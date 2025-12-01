Dấu hiệu vào ban đêm cảnh báo cơ thể thiếu canxi

Các chuyên gia cho biết thiếu canxi là vấn đề phổ biến, phần lớn người bệnh chỉ phát hiện khi đã có biến chứng.

Đau cơ là một trong những biểu hiện điển hình của thiếu canxi. Ảnh: Freepik.

Canxi là khoáng chất giữ vai trò quan trọng với xương, răng, hệ cơ, tim và dẫn truyền thần kinh. Tuy nhiên, rất nhiều người trưởng thành không đạt đủ lượng canxi cần thiết mỗi ngày. Khi cơ thể thiếu canxi sẽ gây ra nhiều biểu hiện từ nặng đến nhẹ.

Đau cơ, chuột rút vào ban đêm

Theo Health, những biểu hiện sớm nhất của thiếu canxi thường xuất hiện ở cơ và thần kinh. Canxi là yếu tố kích hoạt co cơ, vì vậy khi thiếu hụt, các nhóm cơ dễ bị kích thích quá mức. Người bệnh có thể cảm thấy các cơn đau âm ỉ, chuột rút ban đêm, co giật nhẹ ở mặt, tay hoặc chân. Nhiều người mô tả cảm giác như có dòng điện chạy qua bắp chân, hoặc cánh tay bỗng trở nên cứng lại khi vận động.

Mệt mỏi

Mệt mỏi cũng là dấu hiệu phổ biến của việc thiếu canxi nhưng dễ bị bỏ qua. Khi thiếu canxi, cơ bắp hoạt động kém hiệu quả, hệ thần kinh phải điều phối nhiều hơn, khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái uể oải, giảm tập trung và chậm chạp bất thường.

Rối loạn nhịp tim

Canxi không chỉ điều hòa co bóp cơ vân mà còn cả cơ trơn - lớp cơ lót trong thành mạch máu. Khi nồng độ canxi thấp, các thành mạch dễ giãn quá mức, dẫn đến huyết áp thấp. Ở tim, việc này có thể làm giảm lực co bóp, khiến nhịp tim yếu, đôi khi không đều.

Những rối loạn điện giải này có thể dẫn đến rối loạn nhịp, từ nhẹ như đập nhanh, hồi hộp đến nặng như loạn nhịp nguy hiểm tính mạng. Trong các trường nghiêm trọng hơn, hạ canxi máu kéo dài có thể góp phần làm suy tim.

Tổn thương xương và răng

Theo WebMD, xương là “ngân hàng canxi” của cơ thể. Khi máu thiếu canxi, cơ thể sẽ rút canxi trong xương để duy trì hoạt động sống. Lâu dần, xương trở nên xốp, giòn và dễ gãy hơn. Hầu hết người bệnh chỉ phát hiện khi gặp gãy xương sau một va chạm nhẹ.

Giảm mật độ xương (osteopenia) rồi tiến triển thành loãng xương là những hậu quả phổ biến nhất. Tình trạng này diễn tiến âm thầm trong nhiều năm trước khi gây đau lưng, gù cột sống hoặc giảm chiều cao.

Răng miệng cũng chịu ảnh hưởng tương tự. Thiếu canxi khiến men răng yếu, dễ vỡ, sâu răng tăng, nướu dễ viêm và chân răng lỏng lẻo. Trẻ nhỏ thiếu canxi còn có thể chậm mọc răng hoặc răng mọc lệch.

Các chuyên gia khuyến cáo bổ sung canxi qua thực phẩm. Ảnh: Freepik.

Thay đổi tâm trạng và rối loạn cảm xúc

Ít người biết rằng canxi tham gia vào cơ chế giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh, theo Healthline. Khi mức canxi dao động, não bộ bị ảnh hưởng, dẫn đến những thay đổi trong cảm xúc. Một số người trở nên lo lắng, dễ cáu kỉnh hoặc sa sút tinh thần. Nhiều phụ nữ ghi nhận các triệu chứng tiền kinh nguyệt (PMS) nặng hơn khi họ có mức canxi thấp.

Ảnh hưởng đến da, tóc và móng

Lớp ngoài cùng của da là biểu bì cần canxi để duy trì hàng rào bảo vệ và giữ ẩm. Khi thiếu canxi, cấu trúc da bị ảnh hưởng, khiến da khô, dễ bong tróc. Tóc trở nên thô ráp, thiếu bóng và dễ gãy. Móng tay mỏng hơn, dễ tách lớp. Thiếu canxi cũng có thể khiến tuyến bã nhờn hoạt động kém, làm giảm lượng dầu tự nhiên trên da và tóc, khiến tình trạng khô càng trầm trọng.

Khi nào cần đi khám?

Bất kỳ ai xuất hiện tình trạng tê bì kéo dài, chuột rút bất thường, loạn nhịp, da tóc khô giòn rõ rệt, khó nuốt, co giật hoặc mệt mỏi vô cớ đều nên đi kiểm tra. Xét nghiệm máu có thể xác định nồng độ canxi, đồng thời giúp tìm nguyên nhân như bệnh thận, suy cận giáp hoặc thiếu vitamin D.

Nếu hạ canxi do chế độ ăn, bác sĩ thường khuyên thay đổi khẩu phần trước như tăng sữa và các sản phẩm từ sữa, rau xanh đậm, cá mòi, cá hồi, đậu phụ, hạnh nhân, sữa đậu nành, ngũ cốc tăng cường vi chất. Kèm theo đó, việc tắm nắng giúp người bệnh hợp lý hoặc bổ sung vitamin D giúp cơ thể hấp thu canxi hiệu quả hơn.

Đáng lưu ý, bổ sung canxi quá mức lại gây tăng canxi máu, dẫn đến sỏi thận và rối loạn nhịp tim. Vì vậy, việc sử dụng viên bổ sung nên được theo dõi y tế.