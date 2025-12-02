4 kiểu bữa sáng càng ăn nhiều càng hại thận

Một số thói quen bữa sáng như dùng đồ chế biến sẵn hay uống cà phê khi đói có thể khiến thận phải làm việc quá sức.

Bữa sáng luôn được xem là thời điểm quan trọng để cơ thể “khởi động” sau nhiều giờ nghỉ ngơi. Đây cũng là lúc thận bắt đầu tăng tốc lọc máu, điều hòa muối, nước và đường huyết cho cả ngày dài.

Nhưng nhiều thói quen tưởng bình thường vào buổi sáng lại có thể khiến cơ quan này chịu áp lực lớn hơn. Chia sẻ trên Hindustan Times, bác sĩ V. Chandrasekaran, chuyên gia ghép thận tại MGM Healthcare (Chennai), chỉ ra những sai lầm phổ biến mà người dân thường mắc phải khi ăn sáng.

Ăn thức ăn chế biến sẵn cho bữa sáng có thể gây hại thận. Ảnh: Freepik.

Bỏ bữa sáng

Trong số các thói quen gây hại thận, bỏ bữa sáng là điều bác sĩ Chandrasekaran nhấn mạnh và lo ngại nhất. Nhiều người theo chế độ nhịn ăn gián đoạn hoặc đơn giản là quá bận rộn thường trì bữa sáng đến trưa. Khi bụng trống suốt buổi sáng, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mất cân bằng glucose, thúc đẩy kháng insulin và dễ dẫn đến ăn bù quá mức.

Hệ quả là bạn dễ tăng cân, rối loạn đường huyết và huyết áp cao. Đây là ba yếu tố tạo áp lực lớn lên mạch máu thận. Ngược lại, một bữa sáng có tinh bột phức như yến mạch, kê, ngũ cốc nguyên cám kết hợp với trứng, và thêm trái cây giàu chất xơ sẽ giúp ổn định chuyển hóa và giảm bớt gánh nặng lọc cho thận.

Thực phẩm chế biến sẵn

Bác sĩ cũng cảnh báo thói quen ăn sáng với thực phẩm chế biến sẵn. Các món ăn liền tưởng như nhanh gọn nhưng lại chứa lượng muối và chất bảo quản cao. Natri dư thừa khiến huyết áp tăng và làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận. Vì vậy, bác sĩ khuyên người dân nên lựa chọn các món ăn tự nấu và hạn chế ăn kèm thực phẩm lên men hoặc dưa chua để tránh nguy cơ tổn thương thận.

Bên cạnh đó, thịt chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích hay giăm bông đều chứa nhiều muối, nitrat và phosphate. Những chất này gây rối loạn điện giải, tăng huyết áp và tạo áp lực lên thận ngay sau khi thức dậy. Người thích ăn protein buổi sáng có thể chuyển sang trứng luộc, các loại hạt hoặc đậu để giảm bớt gánh nặng chuyển hóa.

Các món bánh ngọt, thức uống ngọt

Một sai lầm phổ biến khác là bắt đầu ngày mới bằng các món ngọt. Từ ngũ cốc pha đường, bánh nướng, trà sữa đến nước ép đóng hộp, tất cả đều khiến đường huyết tăng nhanh rồi hạ đột ngột, khiến cơ thể mệt mỏi và thận phải lọc glucose thừa liên tục.

Đường dư thừa làm gia tăng kháng insulin và viêm mạn tính, hai yếu tố trực tiếp làm tổn thương bộ lọc cầu thận và là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh thận do đái tháo đường. Bác sĩ gợi ý nên thay bữa sáng với đồ ngọt bằng ngũ cốc nguyên hạt và chất xơ để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Uống cà phê, trà sữa, trà thay bữa sáng

Theo Healthline, một ly cà phê buổi sáng có thể giúp bạn tỉnh táo, nhưng với thận, thói quen uống cà phê hoặc trà khi bụng hoàn toàn trống rỗng lại không thật sự lý tưởng.

Cà phê là chất lợi tiểu tự nhiên, khiến cơ thể bài tiết nước nhanh hơn, trong khi thận vừa trải qua nhiều giờ không được cung cấp đủ chất lỏng. Nếu bạn uống cà phê mà không ăn gì trước đó, cơ thể dễ rơi vào tình trạng mất nước nhẹ, khiến nước tiểu cô đặc và thận phải nỗ lực nhiều hơn để cân bằng dịch - điện giải.

Bác sĩ cho biết việc uống nhiều cà phê hoặc trà vào buổi sáng cũng có thể làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp tạm thời. Cả hai đều khiến các mạch máu trong thận phải chịu áp lực lớn hơn. Những người có nguy cơ sỏi thận cũng cần lưu ý, bởi cà phê có thể làm tăng thải canxi trong nước tiểu, từ đó làm tăng khả năng tạo sỏi nếu không uống đủ nước bù lại.