sĩ Nghĩa nhấn mạnh chụp mạch vành và MRI tim là hai phương pháp quyết định để phân biệt viêm cơ tim với nhồi máu cơ tim cấp. Mạch vành bình thường giúp loại trừ tắc nghẽn, trong khi MRI tim cho phép quan sát trực tiếp vùng phù, viêm, hoại tử và sẹo cơ tim. Vì vậy, MRI được coi là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán viêm cơ tim.

Bác sĩ Nghĩa cho hay hai ca bệnh cho thấy viêm cơ tim cấp sau nhiễm siêu vi, có thể “đội lốt” nhồi máu cơ tim một cách hoàn hảo. Đau ngực dữ dội không chỉ gặp ở người lớn tuổi hay có bệnh nền tim mạch; người trẻ, khỏe mạnh cũng có thể mắc viêm cơ tim nặng chỉ sau một đợt nhiễm virus thông thường.

Bác sĩ Nghĩa khuyến cáo khi xuất hiện các triệu chứng như đau ngực, khó thở, hồi hộp, mệt nhiều bất thường, đặc biệt sau nhiễm siêu vi người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám. Chẩn đoán đúng và kịp thời là yếu tố then chốt giúp điều trị phù hợp và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.