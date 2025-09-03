4 ngày nghỉ lễ, TP.HCM phạt hơn 25 tỷ với người vi phạm giao thông

Trong 4 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, Công an TP.HCM phát hiện xử lý hơn 9.500 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 2.500 phương tiện các loại, phạt tiền hơn 25 tỷ đồng.

Chiều 3/9, trao đổi với Tiền Phong, đại diện lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh (từ ngày 30/8 đến 2/9), Phòng đã tổ chức trực chiến 100% quân số và ra quân cao điểm thực hiện công tác đảm bảo TTATGT trên toàn địa bàn Thành phố.

CSGT Công an TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện.

Chủ động bố trí lực lượng tuần tra khép kín địa bàn 24/24 trên các tuyến giao thông trọng điểm, phức tạp, các tuyến liên tỉnh, cửa ngõ ra vào TP.HCM, các khu vui chơi, giải trí... để tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân chính gây TNGT, đấu tranh phòng chống tội phạm. Quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm chấp hành nghiêm thượng tôn pháp luật “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tập trung kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ đối với phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, ôtô cá nhân; không để tình trạng “nhồi, nhét” hành khách.

Trong kỳ nghỉ lễ, trên tuyến giao thông đường bộ, lực lượng chức năng phát hiện xử lý hơn 9.500 trường hợp vi phạm. Tạm giữ hơn 2.500 phương tiện các loại. Phạt tiền hơn 25 tỷ đồng . Tước GPLX gần 450 trường hợp. Trừ điểm GPLX hơn 1.000 trường hợp.

Trong bốn ngày nghỉ, xử lý hơn 1.600 trường hợp vi phạm tốc độ; hơn 2.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy; 40 trường hợp vi phạm quá tải, quá khổ giới hạn, cơi nới thành thùng xe.

Trên tuyến giao thông đường thủy phát hiện xử lý 125 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 470 triệu đồng.

Riêng khu vực Bình Dương (cũ), lực lượng CSGT đã bố trí 80 tổ công tác, gồm 127 ca tuần tra kiểm soát với hơn 330 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát giao thông.

Kết quả đã lập biên bản gần 1.100 trường hợp vi phạm; tạm giữ hơn 350 phương tiện; xử phạt hành chính ước tính gần 3,4 tỷ đồng .

Các lỗi vi phạm tập trung xử lý gồm vi phạm nồng độ cồn 320 trường hợp, xử phạt hành chính ước tính gần 2,2 tỷ đồng ; Vi phạm tốc độ hơn 120 trường hợp, xử phạt hành chính ước tính gần 140 triệu đồng; Vi phạm về “cơi nới” thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ 14 trường hợp, xử phạt hành chính ước tính hơn 140 triệu đồng. Đồng thời, lập biên bản gần 600 trường hợp vi phạm khác.

Theo báo cáo, trong tháng 8, trên tuyến đường bộ, lực lượng CSGT Công an TP.HCM phát hiện xử lý trên 95.400 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 25.800 phương tiện các loại. Thực hiện quyết định xử phạt gần 53.000 trường hợp, với tổng số tiền gần 112,4 tỷ đồng . Tước GPLX gần 4.000 trường hợp. Trừ điểm GPLX hơn 11.500 trường hợp.

Trong đó, lực lượng CSGT xử lý hơn 15.600 trường hợp vi phạm tốc độ; hơn 21.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy; hơn 470 trường hợp vi phạm quá tải, quá khổ giới hạn, cơi nới thành thùng xe.

Trên tuyến giao thông đường thủy phát hiện xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 4,3 tỷ đồng .

Người bán bánh mì tử vong ở TP.HCM Người đàn ông điều khiển xe máy trên đường, do không chú ý đã tông thẳng vào đuôi ô tô tải đang dừng. Vụ tai nạn khiến người này tử vong tại chỗ.