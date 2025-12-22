5 loại đồ uống buổi sáng mát gan, thải độc thận

Bắt đầu ngày mới bằng một số loại đồ uống có thể giúp cơ thể bù nước, hỗ trợ gan và thận duy trì nhịp chuyển hóa ổn định suốt ngày dài.

Trà xanh là một trong những loại đồ uống tốt cho gan thận nếu sử dụng phù hợp. Ảnh: Shutterstock.

Theo Times of India, dù cơ thể đã có cơ chế tự lọc bỏ chất độc hại, việc bắt đầu buổi sáng bằng những loại đồ uống đơn giản, có nguồn gốc tự nhiên vẫn được cho là có thể hỗ trợ gan và thận hoạt động “nhẹ gánh” hơn, nhất là ở những người thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, nóng trong hoặc dễ mất nước.

Nước chanh ấm

Nước chanh ấm là thức uống quen thuộc được nhiều người lựa chọn vào buổi sáng. Chanh cung cấp vitamin C và giúp bổ sung nước cho cơ thể sau một đêm dài, từ đó hỗ trợ quá trình đào thải các sản phẩm chuyển hóa.

Khi thêm một lượng nhỏ nghệ, đồ uống này được cho là có lợi hơn cho gan nhờ curcumin - hợp chất có đặc tính chống viêm. Một số nghiên cứu cho thấy curcumin có thể hỗ trợ chức năng gan trong một số bệnh lý mạn tính nếu được sử dụng đúng cách.

Ngoài ra, việc uống nước chanh ấm vào buổi sáng có thể làm tăng lượng nước tiểu, qua đó hỗ trợ thận trong quá trình lọc máu và loại bỏ các chất cặn bã hòa tan. Sự kết hợp giữa nước ấm và chanh vì vậy thường được xem là một cách hỗ trợ hoạt động chuyển hóa của cả gan, thận trong sinh hoạt hàng ngày.

Trà gừng bạc hà

Trà gừng và bạc hà là sự kết hợp đã được sử dụng từ lâu trong y học cổ truyền. Gừng có tính ấm, giúp kích thích tiêu hóa và hỗ trợ gan xử lý các chất chuyển hóa. Bạc hà lại có tác dụng làm dịu đường tiêu hóa, giúp cơ thể dễ chịu hơn.

Khi kết hợp, hai nguyên liệu này tạo thành một loại trà ấm, phù hợp để uống vào buổi sáng, nhất là khi thời tiết se lạnh hoặc cơ thể uể oải. Cách làm là đun một lát gừng tươi cùng vài lá bạc hà trong nước khoảng 5 phút, lọc và uống khi còn ấm.

Trà húng quế

Bên trong lá húng quế chứa các hợp chất chống oxy hóa và tinh dầu, có thể góp phần hạn chế tổn thương do quá trình oxy hóa và hỗ trợ cơ thể xử lý các sản phẩm chuyển hóa. Khi dùng với lượng vừa phải, trà húng quế giúp bổ sung nước, tạo điều kiện để gan và thận thực hiện tốt hơn chức năng lọc và đào thải.

Bên cạnh đó, một số thành phần trong húng quế cũng được cho là có tác dụng hỗ trợ miễn dịch và giúp cơ thể thư giãn hơn. Việc kiểm soát căng thẳng và giảm mệt mỏi về lâu dài được xem là yếu tố quan trọng, bởi stress kéo dài có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa và gián tiếp tạo thêm gánh nặng cho gan, thận.

Trà xanh

Trà xanh chứa nhiều polyphenol, đặc biệt là catechin, nhóm hợp chất chống oxy hóa có khả năng hạn chế tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra. Với gan, các chất này được cho là giúp hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo và giảm tích tụ mỡ trong gan, từ đó góp phần bảo vệ chức năng gan nếu sử dụng ở mức độ hợp lý.

Đối với thận, trà xanh có tác dụng lợi tiểu nhẹ, giúp tăng lượng nước tiểu và hỗ trợ quá trình đào thải các chất hòa tan qua đường tiết niệu. Khi uống vào buổi sáng, trà xanh còn góp phần bù nước sau một đêm dài, tạo điều kiện để thận hoạt động hiệu quả hơn trong việc lọc máu.

Trà atiso

Trà atiso là một trong những loại đồ uống thảo mộc mang đến nhiều lợi ích cho gan và thận khi sử dụng đúng cách. Atiso chứa cynarin và các hợp chất polyphenol, được cho là có khả năng hỗ trợ gan trong quá trình chuyển hóa chất béo và xử lý các sản phẩm chuyển hóa phát sinh từ ăn uống hàng ngày.

Nhờ đặc tính chống oxy hóa, trà atiso còn có thể góp phần hạn chế tổn thương tế bào gan do stress oxy hóa gây ra. Bên cạnh đó, việc uống trà atiso ấm giúp bổ sung nước cho cơ thể, hỗ trợ thận duy trì lưu lượng lọc ổn định và tăng bài tiết nước tiểu ở mức độ nhẹ, từ đó giúp đào thải các chất cặn bã hòa tan.